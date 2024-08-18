https://crimea.ria.ru/20240818/iskandery-v-belorussii-gotovy-k-udaru-yadernymi-boegolovkami--lukashenko-1139687859.html
"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – Лукашенко
"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – Лукашенко - РИА Новости Крым, 18.08.2024
"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – Лукашенко
В Белоруссии для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками подготовлены ракетные комплексы "Искандер", заявил президент РБ Александр Лукашенко в... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T12:39
2024-08-18T12:39
2024-08-18T12:42
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
россия
белоруссия
"искандер"
ядерное оружие
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Белоруссии для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками подготовлены ракетные комплексы "Искандер", заявил президент РБ Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия". Также глава Белоруссии выразил мнение, что эскалация Украины в Курской области – это попытка толкнуть Россию на применение оружия, в том числе ядерного.Для прорыва в Курскую область Киев собрал мощные силы наемников, заявил Лукашенко.
https://crimea.ria.ru/20240818/oboronitelnye-plany-rf-i-rb-mogut-stat-nastupatelnymi--lukashenko-1139687533.html
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, россия, белоруссия, "искандер", ядерное оружие, украина
"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – Лукашенко
"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – Лукашенко
12:39 18.08.2024 (обновлено: 12:42 18.08.2024)