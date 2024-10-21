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Стали известны результаты первого тура выборов президента Молдавии

Стали известны результаты первого тура выборов президента Молдавии - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Стали известны результаты первого тура выборов президента Молдавии

На выборах президента Молдавии по итогам обработки 100% протоколов действующий глава государства Майя Санду получила более 42% голосов, Александр Стояногло –... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T19:05

2024-10-21T19:05

2024-10-21T19:05

молдавия

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майя санду

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На выборах президента Молдавии по итогам обработки 100% протоколов действующий глава государства Майя Санду получила более 42% голосов, Александр Стояногло – 26%. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома республики.По данным ЦИК, за Санду проголосовали более 656 тысяч избирателей (42,45%). Бывший генпрокурор Молдавии Стояногло получил поддержку 401 тысячи человек (25,98%). На третьем месте – лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, за которого проголосовали 213 тысяч избирателей (13,79%).Всего в голосовании приняли участие 1 млн 546 тысяч человек.Таким образом, судьба президентского кресла определится во втором туре выборов, который состоится 3 ноября. В него прошли Майя Санду и Александр Стояногло.Также ЦИК представила результаты голосования на референдуме по вопросу поддержки изменения конституции с целью вступления Молдавии в Евросоюз. "За" проголосовали 50,46%, "против" – 49,54%.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииВыборы президента и референдум: исторический день в МолдавииЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, выборы, политика, в мире, майя санду, европейский союз (ес), новости