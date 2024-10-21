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Неприкрытое вмешательство: в МИД России оценили итоги выборов в Молдавии - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Неприкрытое вмешательство: в МИД России оценили итоги выборов в Молдавии
Неприкрытое вмешательство: в МИД России оценили итоги выборов в Молдавии - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Неприкрытое вмешательство: в МИД России оценили итоги выборов в Молдавии
Молдавские власти вели избирательную кампанию антидемократическими методами, это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в избирательный процесс в РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T20:41
2024-10-21T20:41
молдавия
выборы
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Молдавские власти вели избирательную кампанию антидемократическими методами, это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в избирательный процесс в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат отметила, что Россию бездоказательно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и попытках повлиять на волеизъявление граждан республики. В то же время Кишинев под надуманным предлогом открыл в России, где проживает от 300 до 500 тысяч молдавских граждан, только два участка для голосования, а в США и Западной Европе их было организовано порядка двухсот."Все это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в электоральный процесс в Молдавии. Политики из стран-членов Евросоюза в ходе многочисленных визитов в Кишинев вели открытую агитацию в поддержку нынешнего молдавского руководства и его так называемого европейского проекта", - констатировала Захарова.Она указала, что в СМИ уже появились сведения о многочисленных нарушениях и фальсификациях со стороны властей, фактах организованного подвоза избирателей на участки в странах Западной Европы.Говоря о результатах голосования, то они для руководства Молдавии и их западных спонсоров "неутешительны", поскольку продвигаемый ими проект интеграции страны в Евросоюз не получил однозначной поддержки, считает официальный представитель МИД РФ.По словам Захаровой, молдаване видят, что истинные намерения Запада в отношении их страны – превратить ее в "лишенный суверенитета русофобский придаток НАТО", "стереть национальную идентичности молдаван" и "насаждать чуждые молдавскому обществу неолиберальные ценности".В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".По итогам обработки всех протоколов действующий президент Майя Санду получила 42,45%, бывший генпрокурор Александр Стояногло – 25,98%. Они вышли во второй тур, который состоится 3 ноября.На референдуме по вопросу поддержки изменения конституции с целью вступления Молдавии в Евросоюз "за" проголосовали 50,46%, "против" – 49,54%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииВыборы президента и референдум: исторический день в МолдавииЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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молдавия, выборы, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, новости, в мире
Неприкрытое вмешательство: в МИД России оценили итоги выборов в Молдавии

Власти Молдавии вели избирательную кампанию тоталитарными методами – Захарова

20:41 21.10.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Молдавские власти вели избирательную кампанию антидемократическими методами, это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в избирательный процесс в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Будучи не в состоянии на равных конкурировать с политическими оппонентами, молдавское руководство широко задействовало административный ресурс, осуществляло репрессии против оппозиционных политиков и независимых СМИ", - написала она в своем Telegram-канале.
Дипломат отметила, что Россию бездоказательно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и попытках повлиять на волеизъявление граждан республики. В то же время Кишинев под надуманным предлогом открыл в России, где проживает от 300 до 500 тысяч молдавских граждан, только два участка для голосования, а в США и Западной Европе их было организовано порядка двухсот.
"Все это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в электоральный процесс в Молдавии. Политики из стран-членов Евросоюза в ходе многочисленных визитов в Кишинев вели открытую агитацию в поддержку нынешнего молдавского руководства и его так называемого европейского проекта", - констатировала Захарова.
Она указала, что в СМИ уже появились сведения о многочисленных нарушениях и фальсификациях со стороны властей, фактах организованного подвоза избирателей на участки в странах Западной Европы.
Говоря о результатах голосования, то они для руководства Молдавии и их западных спонсоров "неутешительны", поскольку продвигаемый ими проект интеграции страны в Евросоюз не получил однозначной поддержки, считает официальный представитель МИД РФ.
"Большинство граждан, проживающих в самой республике, его, по сути, отвергло. Незначительный перевес был обеспечен максимальной мобилизацией избирателей, проживающих в странах Западной Европы и Северной Америки, и беспрецедентного ограничения возможностей голосования в России. То же самое относится к раскладу голосов, полученных действующей главой государства", – пояснила она.
По словам Захаровой, молдаване видят, что истинные намерения Запада в отношении их страны – превратить ее в "лишенный суверенитета русофобский придаток НАТО", "стереть национальную идентичности молдаван" и "насаждать чуждые молдавскому обществу неолиберальные ценности".
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".
По итогам обработки всех протоколов действующий президент Майя Санду получила 42,45%, бывший генпрокурор Александр Стояногло – 25,98%. Они вышли во второй тур, который состоится 3 ноября.
На референдуме по вопросу поддержки изменения конституции с целью вступления Молдавии в Евросоюз "за" проголосовали 50,46%, "против" – 49,54%.
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