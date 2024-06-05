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Дезертиров будут принимать в ВСУ - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Дезертиров будут принимать в ВСУ
Дезертиров будут принимать в ВСУ - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Дезертиров будут принимать в ВСУ
Из-за колоссальных потерь ВСУ на Украине будут принимать на службу самовольно оставивших позиции военнослужащих и ставить их на довольствие. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T10:18
2024-06-05T10:22
украина
всу (вооруженные силы украины)
александр сырский
мобилизация на украине
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Из-за колоссальных потерь ВСУ на Украине будут принимать на службу самовольно оставивших позиции военнослужащих и ставить их на довольствие. Об этом со ссылкой на письмо директора Госбюро расследований (ГБР) Алексея Сухачова главкому ВСУ Александру Сырскому пишет РИА Новости.На минувшей неделе командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко признал, что в стране не хватает мужчин для второй волны мобилизации.В документе уточняется, что командиров воинских частей просят ориентироваться на необходимость принятия добровольно вернувшихся в воинские части военнослужащих, если они изъявили желание продолжить военную службу.Отмечается, что в настоящее время украинские командиры неоднозначно трактуют случаи, когда самовольно оставившие часть или дезертировавшие военнослужащие добровольно возвращаются в подразделение при том, что окончательное процессуальное решение по совершенным им преступлениям еще не принято.Ранее член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош сообщал, что вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку военной техники, боеприпасов и живой силы, а планируемая новая мобилизация и ограниченная военная помощь Запада не спасут киевский режим от стратегического поражения.На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Теперь все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не оговорены - норму исключили из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Накануне украинский парламентарий Валентин Наливайченко заявил, что из-за нехватки учебных центров на Украине до полутора месяцев сокращают сроки подготовки мобилизованных перед отправкой на передовую. Читайте также на РИА Новости Крым:Налог на право жить: на Украине придумали платную бронь от мобилизацииМинимум прав: на Украине вступил в силу закон о мобилизации"Годный" закон: на Украине отменили ограничения для службы
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РИА Новости Крым
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4.7
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украина, всу (вооруженные силы украины), александр сырский, мобилизация на украине, в мире, новости
Дезертиров будут принимать в ВСУ

Из-за больших потерь на Украине решили принимать на службу дезертиров

10:18 05.06.2024 (обновлено: 10:22 05.06.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Из-за колоссальных потерь ВСУ на Украине будут принимать на службу самовольно оставивших позиции военнослужащих и ставить их на довольствие. Об этом со ссылкой на письмо директора Госбюро расследований (ГБР) Алексея Сухачова главкому ВСУ Александру Сырскому пишет РИА Новости.
На минувшей неделе командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко признал, что в стране не хватает мужчин для второй волны мобилизации.
В документе уточняется, что командиров воинских частей просят ориентироваться на необходимость принятия добровольно вернувшихся в воинские части военнослужащих, если они изъявили желание продолжить военную службу.
"Назначать вернувшихся в части на должности и позволить продолжить военную службу со дня назначения", - сказано в письме. Дезертирам также рекомендовано возвращать денежное обеспечение.
Отмечается, что в настоящее время украинские командиры неоднозначно трактуют случаи, когда самовольно оставившие часть или дезертировавшие военнослужащие добровольно возвращаются в подразделение при том, что окончательное процессуальное решение по совершенным им преступлениям еще не принято.
Ранее член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош сообщал, что вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку военной техники, боеприпасов и живой силы, а планируемая новая мобилизация и ограниченная военная помощь Запада не спасут киевский режим от стратегического поражения.
На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.
Теперь все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не оговорены - норму исключили из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Накануне украинский парламентарий Валентин Наливайченко заявил, что из-за нехватки учебных центров на Украине до полутора месяцев сокращают сроки подготовки мобилизованных перед отправкой на передовую.
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УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Александр СырскийМобилизация на УкраинеВ миреНовости
 
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