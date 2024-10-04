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ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС России
ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС России - РИА Новости Крым, 04.10.2024
ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС России
ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров командования Воздушно-космических сил (ВКС) России, об этом заявил директор спецслужбы Александр... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T11:34
2024-10-04T11:34
2024-10-04T11:35
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
александр бортников
воздушно-космический силы (вкс)
антитеррор
экстремизм
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров командования Воздушно-космических сил (ВКС) России, об этом заявил директор спецслужбы Александр Бортников на 55-м заседании СОРБ в Астане.Глава ФСБ также рассказал о нескольких операциях, проведенных в сотрудничестве со спецслужбами стран СНГ.По его словам, летом при содействии Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана на территории России выявлены и задержаны четверо граждан, которые ранее были объявлены в межгосударственный розыск за совершение экстремистских преступлений."В июле ФСБ России по информации Службы госбезопасности Республики Узбекистан пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Вилаят Хорасан"* в составе десяти боевиков. С использованием сведений узбекистанских партнеров на территории России задержаны пять членов международных террористических организаций "Исламское государство"* и "Хайят Тахрир аш-Шам"*, занимавшихся вербовкой новых рекрутов и обеспечением финансирования противоправной деятельности", — уточнил Бортников.Кроме того, благодаря совместной работе с Комитетом нацбезопасности Казахстана удалось обнаружить и изъять около четырех тонн наркотических средств, отметил Бортников. А совместно с белорусским КГБ - перекрыть международные каналы контрабанды из России через Белоруссию продукции военного назначения, а также содержащей драгоценные металлы.Глава ФСБ подчеркнул, что от совместных и профессиональных действий спецслужб стран СНГ по борьбе с международным терроризмом, транснациональной преступностью, наркотрафиком, защите конституционного строя и обеспечению информационной безопасности во многом зависит дальнейшее развитие внутриполитической ситуации в странах Содружества, а в конечном счете и безопасность государств.* Запрещенные в России террористические организации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию - ФСБПольша и Литва готовят провокации против Белоруссии – ЛукашенкоПеревооружение Молдавии – что готовит антироссийский Запад
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), александр бортников, воздушно-космический силы (вкс), антитеррор, экстремизм, безопасность, россия, снг, новости
ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС России
ФСБ: установлены причастные к подготовке убийств офицеров из командования ВКС РФ
11:34 04.10.2024 (обновлено: 11:35 04.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров командования Воздушно-космических сил (ВКС) России, об этом заявил директор спецслужбы Александр Бортников на 55-м заседании СОРБ в Астане.
"Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России, а также к деятельности проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС", — сказал он.
Глава ФСБ также рассказал о нескольких операциях, проведенных в сотрудничестве со спецслужбами стран СНГ.
По его словам, летом при содействии Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана на территории России выявлены и задержаны четверо граждан, которые ранее были объявлены в межгосударственный розыск за совершение экстремистских преступлений.
"В июле ФСБ России по информации Службы госбезопасности Республики Узбекистан пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Вилаят Хорасан"* в составе десяти боевиков. С использованием сведений узбекистанских партнеров на территории России задержаны пять членов международных террористических организаций "Исламское государство"* и "Хайят Тахрир аш-Шам"*, занимавшихся вербовкой новых рекрутов и обеспечением финансирования противоправной деятельности", — уточнил Бортников.
Кроме того, благодаря совместной работе с Комитетом нацбезопасности Казахстана удалось обнаружить и изъять около четырех тонн наркотических средств, отметил Бортников. А совместно с белорусским КГБ - перекрыть международные каналы контрабанды из России через Белоруссию продукции военного назначения, а также содержащей драгоценные металлы.
Глава ФСБ подчеркнул, что от совместных и профессиональных действий спецслужб стран СНГ по борьбе с международным терроризмом, транснациональной преступностью, наркотрафиком, защите конституционного строя и обеспечению информационной безопасности во многом зависит дальнейшее развитие внутриполитической ситуации в странах Содружества, а в конечном счете и безопасность государств.
* Запрещенные в России террористические организации.
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