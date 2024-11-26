ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа Виталия Гуру и его заместителя
15:43 26.11.2024 (обновлено: 15:49 26.11.2024)
© Администрация городского округа города Новая КаховкаПокушение на главу Новокаховского округа
© Администрация городского округа города Новая Каховка
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников местной администрации с использованием боевых дронов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
"Беспилотник, управляемый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации. Также боевики ВСУ нанесли удар по автомобилю заместителя главы Новокаховской администрации Новака Максима", – сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, автомобили серьезно повреждены, при этом никто не пострадал.
"Нас не запугать и мы продолжим выполнять свои обязанности", – цитирует пресс-служба главу округа.
Три мирных жителя ранее во вторник погибли и еще семеро получили ранения в результате обстрела пассажирского автобуса в Новой Каховке Херсонской области, сообщал РИА Новости Крым пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Ранее в результате атаки украинского беспилотника погиб сотрудник администрации Лисичанска Луганской Народной республики его супруга.
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