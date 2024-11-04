https://crimea.ria.ru/20241104/sandu-pobezhdaet-na-vyborakh-v-moldavii-1141599008.html

Санду побеждает на выборах в Молдавии

Санду побеждает на выборах в Молдавии - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Санду побеждает на выборах в Молдавии

Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T07:29

2024-11-04T07:29

2024-11-04T07:30

выборы

молдавия

политика

в мире

новости

майя санду

александр стояногло

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,04% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло – 44,96%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 98,92% протоколов с участков.При этом Стояногло после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны побеждает на территории самой республики, набирая 51,19%, у Санду 48,81 процента.Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54%. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов – бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло либо действующую главу государства Майю Санду. Президента избирают на четыре года.Огромные очереди из желающих проголосовать собрались возле избирательных участков в Москве. Также граждане этой страны отправились из России в Баку и Кишинев, а из Курской и Белгородской областей в Минск, чтобы отдать свой голос.Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил РИА Новости, что полиция Молдавии задерживала на границе машины с гражданами Приднестровья. Также был перекрыт мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина.Глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман заявила, что полицией были получены анонимные сообщения о "минировании" шести избирательных участков в Европе и двух в Молдавии.В молдавской Варнице закрывали избирательные участки в местном лицее, где голосуют в том числе жители Приднестровья, сообщает кишиневский телеканал Primul. Правоохранительные органы сообщили об анонимном звонке о минировании лицея, в котором расположены участки. Полиция прибыла на место, проводилась проверка здания. Председатель одного из участков оповестила о временном прекращении работы. Урны с бюллетенями были взяты под охрану полицией.Служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC) Молдавии сообщила о нейтрализации хакерской атаки на посвященный выборам сайт voteaza.md ("Голосуй, Молдова").Более 300 тысяч представителей диаспоры проголосовали за рубежом, это абсолютный рекорд, сообщает молдавский МИД.Один из двух избирательных участков, которые располагаются в посольстве Молдавии в Москве, завершил свою работу из-за того, что бюллетени для голосования во II туре выборов президента Молдавии там закончились, у входа оставалось еще много людей.Первый тур президентских выборов состоялся в Молдавии в конце октября. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?"Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молдавские власти вели избирательную кампанию антидемократическими методами, это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в избирательный процесс в республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, молдавия, политика, в мире, новости, майя санду, александр стояногло