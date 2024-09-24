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Лукашенко призвал готовиться к войне - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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Лукашенко призвал готовиться к войне
Лукашенко призвал готовиться к войне - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Лукашенко призвал готовиться к войне
Беларуси нужно продолжать укрепление своей обороноспособности и повышать готовность противостоять противнику в случае военной агрессии. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T14:07
2024-09-24T14:07
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
ситуация в белоруссии
министерство обороны республики беларусь
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Беларуси нужно продолжать укрепление своей обороноспособности и повышать готовность противостоять противнику в случае военной агрессии. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко во вторник, передает минобороны РФ.Белорусский лидер также рассказал о системе обороны государства, которое наряду с Вооруженными силами страны охраняют бойцы терробороны и народное ополчение."Для этого надо иметь в стране единство и дисциплину. Это у нас есть", - констатировал президент.Вместе с тем Лукашенко добавил, что, какой бы острой ни была обстановка вокруг Белоруссии, тенденций к развязыванию войны против республики на данный момент нет.Беларусь и Россия при необходимости могут перевести планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные, заявлял ранее Александр Лукашенко. Он также предупреждал, что нападение на Беларусь будет означать начало третьей мировой войны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – Лукашенко"Я атеист, но православный атеист": топ ярких фраз Александра ЛукашенкоЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией
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РИА Новости Крым
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96
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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, ситуация в белоруссии, министерство обороны республики беларусь, безопасность
Лукашенко призвал готовиться к войне

Лукашенко: Беларуси нужно готовиться к войне

14:07 24.09.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкСпектакль-концерт, посвященный 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Спектакль-концерт, посвященный 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Беларуси нужно продолжать укрепление своей обороноспособности и повышать готовность противостоять противнику в случае военной агрессии. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко во вторник, передает минобороны РФ.

"Старая формула: хочешь мира — готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть…мы не хотим воевать… Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело — наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было", - цитирует Лукашенко.

Белорусский лидер также рассказал о системе обороны государства, которое наряду с Вооруженными силами страны охраняют бойцы терробороны и народное ополчение.
"Для этого надо иметь в стране единство и дисциплину. Это у нас есть", - констатировал президент.
Вместе с тем Лукашенко добавил, что, какой бы острой ни была обстановка вокруг Белоруссии, тенденций к развязыванию войны против республики на данный момент нет.
Беларусь и Россия при необходимости могут перевести планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные, заявлял ранее Александр Лукашенко. Он также предупреждал, что нападение на Беларусь будет означать начало третьей мировой войны.
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БелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоСитуация в БелоруссииМинистерство обороны Республики БеларусьБезопасность
 
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