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ЦИК Молдавии утвердил победу Санду в президентских выборах

ЦИК Молдавии утвердил победу Санду в президентских выборах - РИА Новости Крым, 09.11.2024

ЦИК Молдавии утвердил победу Санду в президентских выборах

Центризбирком Молдавии признал выборы президента в стране состоявшимися, утвердил результаты и победу в гонке Майи Санду. Об этом пишет РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T17:09

2024-11-09T17:09

2024-11-09T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Центризбирком Молдавии признал выборы президента в стране состоявшимися, утвердил результаты и победу в гонке Майи Санду. Об этом пишет РИА Новости Крым.Уточняется, что протокол подписан всем членами ЦИК, документ предстоит утвердить Конституционному суду.3 ноября в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, в ходе которых избирали главу республики сроком на четыре года. За голоса избирателей в этом туре боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло.После обработки 100% протоколов внутри страны и за ее пределами Санду набрала 55,33% голосов, Стояногло – 44,67%. Однако по результатам обработки бюллетеней внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, а Санду набирает лишь 48,81% голосов. Поэтому партия социалистов объявила Майю Санду нелигитимным президентом.В Кремле опровергли обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что никто из обвинителей не предоставил фактов. При этом президентские выборы в Молдавии нельзя назвать прозрачными и демократичными, подчеркнул он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала выборы в Молдавии самыми недемократичнымиНеприкрытое вмешательство: в МИД России оценили итоги выборов в Молдавии"Второй фронт" в Приднестровье – политолог оценил перспективу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, выборы, майя санду, политика, в мире, новости