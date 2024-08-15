На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов
На защиту граничащих с Украиной регионов России выделят дополнительные силы – Белоусов
16:25 15.08.2024 (обновлено: 16:27 15.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны в Курской, Брянской и Белгородской областях. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов в ходе совещания по обеспечению безопасности Белгородской области.
"Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, а также выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач", - сказал министр.
Белоусов добавил, что будет лично контролировать реализацию представленного плана.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
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