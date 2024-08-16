Канадское оружие в российском приграничье – почему Оттава дала добро
Разрешение на применение канадского оружия против РФ не имеет никакого значения – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Разрешение применять канадское оружие на территории России ничего не меняет в текущей ситуации, поскольку фактически западное оружие уже и так применяется ВСУ, при этом Оттава безнадежно портит отношения с Москвой. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
В Минобороны Канады ранее заявили, что ВСУ могут использовать переданное им канадское вооружение на территории РФ. По данным местных СМИ, Оттава уже отправила Киеву в том числе восемь Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин и гаубицы М-777.
"Очевидно, ВСУ и так стреляют не украинским оружием. Там столько западного оружия, что эти разрешения не имеют никакого значения и никак не меняют фактическое положение дел", – сказал Брутер.
Он напоминает заявление представителя Пентагона Сабрины Сингх о том, что действия Украины в Курской области и использование там американского оружия не нарушают правила, по которым Вашингтон оказывает поддержку Киеву. По мнению эксперта, такие заявления – пример для других "помощников" Украины.
"Так что сейчас это стандартная ситуация. США разрешают и все разрешают. Такой хайп. Чревато ли это чем-то для Канады? Ничем. Россия не собирается нападать на Канаду. Но, конечно, отношения безнадежно испорчены и когда они восстановятся – неизвестно. В течение нашей жизни точно нет", – подытожил эксперт.
В целом, подчеркивает он, ситуация будет меняться только с российскими военными успехами, которые неизбежны. Западное оружие киевскому режиму не поможет.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов накануне заявлял, что Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны в Курской, Брянской и Белгородской областях. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.
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