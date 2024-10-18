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Из Украины выехали более миллиона школьников - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Из Украины выехали более миллиона школьников
Из Украины выехали более миллиона школьников - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Из Украины выехали более миллиона школьников
С 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников, преимущественно, мальчиков. Об этом со ссылкой на главу образовательно-воспитательного совета... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T22:29
2024-10-18T22:29
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. С 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников, преимущественно, мальчиков. Об этом со ссылкой на главу образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев* Любовь Любчик пишет РИА Новости.Накануне депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что триста тысяч детей школьного возраста выехали с Украины перед началом этого учебного года.Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что многие страну покидают в основном старшеклассники. преимущественно юноши.В начале октября кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете.На этой неделе советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что представители Демократической и Республиканской партий США давят на украинское руководство с требованием начать мобилизацию граждан возрастом 18-25 лет.С 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Согласно документу, мобилизационный возраст снизился с 27 до 25 лет. Все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.При этом в Одесском областном военкомате ранее заявили, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать: если мужчина прошел срочную службу в мирное время, закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность или имел статус "ограниченно годный".* Включена Минюстом РФ в перечень нежелательных в России неправительственных организацийСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снизят ли на Украине призывной возраст и сколько рекрутов получат ВСУПрочь от армии через мины – уклонисты с Украины бегут в БелоруссиюВозраст не спасет: когда могут призвать в ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, в мире, дети, новости
Из Украины выехали более миллиона школьников

Более миллиона школьников покинули Украину с 2022 года

22:29 18.10.2024
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкУченики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Александр Максименко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. С 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников, преимущественно, мальчиков. Об этом со ссылкой на главу образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев* Любовь Любчик пишет РИА Новости.
Накануне депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что триста тысяч детей школьного возраста выехали с Украины перед началом этого учебного года.
"По нашим неофициальным данным, их больше миллиона", - сказала Любчик в эфире украинского телеканала.
Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что многие страну покидают в основном старшеклассники. преимущественно юноши.
В начале октября кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете.
На этой неделе советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что представители Демократической и Республиканской партий США давят на украинское руководство с требованием начать мобилизацию граждан возрастом 18-25 лет.
С 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.
Согласно документу, мобилизационный возраст снизился с 27 до 25 лет. Все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
При этом в Одесском областном военкомате ранее заявили, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать: если мужчина прошел срочную службу в мирное время, закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность или имел статус "ограниченно годный".
* Включена Минюстом РФ в перечень нежелательных в России неправительственных организаций
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Заголовок открываемого материала
22:58Главное за день: 18 октября
22:44Главные новости Крыма: 18 октября
22:29Из Украины выехали более миллиона школьников
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