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Бригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео
Бригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Бригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео
В Курской области военнослужащие украинской механизированной бригады сдались в плен российским бойцам. Об этом со ссылкой на представителя российских силовых... РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T10:21
2024-08-17T10:21
2024-08-17T10:21
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
пленные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Курской области военнослужащие украинской механизированной бригады сдались в плен российским бойцам. Об этом со ссылкой на представителя российских силовых структур пишет РИА Новости.Отмечается, что украинские солдаты самостоятельно вышли на связь с ВС РФ и пришли на российские позиции под конвоированием беспилотника. 6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Отряд "Тигр" выдвинулся в Курскую областьКанадское оружие в российском приграничье – почему Оттава дала доброВСУ в Курской области потеряли более 200 боевиков за сутки
https://crimea.ria.ru/20240816/armiya-rossii-otrazila-ataki-vsu-na-dva-sela-v-kurskoy-oblasti-1139652246.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Бойцы ВСУ сдаются в плен в районе Комаровки Курской области
Подразделение из 24 военнослужащих 22-й отдельной мехбригады ВСУ организованно сдалось в плен в районе Комаровки Курской области, использовав для этого специально созданный канал в Telegram.
Об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур.
Видео с конвоированием пленных, снятое с беспилотника, оказалось в распоряжении агентства.
2024-08-17T10:21
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PT0M23S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), пленные, вооруженные силы россии, новости сво, новости, видео
Бригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео
24 боевика ВСУ сдались в плен российской армии в Курской области