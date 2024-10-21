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Более 500 пользователей зарегистрировались в ИСУП Крыма с июня 2023 года - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Более 500 пользователей зарегистрировались в ИСУП Крыма с июня 2023 года
Более 500 пользователей зарегистрировались в ИСУП Крыма с июня 2023 года - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Более 500 пользователей зарегистрировались в ИСУП Крыма с июня 2023 года
На текущий момент в информационной системе управления проектами (ИСУП) государственного заказчика в сфере строительства Республики Крым включено 355 объектов,... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T18:02
2024-10-21T18:02
крым
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
цифровизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На текущий момент в информационной системе управления проектами (ИСУП) государственного заказчика в сфере строительства Республики Крым включено 355 объектов, зарегистрировано 533 пользователя, сообщила заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Анна Килеса.Она напомнила, что с начала 2024 года в Крыму стало обязательным ведение исполнительной документации в цифровом формате для контрактов на строительство или реконструкцию объектов по ИСУП.В свою очередь в министерстве рассказали, что система значительно упрощает сбор данных и помогает ускорить процессы инвестиционно-строительного цикла проектов, в том числе за счет сокращения времени согласований, позволяет объекту перейти в дальнейшую эксплуатацию с исчерпывающей информацией и документацией. ИСУП помогает сопровождать проекты на этапах планирования, проектирования, возведения. Она дает возможность в том числе вести информационную модель, создавать комплексную систему мониторинга и аналитики всех уровней жизненного цикла объекта.В Крыму в ИСУП будут загружаться все новые проекты по строительству и реконструкции, начиная со стадии их включения в программу финансирования и предпроектной подготовки. В плане к 2025 году — исполнительную документацию по максимальному количеству объектов перевести в электронный вид, говорится в сообщении.На сегодняшний день в Крыму так же, как и по всей стране, при проектировании объектов применяются технологии информационного моделирования (ТИМ), которые повышают качество проектирования, снижают риски, помогают точнее рассчитать объемы работ и стоимость строительства. Передачу данных в ИСУП подрядные организации осуществляют посредством внешних информационных систем, имеющих интеграцию с ИСУП.Таких решений на российском рынке несколько – "Экзон", "ЦУС", "БилдДокс", "Адепт", все они – от отечественных разработчиков, добавили в министерстве.
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353
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
крым, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), цифровизация

Более 500 пользователей зарегистрировались в ИСУП Крыма с июня 2023 года

18:02 21.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На текущий момент в информационной системе управления проектами (ИСУП) государственного заказчика в сфере строительства Республики Крым включено 355 объектов, зарегистрировано 533 пользователя, сообщила заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Анна Килеса.
Она напомнила, что с начала 2024 года в Крыму стало обязательным ведение исполнительной документации в цифровом формате для контрактов на строительство или реконструкцию объектов по ИСУП.
В свою очередь в министерстве рассказали, что система значительно упрощает сбор данных и помогает ускорить процессы инвестиционно-строительного цикла проектов, в том числе за счет сокращения времени согласований, позволяет объекту перейти в дальнейшую эксплуатацию с исчерпывающей информацией и документацией.
ИСУП помогает сопровождать проекты на этапах планирования, проектирования, возведения. Она дает возможность в том числе вести информационную модель, создавать комплексную систему мониторинга и аналитики всех уровней жизненного цикла объекта.
В Крыму в ИСУП будут загружаться все новые проекты по строительству и реконструкции, начиная со стадии их включения в программу финансирования и предпроектной подготовки. В плане к 2025 году — исполнительную документацию по максимальному количеству объектов перевести в электронный вид, говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Крыму так же, как и по всей стране, при проектировании объектов применяются технологии информационного моделирования (ТИМ), которые повышают качество проектирования, снижают риски, помогают точнее рассчитать объемы работ и стоимость строительства. Передачу данных в ИСУП подрядные организации осуществляют посредством внешних информационных систем, имеющих интеграцию с ИСУП.
Таких решений на российском рынке несколько – "Экзон", "ЦУС", "БилдДокс", "Адепт", все они – от отечественных разработчиков, добавили в министерстве.
 
КрымМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)Цифровизация
 
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