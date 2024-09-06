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Прочь от армии через мины – уклонисты с Украины бегут в Белоруссию - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Прочь от армии через мины – уклонисты с Украины бегут в Белоруссию
Прочь от армии через мины – уклонисты с Украины бегут в Белоруссию - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Прочь от армии через мины – уклонисты с Украины бегут в Белоруссию
Украинцы стали бежать от армии в Белоруссию через минные поля. Об этом сообщает госпогранслужба Украины. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T12:19
2024-09-06T12:22
украина
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Украинцы стали бежать от армии в Белоруссию через минные поля. Об этом сообщает госпогранслужба Украины.На видео, опубликованном в официальном Telegram-каналe погранслужбы Украины, запечатлен момент задержания группы из пяти человек.На Украине фиксируются массовые попытки мужчин призывного возраста сбежать от армии. Украинцы бежали в Польшу, Молдавию, Венгрию и Словакию.В начале июня погранслужба Украины сообщала, что больше сорока украинцев погибли при попытке сбежать от мобилизации через западную границу страны. Уклонисты выбирали маршрут через горы и реку Тиса, которая протекает по границе Украины с Румынией и Венгрией. В ее водах тогда нашли тела 45 человек.На Украине с 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой.Теперь все военнообязанные украинцы обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. При этом она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не оговорены - норму исключили из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Читайте также на РИА Новости Крым:Дезертиров будут принимать в ВСУВ ВСУ бьют тревогу из-за нехватки украинцев для мобилизацииСтудент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин
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Новости
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), белоруссия, общество, в мире, новости
Прочь от армии через мины – уклонисты с Украины бегут в Белоруссию

Уклонисты с Украины стали бежать в Белоруссию через минные поля

12:19 06.09.2024 (обновлено: 12:22 06.09.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Украинцы стали бежать от армии в Белоруссию через минные поля. Об этом сообщает госпогранслужба Украины.
"Группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с Республикой Беларусь через заминированную местность", - сказано в сообщении.
На видео, опубликованном в официальном Telegram-каналe погранслужбы Украины, запечатлен момент задержания группы из пяти человек.
На Украине фиксируются массовые попытки мужчин призывного возраста сбежать от армии. Украинцы бежали в Польшу, Молдавию, Венгрию и Словакию.
В начале июня погранслужба Украины сообщала, что больше сорока украинцев погибли при попытке сбежать от мобилизации через западную границу страны. Уклонисты выбирали маршрут через горы и реку Тиса, которая протекает по границе Украины с Румынией и Венгрией. В ее водах тогда нашли тела 45 человек.
На Украине с 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой.
Теперь все военнообязанные украинцы обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. При этом она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не оговорены - норму исключили из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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