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Выборы президента стартовали в Румынии - РИА Новости Крым, 24.11.2024
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Выборы президента стартовали в Румынии
Выборы президента стартовали в Румынии - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Выборы президента стартовали в Румынии
Президентские выборы стартовали в Румынии, открылись 19 тысяч участков. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T09:46
2024-11-24T09:46
выборы
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новости
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Президентские выборы стартовали в Румынии, открылись 19 тысяч участков. Об этом сообщает РИА Новости."В 7.00 (8.00 мск) начали работу почти 19 тысяч избирательных участков на территории Румынии. Граждане Румынии, которые проживают за рубежом, голосуют три дня подряд, для них участки открылись еще 22 ноября", - пишет РИА Новости. Главу государства в стране выбирают раз в пять лет.На пост президента баллотируются 13 кандидатов, в том числе бывший заместитель генерального секретаря НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП и премьер-министр страны Марчел Чолаку.Выборы будут признаны состоявшимися в любом случае: по законодательству Румынии, порога явки в стране нет. Победит кандидат, который наберет больше 50% голосов. Если же их будет меньше, то через две недели пройдет второй тур выборов. На нем победит уже тот, у кого будет большинство голосов.Закроются избирательные участки в Румынии в 21:00 (22.00 мск).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦИК Молдавии утвердил победу Санду в президентских выборахИтоги президентских выборов в СШАБухарест выступил за усиление НАТО в Черном море
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выборы, румыния, новости, в мире, политика
Выборы президента стартовали в Румынии

19 тысяч избирательных участков открылись в Румынии на выборах президента страны

09:46 24.11.2024
 
© flickr.com/SorinaФлаг Румынии
Флаг Румынии
© flickr.com/Sorina
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Президентские выборы стартовали в Румынии, открылись 19 тысяч участков. Об этом сообщает РИА Новости.
"В 7.00 (8.00 мск) начали работу почти 19 тысяч избирательных участков на территории Румынии. Граждане Румынии, которые проживают за рубежом, голосуют три дня подряд, для них участки открылись еще 22 ноября", - пишет РИА Новости. Главу государства в стране выбирают раз в пять лет.
На пост президента баллотируются 13 кандидатов, в том числе бывший заместитель генерального секретаря НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП и премьер-министр страны Марчел Чолаку.
Выборы будут признаны состоявшимися в любом случае: по законодательству Румынии, порога явки в стране нет. Победит кандидат, который наберет больше 50% голосов. Если же их будет меньше, то через две недели пройдет второй тур выборов. На нем победит уже тот, у кого будет большинство голосов.
Закроются избирательные участки в Румынии в 21:00 (22.00 мск).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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