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ЦИК Молдавии утвердил победу Санду в президентских выборах - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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ЦИК Молдавии утвердил победу Санду в президентских выборах
ЦИК Молдавии утвердил победу Санду в президентских выборах - РИА Новости Крым, 09.11.2024
ЦИК Молдавии утвердил победу Санду в президентских выборах
Центризбирком Молдавии признал выборы президента в стране состоявшимися, утвердил результаты и победу в гонке Майи Санду. Об этом пишет РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T17:09
2024-11-09T17:10
молдавия
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майя санду
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Центризбирком Молдавии признал выборы президента в стране состоявшимися, утвердил результаты и победу в гонке Майи Санду. Об этом пишет РИА Новости Крым.Уточняется, что протокол подписан всем членами ЦИК, документ предстоит утвердить Конституционному суду.3 ноября в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, в ходе которых избирали главу республики сроком на четыре года. За голоса избирателей в этом туре боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло.После обработки 100% протоколов внутри страны и за ее пределами Санду набрала 55,33% голосов, Стояногло – 44,67%. Однако по результатам обработки бюллетеней внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, а Санду набирает лишь 48,81% голосов. Поэтому партия социалистов объявила Майю Санду нелигитимным президентом.В Кремле опровергли обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что никто из обвинителей не предоставил фактов. При этом президентские выборы в Молдавии нельзя назвать прозрачными и демократичными, подчеркнул он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала выборы в Молдавии самыми недемократичнымиНеприкрытое вмешательство: в МИД России оценили итоги выборов в Молдавии"Второй фронт" в Приднестровье – политолог оценил перспективу
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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молдавия, выборы, майя санду, политика, в мире, новости
ЦИК Молдавии утвердил победу Санду в президентских выборах

ЦИК Молдавии утвердил результаты выборов президента и победу Майи Санду

17:09 09.11.2024 (обновлено: 17:10 09.11.2024)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВторой тур выборов президента Молдавии
Второй тур выборов президента Молдавии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Центризбирком Молдавии признал выборы президента в стране состоявшимися, утвердил результаты и победу в гонке Майи Санду. Об этом пишет РИА Новости Крым.
"Выборы на должность президента Республики Молдова 20 октября и 3 ноября признаны состоявшимися. Избранной объявляется конкурент на выборах Майя Санду, выдвинутая политической партией "Действие и солидарность", набравшая наибольшее количество голосов во втором туре голосования – 930 139 голосов", — цитируете агентство главу комиссии Анжеликк Караман.
Уточняется, что протокол подписан всем членами ЦИК, документ предстоит утвердить Конституционному суду.
3 ноября в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, в ходе которых избирали главу республики сроком на четыре года. За голоса избирателей в этом туре боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло.
После обработки 100% протоколов внутри страны и за ее пределами Санду набрала 55,33% голосов, Стояногло – 44,67%. Однако по результатам обработки бюллетеней внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, а Санду набирает лишь 48,81% голосов. Поэтому партия социалистов объявила Майю Санду нелигитимным президентом.
В Кремле опровергли обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что никто из обвинителей не предоставил фактов. При этом президентские выборы в Молдавии нельзя назвать прозрачными и демократичными, подчеркнул он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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