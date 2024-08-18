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Киев собрал наемников для прорыва в Курскую область – Лукашенко - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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Киев собрал наемников для прорыва в Курскую область – Лукашенко
Киев собрал наемников для прорыва в Курскую область – Лукашенко - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Киев собрал наемников для прорыва в Курскую область – Лукашенко
Для прорыва в Курскую область Киев собрал мощные силы наемников, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T12:31
2024-08-18T12:33
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
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курская область
белоруссия
украина
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Для прорыва в Курскую область Киев собрал мощные силы наемников, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Россия ранее квалифицировала прорыв ВСУ в Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, как теракт и назвала провокацией.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской областиВ США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской областиБригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео
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РИА Новости Крым
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, россия, курская область, белоруссия, украина, иностранные наемники всу
Киев собрал наемников для прорыва в Курскую область – Лукашенко

Для прорыва в Курскую область Киев собрал мощные силы наемников – Лукашенко

12:31 18.08.2024 (обновлено: 12:33 18.08.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийНаемники
Наемники
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Для прорыва в Курскую область Киев собрал мощные силы наемников, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Россия ранее квалифицировала прорыв ВСУ в Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, как теракт и назвала провокацией.

"В нападении на Курскою область не было непрофессионалов. Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения, это были уже прошедшие по войне, в основном, люди, остальных дооснастили. Наемники, поляки и прочее-прочее — были сформированы очень мощные силы", – сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".

6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоНовостиРоссияКурская областьБелоруссияУкраинаИностранные наемники ВСУ
 
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