https://crimea.ria.ru/20240906/proch-ot-armii-cherez-miny--uklonisty-s-ukrainy-begut-v-belorussiyu-1140172764.html
Прочь от армии через мины – уклонисты с Украины бегут в Белоруссию
Прочь от армии через мины – уклонисты с Украины бегут в Белоруссию - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Прочь от армии через мины – уклонисты с Украины бегут в Белоруссию
Украинцы стали бежать от армии в Белоруссию через минные поля. Об этом сообщает госпогранслужба Украины. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T12:19
2024-09-06T12:19
2024-09-06T12:22
украина
всу (вооруженные силы украины)
белоруссия
общество
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134575151_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_10b4d0df2fe4de7f15d6c84262663c06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Украинцы стали бежать от армии в Белоруссию через минные поля. Об этом сообщает госпогранслужба Украины.На видео, опубликованном в официальном Telegram-каналe погранслужбы Украины, запечатлен момент задержания группы из пяти человек.На Украине фиксируются массовые попытки мужчин призывного возраста сбежать от армии. Украинцы бежали в Польшу, Молдавию, Венгрию и Словакию.В начале июня погранслужба Украины сообщала, что больше сорока украинцев погибли при попытке сбежать от мобилизации через западную границу страны. Уклонисты выбирали маршрут через горы и реку Тиса, которая протекает по границе Украины с Румынией и Венгрией. В ее водах тогда нашли тела 45 человек.На Украине с 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой.Теперь все военнообязанные украинцы обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. При этом она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не оговорены - норму исключили из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Читайте также на РИА Новости Крым:Дезертиров будут принимать в ВСУВ ВСУ бьют тревогу из-за нехватки украинцев для мобилизацииСтудент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин
украина
белоруссия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134575151_57:0:1194:853_1920x0_80_0_0_734646198fc782342aef806884349e23.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу (вооруженные силы украины), белоруссия, общество, в мире, новости
Прочь от армии через мины – уклонисты с Украины бегут в Белоруссию
Уклонисты с Украины стали бежать в Белоруссию через минные поля
12:19 06.09.2024 (обновлено: 12:22 06.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Украинцы стали бежать от армии в Белоруссию через минные поля. Об этом сообщает госпогранслужба Украины.
"Группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с Республикой Беларусь через заминированную местность", - сказано в сообщении.
На видео, опубликованном в официальном Telegram-каналe погранслужбы Украины, запечатлен момент задержания группы из пяти человек.
На Украине фиксируются массовые попытки мужчин призывного возраста сбежать от армии. Украинцы бежали в Польшу, Молдавию, Венгрию и Словакию.
В начале июня погранслужба Украины сообщала
, что больше сорока украинцев погибли при попытке сбежать от мобилизации через западную границу страны. Уклонисты выбирали маршрут через горы и реку Тиса, которая протекает по границе Украины с Румынией и Венгрией. В ее водах тогда нашли тела 45 человек.
На Украине с 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации
, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой.
Теперь все военнообязанные украинцы обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. При этом она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не оговорены
- норму исключили из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Читайте также на РИА Новости Крым: