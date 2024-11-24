https://crimea.ria.ru/20241124/raketnymi-voyskami-i-aviatsiey-vs-rf-porazheny-voennye-aerodromy-na-ukraine-1142089717.html

Ракетными войсками и авиацией ВС РФ поражены военные аэродромы на Украине

Ракетными войсками и авиацией ВС РФ поражены военные аэродромы на Украине - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Ракетными войсками и авиацией ВС РФ поражены военные аэродромы на Украине

Ударами вооруженных сил России поражены военные аэродромы и цеха производства и места хранения дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T12:47

2024-11-24T12:47

2024-11-24T12:51

министерство обороны рф

авиация

беспилотник (бпла, дрон)

ракетные войска

артиллерия

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136657506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0b975d5b83c2c6d1ce2c2b93c24e358.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Ударами вооруженных сил России поражены военные аэродромы и цеха производства и места хранения дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Также удары нанесены по скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе, уточнили в МО. Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36603 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19496 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18472 орудия полевой артиллерии и миномета, 28701 единица специальной военной автомобильной техники, перечислили в Минобороны РФ.За минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на Украине. Были поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотников, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о ситуации в зоне СВОВозможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные целиСрочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, вооруженные силы россии, потери всу