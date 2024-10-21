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Неприкрытое вмешательство: в МИД России оценили итоги выборов в Молдавии

Неприкрытое вмешательство: в МИД России оценили итоги выборов в Молдавии - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Неприкрытое вмешательство: в МИД России оценили итоги выборов в Молдавии

Молдавские власти вели избирательную кампанию антидемократическими методами, это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в избирательный процесс в РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T20:41

2024-10-21T20:41

2024-10-21T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Молдавские власти вели избирательную кампанию антидемократическими методами, это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в избирательный процесс в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат отметила, что Россию бездоказательно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и попытках повлиять на волеизъявление граждан республики. В то же время Кишинев под надуманным предлогом открыл в России, где проживает от 300 до 500 тысяч молдавских граждан, только два участка для голосования, а в США и Западной Европе их было организовано порядка двухсот."Все это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в электоральный процесс в Молдавии. Политики из стран-членов Евросоюза в ходе многочисленных визитов в Кишинев вели открытую агитацию в поддержку нынешнего молдавского руководства и его так называемого европейского проекта", - констатировала Захарова.Она указала, что в СМИ уже появились сведения о многочисленных нарушениях и фальсификациях со стороны властей, фактах организованного подвоза избирателей на участки в странах Западной Европы.Говоря о результатах голосования, то они для руководства Молдавии и их западных спонсоров "неутешительны", поскольку продвигаемый ими проект интеграции страны в Евросоюз не получил однозначной поддержки, считает официальный представитель МИД РФ.По словам Захаровой, молдаване видят, что истинные намерения Запада в отношении их страны – превратить ее в "лишенный суверенитета русофобский придаток НАТО", "стереть национальную идентичности молдаван" и "насаждать чуждые молдавскому обществу неолиберальные ценности".В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".По итогам обработки всех протоколов действующий президент Майя Санду получила 42,45%, бывший генпрокурор Александр Стояногло – 25,98%. Они вышли во второй тур, который состоится 3 ноября.На референдуме по вопросу поддержки изменения конституции с целью вступления Молдавии в Евросоюз "за" проголосовали 50,46%, "против" – 49,54%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииВыборы президента и референдум: исторический день в МолдавииЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, выборы, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, новости, в мире