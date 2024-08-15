Россия вернула контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области
ВС России восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области
14:15 15.08.2024 (обновлено: 14:19 15.08.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец", - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что армейская авиация, беспилотники и артиллерия пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.