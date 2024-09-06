https://crimea.ria.ru/20240906/proch-ot-armii-cherez-miny--uklonisty-s-ukrainy-begut-v-belorussiyu-1140172764.html

Прочь от армии через мины – уклонисты с Украины бегут в Белоруссию

Прочь от армии через мины – уклонисты с Украины бегут в Белоруссию - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Прочь от армии через мины – уклонисты с Украины бегут в Белоруссию

Украинцы стали бежать от армии в Белоруссию через минные поля. Об этом сообщает госпогранслужба Украины. РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T12:19

2024-09-06T12:19

2024-09-06T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Украинцы стали бежать от армии в Белоруссию через минные поля. Об этом сообщает госпогранслужба Украины.На видео, опубликованном в официальном Telegram-каналe погранслужбы Украины, запечатлен момент задержания группы из пяти человек.На Украине фиксируются массовые попытки мужчин призывного возраста сбежать от армии. Украинцы бежали в Польшу, Молдавию, Венгрию и Словакию.В начале июня погранслужба Украины сообщала, что больше сорока украинцев погибли при попытке сбежать от мобилизации через западную границу страны. Уклонисты выбирали маршрут через горы и реку Тиса, которая протекает по границе Украины с Румынией и Венгрией. В ее водах тогда нашли тела 45 человек.На Украине с 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой.Теперь все военнообязанные украинцы обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. При этом она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не оговорены - норму исключили из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Читайте также на РИА Новости Крым:Дезертиров будут принимать в ВСУВ ВСУ бьют тревогу из-за нехватки украинцев для мобилизацииСтудент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), белоруссия, общество, в мире, новости