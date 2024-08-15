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На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов

На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов - РИА Новости Крым, 15.08.2024

На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов

Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T16:25

2024-08-15T16:25

2024-08-15T16:27

андрей белоусов

министерство обороны рф

белгородская область

обстрелы белгородской области

безопасность

вооруженные силы россии

россия

новости

ситуация в курской области после нападения всу

брянская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны в Курской, Брянской и Белгородской областях. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов в ходе совещания по обеспечению безопасности Белгородской области.Белоусов добавил, что будет лично контролировать реализацию представленного плана.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области введен режим ЧС федерального характераЧС федерального характера - что это значит и зачем вводятРоссия вернула контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области

белгородская область

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брянская область

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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