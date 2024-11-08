При массированном обстреле села Херсонщины ранены пенсионерка
ВСУ выпустили 20 ракет по селу Раденск в Херсонской области – Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки ВСУ по Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики в пятницу нанесли массированный удар по селу Раденск Херсонской области. В результате ранена пенсионерка, а неразорвавшиеся ракеты застряли глубоко в земле. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"По жилому сектору летело не менее 20 ракет, часть из которых была сбита ПВО. Взрывом контужена и оперативно госпитализирована в районную больницу 73-летняя женщина", - написал глава области в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в селе нет военных объектов. ВСУ предприняли целенаправленный удар по жилому сектору. Снаряды повредили несколько жилых домов.
"Некоторые ракеты не взорвались и застряли глубоко в земле. Обезвреживать их придется подрывом на месте". - добавил Сальдо.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки ВСУ по Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия атаки ВСУ по Херсонской области
Ранее 8 ноября Сальдо сообщал, что при ударах украинских боевиков были ранены два мирных жителя в Алешках и в Новой Каховке.
В пятницу утром стало известно, что российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами.
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