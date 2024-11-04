https://crimea.ria.ru/20241104/sandu-pobezhdaet-na-vyborakh-v-moldavii-1141599008.html
Санду побеждает на выборах в Молдавии
Санду побеждает на выборах в Молдавии - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Санду побеждает на выборах в Молдавии
Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T07:29
2024-11-04T07:29
2024-11-04T07:30
выборы
молдавия
политика
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новости
майя санду
александр стояногло
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,04% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло – 44,96%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 98,92% протоколов с участков.При этом Стояногло после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны побеждает на территории самой республики, набирая 51,19%, у Санду 48,81 процента.Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54%. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов – бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло либо действующую главу государства Майю Санду. Президента избирают на четыре года.Огромные очереди из желающих проголосовать собрались возле избирательных участков в Москве. Также граждане этой страны отправились из России в Баку и Кишинев, а из Курской и Белгородской областей в Минск, чтобы отдать свой голос.Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил РИА Новости, что полиция Молдавии задерживала на границе машины с гражданами Приднестровья. Также был перекрыт мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина.Глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман заявила, что полицией были получены анонимные сообщения о "минировании" шести избирательных участков в Европе и двух в Молдавии.В молдавской Варнице закрывали избирательные участки в местном лицее, где голосуют в том числе жители Приднестровья, сообщает кишиневский телеканал Primul. Правоохранительные органы сообщили об анонимном звонке о минировании лицея, в котором расположены участки. Полиция прибыла на место, проводилась проверка здания. Председатель одного из участков оповестила о временном прекращении работы. Урны с бюллетенями были взяты под охрану полицией.Служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC) Молдавии сообщила о нейтрализации хакерской атаки на посвященный выборам сайт voteaza.md ("Голосуй, Молдова").Более 300 тысяч представителей диаспоры проголосовали за рубежом, это абсолютный рекорд, сообщает молдавский МИД.Один из двух избирательных участков, которые располагаются в посольстве Молдавии в Москве, завершил свою работу из-за того, что бюллетени для голосования во II туре выборов президента Молдавии там закончились, у входа оставалось еще много людей.Первый тур президентских выборов состоялся в Молдавии в конце октября. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?"Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молдавские власти вели избирательную кампанию антидемократическими методами, это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в избирательный процесс в республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии
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выборы, молдавия, политика, в мире, новости, майя санду, александр стояногло
Санду побеждает на выборах в Молдавии
Санду набирает 55,04% на выборах в Молдавии после обработки 98,92% протоколов
07:29 04.11.2024 (обновлено: 07:30 04.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,04% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло – 44,96%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 98,92% протоколов с участков.
При этом Стояногло после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны побеждает на территории самой республики, набирая 51,19%, у Санду 48,81 процента.
Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54%
. Избиратели голосовали за одного
из двух кандидатов – бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло либо действующую главу государства Майю Санду. Президента избирают на четыре года.
Огромные очереди из желающих проголосовать
собрались возле избирательных участков в Москве. Также граждане этой страны отправились из России в Баку и Кишинев, а из Курской и Белгородской областей в Минск, чтобы отдать свой голос.
Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил
РИА Новости, что полиция Молдавии задерживала на границе машины с гражданами Приднестровья. Также был перекрыт мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина.
Глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман заявила, что полицией были получены анонимные сообщения о "минировании" шести избирательных участков в Европе и двух в Молдавии.
В молдавской Варнице закрывали избирательные участки в местном лицее, где голосуют в том числе жители Приднестровья, сообщает кишиневский телеканал Primul
. Правоохранительные органы сообщили об анонимном звонке о минировании лицея, в котором расположены участки. Полиция прибыла на место, проводилась проверка здания. Председатель одного из участков оповестила о временном прекращении работы. Урны с бюллетенями были взяты под охрану полицией.
Служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC) Молдавии сообщила о нейтрализации хакерской атаки на посвященный выборам сайт voteaza.md ("Голосуй, Молдова").
Более 300 тысяч представителей диаспоры проголосовали за рубежом, это абсолютный рекорд, сообщает молдавский МИД.
Один из двух избирательных участков, которые располагаются в посольстве Молдавии в Москве, завершил свою работу из-за того, что бюллетени для голосования во II туре выборов президента Молдавии там закончились, у входа оставалось еще много людей.
Первый тур президентских выборов состоялся
в Молдавии в конце октября. Также в этот день прошел референдум
, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молдавские власти вели избирательную кампанию антидемократическими методами
, это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в избирательный процесс в республике.
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