https://crimea.ria.ru/20241004/zapad-stremitsya-rasshirit-zonu-boev-na-belorussiyu-i-moldaviyu---fsb-1140840995.html

Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию - ФСБ

Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию - ФСБ - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию - ФСБ

Запад стремится вывести боевые действия за пределы Украины и расширить их зону на Белоруссию и Молдавию. Об этом в пятницу заявил директор ФСБ России,... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T10:35

2024-10-04T10:35

2024-10-04T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Запад стремится вывести боевые действия за пределы Украины и расширить их зону на Белоруссию и Молдавию. Об этом в пятницу заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ Александр Бортников в рамках выступления на заседании в Астане.Кроме того, он напомнил о намеренном затягивании Западом мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией с целью создания долгосрочного фактора нестабильности в Закавказье. Также Бортников заявил, что США и Великобритания используют подконтрольные международные террористические организации для переброски боевиков на территорию РФ под видом трудовых мигрантов.В целом, по словам главы ФСБ, в мире продолжили развиваться процессы, негативно влияющие на международную стабильность, в том числе на безопасность стран СНГ. Причина - в стремлении Штатов и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования.Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларуси нужно продолжать укрепление своей обороноспособности и повышать готовность противостоять противнику в случае военной агрессии. Он подчеркнул, что нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, а нарушения границы будет веской причиной для применения ядерного оружия.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – ЛукашенкоПеревооружение Молдавии – что готовит антироссийский ЗападНасильственная евроинтеграция: как Молдавию заставляют Европу любить

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), внешняя политика, александр бортников, белоруссия, молдавия