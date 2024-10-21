https://crimea.ria.ru/20241021/katastrofa-neizbezhna-dlya-chego-ukrainu-uskorenno-zachischayut-ot-naseleniya-1141247357.html

Катастрофа неизбежна: для чего Украину ускоренно зачищают от населения

Катастрофа неизбежна: для чего Украину ускоренно зачищают от населения - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Катастрофа неизбежна: для чего Украину ускоренно зачищают от населения

Массовая гибель украинцев на фронте, тотальная мобилизация и отток миллионов людей за рубеж является частью стратегии Запада, чтобы населить Украины мигрантами... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T18:31

2024-10-21T18:31

2024-10-21T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Массовая гибель украинцев на фронте, тотальная мобилизация и отток миллионов людей за рубеж является частью стратегии Запада, чтобы населить Украины мигрантами и усложнить возможную дальнейшую реинтеграцию ряда юго-восточных регионов с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью немецким СМИ сообщила, что дефицит рабочей силы в стране составляет порядка 4,5 млн человек. Кроме того, рождаемость упала до критического уровня – менее одного ребенка на женщину. Также, помимо гибели мужчин на фронте, в стране выросла смертность от сердечно-сосудистых и психических заболеваний. По ее словам, чтобы восстановить демографическую ситуацию, нужен приток мигрантов.В то же время, по данным всемирного конгресса украинцев*, с 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников, преимущественно, мальчиков.Инстинкт самосохранения пока не работаетПо мнению Шатилова, серьезные потери на поле боя, рост смертности, снижение рождаемости и массовый отъезд людей за границу подвели Украину к неизбежной демографической катастрофе. Помимо прочего, в скором времени ожидается решение Киева о снижение мобилизационного возраста.При этом не предлагаются никакие планы улучшения ситуации и сбережения человеческого капитала украинского населения – только массовый завоз мигрантов, констатировал аналитик. Пока украинцев будут отправлять воевать с Россией, их место в гражданской жизни будут занимать представители Азии, Африки и отдельных стран Латинской Америки, считает он.В то же время, отметил политолог, реализация такой широкой миграционной программы возможна лишь в условиях относительно мирного времени.Демографическая яма превратилась в безднуРуководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева в свою очередь в комментарии РИА Новости Крым констатировала, что для современной Украины даже не подходят научные термины "демографический кризис" и "демографическая яма". По сути, они превратились в "демографическую катастрофу" и "демографическую бездну".Она напомнила, что Украина еще до начала СВО входила в группу стран с самыми низкими показателями рождаемости, а сейчас уже занимает в этом рейтинге государств мира предпоследнее место."Суммарный коэффициент рождаемости на Украине ниже единицы, по разным оценкам 0,8-0,9 детей на одну женщину. Ниже показатель только в Южной Корее. Таких низких данных на территории, которую сейчас занимает Украина, не было никогда за весь исторический период", - отметила специалист.Только за прошлый год рождаемость на Украине упала более чем на 30%, а в текущем году, страна идет на мировой антирекорд как в показателях рождаемости, так и в падении данного показателя. Кроме того, Украина входит в число стран с самой низкой продолжительностью жизни мужчин, а уровень смертности в первом полугодии 2024-го в три раза превысил рождаемость, добавила руководитель крымского филиала ФоРГО.Не стоит, по мнению социолога, уповать и на возвращение уехавших за границу украинцев. В частности, некоторые западные специалисты прогнозируют, что доля невозвращенцев на Украину составит не половину, и даже не две трети уехавших, а 90-95%."Собственно, в этом нет ничего удивительного. Кому захочется возвращаться в концлагерь, если из него удалось сбежать", - заключила специалист.* Включена Минюстом РФ в перечень нежелательных в России неправительственных организацийСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снизят ли на Украине призывной возраст и сколько рекрутов получат ВСУУкраина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемостиКрушение иллюзий: с какими итогами Украина встречает 10-летие переворота

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, демография, мнения, александр шатилов, наталья киселева, общество, рождаемость, политика, мигранты