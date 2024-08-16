https://crimea.ria.ru/20240816/v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-tri-ustanovki-rszo-himars-1139652197.html

В Курской области уничтожены три установки РСЗО HIMARS

В Курской области уничтожены три установки РСЗО HIMARS - РИА Новости Крым, 16.08.2024

В Курской области уничтожены три установки РСЗО HIMARS

Российские военнослужащие в Курской области за прошедшие сутки уничтожили три установки реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T14:39

2024-08-16T14:39

2024-08-16T14:43

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курская область

ситуация в курской области после нападения всу

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в Курской области за прошедшие сутки уничтожили три установки реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ.Также уничтожены две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения ВСУ.Кроме того, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам украинских войск, складам боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу