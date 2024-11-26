https://crimea.ria.ru/20241126/vsu-sovershili-pokushenie-na-glavu-novokakhovskogo-okruga-1142143732.html

ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа

ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа - РИА Новости Крым, 26.11.2024

ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа

ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников местной администрации с использованием боевых... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T15:43

2024-11-26T15:43

2024-11-26T15:49

новая каховка

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников местной администрации с использованием боевых дронов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.По данным пресс-службы, автомобили серьезно повреждены, при этом никто не пострадал."Нас не запугать и мы продолжим выполнять свои обязанности", – цитирует пресс-служба главу округа.Три мирных жителя ранее во вторник погибли и еще семеро получили ранения в результате обстрела пассажирского автобуса в Новой Каховке Херсонской области, сообщал РИА Новости Крым пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Ранее в результате атаки украинского беспилотника погиб сотрудник администрации Лисичанска Луганской Народной республики его супруга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС РоссииБывший матрос пойдет под суд за попытку устроить теракт в СевастополеПосле подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело

новая каховка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)