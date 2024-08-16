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Канадское оружие в российском приграничье – почему Оттава дала добро

Канадское оружие в российском приграничье – почему Оттава дала добро - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Канадское оружие в российском приграничье – почему Оттава дала добро

Разрешение применять канадское оружие на территории России ничего не меняет в текущей ситуации, поскольку фактически западное оружие уже и так применяется ВСУ,... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T20:41

2024-08-16T20:41

2024-08-16T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Разрешение применять канадское оружие на территории России ничего не меняет в текущей ситуации, поскольку фактически западное оружие уже и так применяется ВСУ, при этом Оттава безнадежно портит отношения с Москвой. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.В Минобороны Канады ранее заявили, что ВСУ могут использовать переданное им канадское вооружение на территории РФ. По данным местных СМИ, Оттава уже отправила Киеву в том числе восемь Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин и гаубицы М-777.Он напоминает заявление представителя Пентагона Сабрины Сингх о том, что действия Украины в Курской области и использование там американского оружия не нарушают правила, по которым Вашингтон оказывает поддержку Киеву. По мнению эксперта, такие заявления – пример для других "помощников" Украины."Так что сейчас это стандартная ситуация. США разрешают и все разрешают. Такой хайп. Чревато ли это чем-то для Канады? Ничем. Россия не собирается нападать на Канаду. Но, конечно, отношения безнадежно испорчены и когда они восстановятся – неизвестно. В течение нашей жизни точно нет", – подытожил эксперт.В целом, подчеркивает он, ситуация будет меняться только с российскими военными успехами, которые неизбежны. Западное оружие киевскому режиму не поможет.Министр обороны РФ Андрей Белоусов накануне заявлял, что Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны в Курской, Брянской и Белгородской областях. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области уничтожены три установки РСЗО HIMARSВСУ в Курской области потеряли более 200 боевиков за суткиВ Курской области ввели режим КТО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир брутер, россия, канада, политика, поставки западного оружия украине