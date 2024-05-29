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В ВСУ бьют тревогу из-за нехватки украинцев для мобилизации - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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В ВСУ бьют тревогу из-за нехватки украинцев для мобилизации
В ВСУ бьют тревогу из-за нехватки украинцев для мобилизации - РИА Новости Крым, 29.05.2024
В ВСУ бьют тревогу из-за нехватки украинцев для мобилизации
На Украине не хватает людей для второй волны мобилизации. Такое признание для американской газеты Washington Post сделал командир роты ударных беспилотников ВСУ РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T19:19
2024-05-29T19:19
украина
мобилизация на украине
в мире
всу (вооруженные силы украины)
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. На Украине не хватает людей для второй волны мобилизации. Такое признание для американской газеты Washington Post сделал командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко.На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Теперь все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не оговорены - норму исключили из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Накануне украинский парламентарий Валентин Наливайченко заявил, что из-за нехватки учебных центров на Украине до полутора месяцев сокращают сроки подготовки мобилизованных перед отправкой на передовую.Читайте также на РИА Новости Крым:Налог на право жить: на Украине придумали платную бронь от мобилизацииМинимум прав: на Украине вступил в силу закон о мобилизации"Годный" закон: на Украине отменили ограничения для службы
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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украина, мобилизация на украине, в мире, всу (вооруженные силы украины), общество, новости
В ВСУ бьют тревогу из-за нехватки украинцев для мобилизации

Признание ВСУ: на Украине не хватит людей для второй волны мобилизации

19:19 29.05.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. На Украине не хватает людей для второй волны мобилизации. Такое признание для американской газеты Washington Post сделал командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко.
"У Украины не хватит людей для второй волны мобилизации", - написал Федоренко.
На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.
Теперь все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не оговорены - норму исключили из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Накануне украинский парламентарий Валентин Наливайченко заявил, что из-за нехватки учебных центров на Украине до полутора месяцев сокращают сроки подготовки мобилизованных перед отправкой на передовую.
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