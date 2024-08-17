Рейтинг@Mail.ru
Бригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240817/brigada-vsu-sdalas-v-plen-v-kurskom-prigraniche--video-1139668492.html
Бригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео
Бригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Бригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео
В Курской области военнослужащие украинской механизированной бригады сдались в плен российским бойцам. Об этом со ссылкой на представителя российских силовых... РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T10:21
2024-08-17T10:21
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
пленные
вооруженные силы россии
новости сво
новости
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/11/1139668380_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_58c62be2d69fccd6269c91b718233b00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Курской области военнослужащие украинской механизированной бригады сдались в плен российским бойцам. Об этом со ссылкой на представителя российских силовых структур пишет РИА Новости.Отмечается, что украинские солдаты самостоятельно вышли на связь с ВС РФ и пришли на российские позиции под конвоированием беспилотника. 6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Отряд "Тигр" выдвинулся в Курскую областьКанадское оружие в российском приграничье – почему Оттава дала доброВСУ в Курской области потеряли более 200 боевиков за сутки
https://crimea.ria.ru/20240816/armiya-rossii-otrazila-ataki-vsu-na-dva-sela-v-kurskoy-oblasti-1139652246.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Бойцы ВСУ сдаются в плен в районе Комаровки Курской области
Подразделение из 24 военнослужащих 22-й отдельной мехбригады ВСУ организованно сдалось в плен в районе Комаровки Курской области, использовав для этого специально созданный канал в Telegram. Об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур. Видео с конвоированием пленных, снятое с беспилотника, оказалось в распоряжении агентства.
2024-08-17T10:21
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/11/1139668380_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_dc5f7760c02693ae58483d4931adf304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), пленные, вооруженные силы россии, новости сво, новости, видео
Бригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео

24 боевика ВСУ сдались в плен российской армии в Курской области

10:21 17.08.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Курской области военнослужащие украинской механизированной бригады сдались в плен российским бойцам. Об этом со ссылкой на представителя российских силовых структур пишет РИА Новости.
"Двадцать четыре военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка на Курском направлении", — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что украинские солдаты самостоятельно вышли на связь с ВС РФ и пришли на российские позиции под конвоированием беспилотника.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отряд "Тигр" выдвинулся в Курскую область
Канадское оружие в российском приграничье – почему Оттава дала добро
ВСУ в Курской области потеряли более 200 боевиков за сутки
Боевая работа САУ Мста-С - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Вчера, 14:39
Армия России отразила атаки ВСУ на два села в Курской области
 
Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПленныеВооруженные силы РоссииНовости СВОНовостиВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00В Красногвардейском районе Крыма слышны взрывы – что происходит
12:33В Севастополе продлили запрет на посещение лесов
12:12Ситуация у Крымского моста – данные по очередям к полудню субботы
12:00Джанкой остался без света
11:59Мирный житель погиб от удара дрона ВСУ по авто в Харьковской области
11:41В США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской области
11:29Атака на Запорожскую АЭС: дрон сбросил заряд на дорогу вдоль энергоблоков
11:11ВСУ ударили по Шебекино – ранены три мирных жителя
10:58Тенденция старения – сколько пенсионеров будет в Крыму к 2036 году
10:21Бригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео
09:51Отряд "Тигр" выдвинулся в Курскую область
09:33В Феодосии заменили аварийный участок водовода - когда дадут воду
09:09За час пробка у Крымского моста выросла вдвое
08:57Благоустройство скверов и парков в Севастополе: что приведут в порядок
08:38В Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала года
08:13Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро субботы
07:36Где в Севастополе на выходных не будет света: график отключений
07:10На Артезиане под Керчью найден мраморный палец статуи божества
00:01Жара снова набирает обороты: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 17 августа
Лента новостейМолния