Налог на право жить: на Украине придумали платную бронь от мобилизации
В Раде предложили освобождать украинцев от мобилизации за 20 тысяч гривен
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Украинские парламентарии рассматривают предложение по экономическому бронированию от мобилизации для трудоустроенных мужчин. Как сообщается на сайте Верховной рады, предлагаемый размер брони за каждого ценного сотрудника составит 20 тысяч гривен, уплачивать которые должны предприятия, заинтересованные в сохранении важных специалистов.
"Предложения по экономическому бронированию предоставляют возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, уплатить 20 тысяч гривен (около 500 долларов США – ред.) в месяц военного сбора за каждого из них, и продолжать работать и платить налоги", – говорится в сообщении на сайте Рады.
Уточняется, что документ с наработанными предложениями находится на рассмотрении комитета по вопросам экономического развития.
Как пишет РИА Новости, в начале мая рассмотрение возможности применения экономического бронирования анонсировал глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. При этом речь шла о двух вариантах – уплате 35 тысяч гривен с зарплаты каждого военнообязанного или ежемесячном отчислении 20 тысяч гривен за каждого забронированного сотрудника.
На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.
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