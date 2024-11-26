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ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа - РИА Новости Крым, 26.11.2024
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников местной администрации с использованием боевых... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T15:43
2024-11-26T15:49
новая каховка
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников местной администрации с использованием боевых дронов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.По данным пресс-службы, автомобили серьезно повреждены, при этом никто не пострадал."Нас не запугать и мы продолжим выполнять свои обязанности", – цитирует пресс-служба главу округа.Три мирных жителя ранее во вторник погибли и еще семеро получили ранения в результате обстрела пассажирского автобуса в Новой Каховке Херсонской области, сообщал РИА Новости Крым пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Ранее в результате атаки украинского беспилотника погиб сотрудник администрации Лисичанска Луганской Народной республики его супруга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС РоссииБывший матрос пойдет под суд за попытку устроить теракт в СевастополеПосле подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело
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РИА Новости Крым
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новая каховка, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа

ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа Виталия Гуру и его заместителя

15:43 26.11.2024 (обновлено: 15:49 26.11.2024)
 
© Администрация городского округа города Новая КаховкаПокушение на главу Новокаховского округа
Покушение на главу Новокаховского округа
© Администрация городского округа города Новая Каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников местной администрации с использованием боевых дронов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

"Беспилотник, управляемый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации. Также боевики ВСУ нанесли удар по автомобилю заместителя главы Новокаховской администрации Новака Максима", – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, автомобили серьезно повреждены, при этом никто не пострадал.
"Нас не запугать и мы продолжим выполнять свои обязанности", – цитирует пресс-служба главу округа.
Три мирных жителя ранее во вторник погибли и еще семеро получили ранения в результате обстрела пассажирского автобуса в Новой Каховке Херсонской области, сообщал РИА Новости Крым пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Ранее в результате атаки украинского беспилотника погиб сотрудник администрации Лисичанска Луганской Народной республики его супруга.
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