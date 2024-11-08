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При массированном обстреле села Херсонщины ранены пенсионерка - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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При массированном обстреле села Херсонщины ранены пенсионерка
При массированном обстреле села Херсонщины ранены пенсионерка - РИА Новости Крым, 08.11.2024
При массированном обстреле села Херсонщины ранены пенсионерка
Украинские боевики в пятницу нанесли массированный удар по селу Раденск Херсонской области. В результате ранена пенсионерка, а неразорвавшиеся ракеты застряли... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T20:49
2024-11-08T20:49
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики в пятницу нанесли массированный удар по селу Раденск Херсонской области. В результате ранена пенсионерка, а неразорвавшиеся ракеты застряли глубоко в земле. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Он подчеркнул, что в селе нет военных объектов. ВСУ предприняли целенаправленный удар по жилому сектору. Снаряды повредили несколько жилых домов. Ранее 8 ноября Сальдо сообщал, что при ударах украинских боевиков были ранены два мирных жителя в Алешках и в Новой Каховке.В пятницу утром стало известно, что российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя Херсонщины погибли под огнем украинских боевиковВСУ атаковали Парк Славы в Алешках - погиб работник сферы ЖКХ75 ударов за сутки: в Алешках ранена и контужена мирная жительница
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости
При массированном обстреле села Херсонщины ранены пенсионерка

ВСУ выпустили 20 ракет по селу Раденск в Херсонской области – Сальдо

20:49 08.11.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки ВСУ по Херсонской области
Последствия атаки ВСУ по Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики в пятницу нанесли массированный удар по селу Раденск Херсонской области. В результате ранена пенсионерка, а неразорвавшиеся ракеты застряли глубоко в земле. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"По жилому сектору летело не менее 20 ракет, часть из которых была сбита ПВО. Взрывом контужена и оперативно госпитализирована в районную больницу 73-летняя женщина", - написал глава области в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в селе нет военных объектов. ВСУ предприняли целенаправленный удар по жилому сектору. Снаряды повредили несколько жилых домов.
"Некоторые ракеты не взорвались и застряли глубоко в земле. Обезвреживать их придется подрывом на месте". - добавил Сальдо.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки ВСУ по Херсонской области
Последствия атаки ВСУ по Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия атаки ВСУ по Херсонской области
Ранее 8 ноября Сальдо сообщал, что при ударах украинских боевиков были ранены два мирных жителя в Алешках и в Новой Каховке.
В пятницу утром стало известно, что российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами.
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Херсонская областьВладимир СальдоОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
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