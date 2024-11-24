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Ракетными войсками и авиацией ВС РФ поражены военные аэродромы на Украине - РИА Новости Крым, 24.11.2024
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Ракетными войсками и авиацией ВС РФ поражены военные аэродромы на Украине
Ракетными войсками и авиацией ВС РФ поражены военные аэродромы на Украине - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Ракетными войсками и авиацией ВС РФ поражены военные аэродромы на Украине
Ударами вооруженных сил России поражены военные аэродромы и цеха производства и места хранения дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T12:47
2024-11-24T12:51
министерство обороны рф
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
артиллерия
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Ударами вооруженных сил России поражены военные аэродромы и цеха производства и места хранения дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Также удары нанесены по скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе, уточнили в МО. Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36603 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19496 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18472 орудия полевой артиллерии и миномета, 28701 единица специальной военной автомобильной техники, перечислили в Минобороны РФ.За минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на Украине. Были поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотников, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о ситуации в зоне СВОВозможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные целиСрочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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60
министерство обороны рф, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, вооруженные силы россии, потери всу
Ракетными войсками и авиацией ВС РФ поражены военные аэродромы на Украине

Инфраструктура военных аэродромов и цеха производства дронов ВСУ поражены на Украине

12:47 24.11.2024 (обновлено: 12:51 24.11.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Ударами вооруженных сил России поражены военные аэродромы и цеха производства и места хранения дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сводке военного ведомства РФ.
Также удары нанесены по скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе, уточнили в МО. Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36603 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19496 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18472 орудия полевой артиллерии и миномета, 28701 единица специальной военной автомобильной техники, перечислили в Минобороны РФ.
За минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на Украине. Были поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотников, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего.
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Министерство обороны РФАвиацияБеспилотник (БПЛА, дрон)Ракетные войскаАртиллерияВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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