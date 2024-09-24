https://crimea.ria.ru/20240924/lukashenko-prizval-gotovitsya-k-voyne-1140575077.html

Лукашенко призвал готовиться к войне

Лукашенко призвал готовиться к войне - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Лукашенко призвал готовиться к войне

Беларуси нужно продолжать укрепление своей обороноспособности и повышать готовность противостоять противнику в случае военной агрессии. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T14:07

2024-09-24T14:07

2024-09-24T14:07

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

ситуация в белоруссии

министерство обороны республики беларусь

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Беларуси нужно продолжать укрепление своей обороноспособности и повышать готовность противостоять противнику в случае военной агрессии. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко во вторник, передает минобороны РФ.Белорусский лидер также рассказал о системе обороны государства, которое наряду с Вооруженными силами страны охраняют бойцы терробороны и народное ополчение."Для этого надо иметь в стране единство и дисциплину. Это у нас есть", - констатировал президент.Вместе с тем Лукашенко добавил, что, какой бы острой ни была обстановка вокруг Белоруссии, тенденций к развязыванию войны против республики на данный момент нет.Беларусь и Россия при необходимости могут перевести планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные, заявлял ранее Александр Лукашенко. Он также предупреждал, что нападение на Беларусь будет означать начало третьей мировой войны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – Лукашенко"Я атеист, но православный атеист": топ ярких фраз Александра ЛукашенкоЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, ситуация в белоруссии, министерство обороны республики беларусь, безопасность