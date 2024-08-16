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В Курской области уничтожены три установки РСЗО HIMARS - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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В Курской области уничтожены три установки РСЗО HIMARS
В Курской области уничтожены три установки РСЗО HIMARS - РИА Новости Крым, 16.08.2024
В Курской области уничтожены три установки РСЗО HIMARS
Российские военнослужащие в Курской области за прошедшие сутки уничтожили три установки реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T14:39
2024-08-16T14:43
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в Курской области за прошедшие сутки уничтожили три установки реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ.Также уничтожены две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения ВСУ.Кроме того, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам украинских войск, складам боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Курской области уничтожены три установки РСЗО HIMARS

В Курской области российские войска уничтожили три установки РСЗО HIMARS – Минобороны

14:39 16.08.2024 (обновлено: 14:43 16.08.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в Курской области за прошедшие сутки уничтожили три установки реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ.

"В районах населенных пунктов Юнаковка и Мирополье высокоточными ракетными ударами уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", – говорится в сообщении.

Также уничтожены две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения ВСУ.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам украинских войск, складам боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.
НовостиКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУВооруженные силы РоссииРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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