https://crimea.ria.ru/20241018/iz-ukrainy-vyekhali-bolee-milliona-shkolnikov-1141202823.html

Из Украины выехали более миллиона школьников

Из Украины выехали более миллиона школьников - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Из Украины выехали более миллиона школьников

С 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников, преимущественно, мальчиков. Об этом со ссылкой на главу образовательно-воспитательного совета... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T22:29

2024-10-18T22:29

2024-10-18T22:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. С 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников, преимущественно, мальчиков. Об этом со ссылкой на главу образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев* Любовь Любчик пишет РИА Новости.Накануне депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что триста тысяч детей школьного возраста выехали с Украины перед началом этого учебного года.Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что многие страну покидают в основном старшеклассники. преимущественно юноши.В начале октября кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете.На этой неделе советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что представители Демократической и Республиканской партий США давят на украинское руководство с требованием начать мобилизацию граждан возрастом 18-25 лет.С 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Согласно документу, мобилизационный возраст снизился с 27 до 25 лет. Все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.При этом в Одесском областном военкомате ранее заявили, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать: если мужчина прошел срочную службу в мирное время, закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность или имел статус "ограниченно годный".* Включена Минюстом РФ в перечень нежелательных в России неправительственных организацийСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снизят ли на Украине призывной возраст и сколько рекрутов получат ВСУПрочь от армии через мины – уклонисты с Украины бегут в БелоруссиюВозраст не спасет: когда могут призвать в ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, дети, новости