https://crimea.ria.ru/20240817/brigada-vsu-sdalas-v-plen-v-kurskom-prigraniche--video-1139668492.html

Бригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео

Бригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Бригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео

В Курской области военнослужащие украинской механизированной бригады сдались в плен российским бойцам. Об этом со ссылкой на представителя российских силовых... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T10:21

2024-08-17T10:21

2024-08-17T10:21

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

всу (вооруженные силы украины)

пленные

вооруженные силы россии

новости сво

новости

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/11/1139668380_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_58c62be2d69fccd6269c91b718233b00.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Курской области военнослужащие украинской механизированной бригады сдались в плен российским бойцам. Об этом со ссылкой на представителя российских силовых структур пишет РИА Новости.Отмечается, что украинские солдаты самостоятельно вышли на связь с ВС РФ и пришли на российские позиции под конвоированием беспилотника. 6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Отряд "Тигр" выдвинулся в Курскую областьКанадское оружие в российском приграничье – почему Оттава дала доброВСУ в Курской области потеряли более 200 боевиков за сутки

https://crimea.ria.ru/20240816/armiya-rossii-otrazila-ataki-vsu-na-dva-sela-v-kurskoy-oblasti-1139652246.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Бойцы ВСУ сдаются в плен в районе Комаровки Курской области Подразделение из 24 военнослужащих 22-й отдельной мехбригады ВСУ организованно сдалось в плен в районе Комаровки Курской области, использовав для этого специально созданный канал в Telegram. Об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур. Видео с конвоированием пленных, снятое с беспилотника, оказалось в распоряжении агентства. 2024-08-17T10:21 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), пленные, вооруженные силы россии, новости сво, новости, видео