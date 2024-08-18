https://crimea.ria.ru/20240818/iskandery-v-belorussii-gotovy-k-udaru-yadernymi-boegolovkami--lukashenko-1139687859.html

"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – Лукашенко

"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – Лукашенко - РИА Новости Крым, 18.08.2024

"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – Лукашенко

В Белоруссии для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками подготовлены ракетные комплексы "Искандер", заявил президент РБ Александр Лукашенко в... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T12:39

2024-08-18T12:39

2024-08-18T12:42

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

новости

россия

белоруссия

"искандер"

ядерное оружие

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Белоруссии для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками подготовлены ракетные комплексы "Искандер", заявил президент РБ Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия". Также глава Белоруссии выразил мнение, что эскалация Украины в Курской области – это попытка толкнуть Россию на применение оружия, в том числе ядерного.Для прорыва в Курскую область Киев собрал мощные силы наемников, заявил Лукашенко.

https://crimea.ria.ru/20240818/oboronitelnye-plany-rf-i-rb-mogut-stat-nastupatelnymi--lukashenko-1139687533.html

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белоруссия

украина

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2024

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, россия, белоруссия, "искандер", ядерное оружие, украина