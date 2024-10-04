https://crimea.ria.ru/20241004/fsb-ustanovila-prichastnykh-k-podgotovke-ubiystva-ofitserov-vks-rossii-1140842512.html

ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС России

ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС России - РИА Новости Крым, 04.10.2024

ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС России

ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров командования Воздушно-космических сил (ВКС) России, об этом заявил директор спецслужбы Александр... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T11:34

2024-10-04T11:34

2024-10-04T11:35

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

александр бортников

воздушно-космический силы (вкс)

антитеррор

экстремизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров командования Воздушно-космических сил (ВКС) России, об этом заявил директор спецслужбы Александр Бортников на 55-м заседании СОРБ в Астане.Глава ФСБ также рассказал о нескольких операциях, проведенных в сотрудничестве со спецслужбами стран СНГ.По его словам, летом при содействии Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана на территории России выявлены и задержаны четверо граждан, которые ранее были объявлены в межгосударственный розыск за совершение экстремистских преступлений."В июле ФСБ России по информации Службы госбезопасности Республики Узбекистан пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Вилаят Хорасан"* в составе десяти боевиков. С использованием сведений узбекистанских партнеров на территории России задержаны пять членов международных террористических организаций "Исламское государство"* и "Хайят Тахрир аш-Шам"*, занимавшихся вербовкой новых рекрутов и обеспечением финансирования противоправной деятельности", — уточнил Бортников.Кроме того, благодаря совместной работе с Комитетом нацбезопасности Казахстана удалось обнаружить и изъять около четырех тонн наркотических средств, отметил Бортников. А совместно с белорусским КГБ - перекрыть международные каналы контрабанды из России через Белоруссию продукции военного назначения, а также содержащей драгоценные металлы.Глава ФСБ подчеркнул, что от совместных и профессиональных действий спецслужб стран СНГ по борьбе с международным терроризмом, транснациональной преступностью, наркотрафиком, защите конституционного строя и обеспечению информационной безопасности во многом зависит дальнейшее развитие внутриполитической ситуации в странах Содружества, а в конечном счете и безопасность государств.* Запрещенные в России террористические организации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию - ФСБПольша и Литва готовят провокации против Белоруссии – ЛукашенкоПеревооружение Молдавии – что готовит антироссийский Запад

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), александр бортников, воздушно-космический силы (вкс), антитеррор, экстремизм, безопасность, россия, снг, новости