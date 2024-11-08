https://crimea.ria.ru/20241108/pri-massirovannom-obstrele-sela-khersonschiny-raneny-pensionerka-1141720935.html

При массированном обстреле села Херсонщины ранены пенсионерка

При массированном обстреле села Херсонщины ранены пенсионерка - РИА Новости Крым, 08.11.2024

При массированном обстреле села Херсонщины ранены пенсионерка

Украинские боевики в пятницу нанесли массированный удар по селу Раденск Херсонской области. В результате ранена пенсионерка, а неразорвавшиеся ракеты застряли... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T20:49

2024-11-08T20:49

2024-11-08T20:49

херсонская область

владимир сальдо

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/08/1141720601_0:369:964:911_1920x0_80_0_0_92a1fe1eaea0637d11540673ec4db931.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики в пятницу нанесли массированный удар по селу Раденск Херсонской области. В результате ранена пенсионерка, а неразорвавшиеся ракеты застряли глубоко в земле. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Он подчеркнул, что в селе нет военных объектов. ВСУ предприняли целенаправленный удар по жилому сектору. Снаряды повредили несколько жилых домов. Ранее 8 ноября Сальдо сообщал, что при ударах украинских боевиков были ранены два мирных жителя в Алешках и в Новой Каховке.В пятницу утром стало известно, что российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя Херсонщины погибли под огнем украинских боевиковВСУ атаковали Парк Славы в Алешках - погиб работник сферы ЖКХ75 ударов за сутки: в Алешках ранена и контужена мирная жительница

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости