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Налог на право жить: на Украине придумали платную бронь от мобилизации

Налог на право жить: на Украине придумали платную бронь от мобилизации - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Налог на право жить: на Украине придумали платную бронь от мобилизации

Украинские парламентарии рассматривают предложение по экономическому бронированию от мобилизации для трудоустроенных мужчин. Как сообщается на сайте Верховной... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T19:33

2024-05-22T19:33

2024-05-22T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Украинские парламентарии рассматривают предложение по экономическому бронированию от мобилизации для трудоустроенных мужчин. Как сообщается на сайте Верховной рады, предлагаемый размер брони за каждого ценного сотрудника составит 20 тысяч гривен, уплачивать которые должны предприятия, заинтересованные в сохранении важных специалистов.Уточняется, что документ с наработанными предложениями находится на рассмотрении комитета по вопросам экономического развития.Как пишет РИА Новости, в начале мая рассмотрение возможности применения экономического бронирования анонсировал глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. При этом речь шла о двух вариантах – уплате 35 тысяч гривен с зарплаты каждого военнообязанного или ежемесячном отчислении 20 тысяч гривен за каждого забронированного сотрудника.На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина будет уничтожена без мобилизации женщин – депутат Верховной радыМожет рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи"Украинская демократия" Зеленского истребит население страны – Захарова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобилизация на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , общество, в мире, верховная рада украины, закон и право, новости