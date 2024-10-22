https://crimea.ria.ru/20241022/75-udarov-za-sutki-v-aleshkakh-ranena-i-kontuzhena-mirnaya-zhitelnitsa-1141259140.html

75 ударов за сутки: в Алешках ранена и контужена мирная жительница

75 ударов за сутки: в Алешках ранена и контужена мирная жительница - РИА Новости Крым, 22.10.2024

75 ударов за сутки: в Алешках ранена и контужена мирная жительница

Мирная жительница госпитализирована с ранениями после обстрела ВСУ города Алешки Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T12:13

2024-10-22T12:13

2024-10-22T12:13

алешки

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

владимир сальдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141259028_0:43:1029:622_1920x0_80_0_0_2f1d8e7fcebe0145129044f22e7dd82c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Мирная жительница госпитализирована с ранениями после обстрела ВСУ города Алешки Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.Кроме того, в результате вражеских ударов в Новой Каховке и Днепрянах оборваны провода ЛЭП и перебиты распределительные газопроводы. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Всего, по данным губернатора, за сутки противник выпустил 75 боеприпасов по Каховке, Таврийску, Горностаевке, Заводовке, Каирам, Корсунке, Масловке, Старой Збурьевке.19 октября при обстреле боевиками ВСУ города Алешки в Херсонской области погиб пожилой мужчина, ранены двое мирных жителей. 16 октября боевики ВСУ осуществили массированный обстрел населенных пунктов Херсонщины. В результате погиб местный житель 1979 года рождения. Часть мирных жителей пришлось эвакуировать из разрушенных домов и более 38 тысяч человек остались без света.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщинаВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены

алешки

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), владимир сальдо