Киев собрал наемников для прорыва в Курскую область – Лукашенко
Для прорыва в Курскую область Киев собрал мощные силы наемников – Лукашенко
12:31 18.08.2024 (обновлено: 12:33 18.08.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийНаемники
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Для прорыва в Курскую область Киев собрал мощные силы наемников, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Россия ранее квалифицировала прорыв ВСУ в Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, как теракт и назвала провокацией.
"В нападении на Курскою область не было непрофессионалов. Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения, это были уже прошедшие по войне, в основном, люди, остальных дооснастили. Наемники, поляки и прочее-прочее — были сформированы очень мощные силы", – сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.
Читайте также на РИА Новости Крым: