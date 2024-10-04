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Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию - ФСБ - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию - ФСБ
Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию - ФСБ - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию - ФСБ
Запад стремится вывести боевые действия за пределы Украины и расширить их зону на Белоруссию и Молдавию. Об этом в пятницу заявил директор ФСБ России,... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T10:35
2024-10-04T10:35
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новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
внешняя политика
александр бортников
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Запад стремится вывести боевые действия за пределы Украины и расширить их зону на Белоруссию и Молдавию. Об этом в пятницу заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ Александр Бортников в рамках выступления на заседании в Астане.Кроме того, он напомнил о намеренном затягивании Западом мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией с целью создания долгосрочного фактора нестабильности в Закавказье. Также Бортников заявил, что США и Великобритания используют подконтрольные международные террористические организации для переброски боевиков на территорию РФ под видом трудовых мигрантов.В целом, по словам главы ФСБ, в мире продолжили развиваться процессы, негативно влияющие на международную стабильность, в том числе на безопасность стран СНГ. Причина - в стремлении Штатов и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования.Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларуси нужно продолжать укрепление своей обороноспособности и повышать готовность противостоять противнику в случае военной агрессии. Он подчеркнул, что нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, а нарушения границы будет веской причиной для применения ядерного оружия.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – ЛукашенкоПеревооружение Молдавии – что готовит антироссийский ЗападНасильственная евроинтеграция: как Молдавию заставляют Европу любить
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россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), внешняя политика, александр бортников, белоруссия, молдавия
Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию - ФСБ

Бортников: Запад хочет расширить зону боевых действий на Белоруссию и Молдавию

10:35 04.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие на базе в Ожише
Польские военнослужащие на базе в Ожише - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Запад стремится вывести боевые действия за пределы Украины и расширить их зону на Белоруссию и Молдавию. Об этом в пятницу заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ Александр Бортников в рамках выступления на заседании в Астане.

"Враждебные действия выражаются на постсоветском пространстве в целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию", - сказал глава ФСБ.

Кроме того, он напомнил о намеренном затягивании Западом мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией с целью создания долгосрочного фактора нестабильности в Закавказье. Также Бортников заявил, что США и Великобритания используют подконтрольные международные террористические организации для переброски боевиков на территорию РФ под видом трудовых мигрантов.
В целом, по словам главы ФСБ, в мире продолжили развиваться процессы, негативно влияющие на международную стабильность, в том числе на безопасность стран СНГ. Причина - в стремлении Штатов и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларуси нужно продолжать укрепление своей обороноспособности и повышать готовность противостоять противнику в случае военной агрессии. Он подчеркнул, что нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, а нарушения границы будет веской причиной для применения ядерного оружия.
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