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75 ударов за сутки: в Алешках ранена и контужена мирная жительница - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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75 ударов за сутки: в Алешках ранена и контужена мирная жительница
75 ударов за сутки: в Алешках ранена и контужена мирная жительница - РИА Новости Крым, 22.10.2024
75 ударов за сутки: в Алешках ранена и контужена мирная жительница
Мирная жительница госпитализирована с ранениями после обстрела ВСУ города Алешки Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T12:13
2024-10-22T12:13
алешки
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Мирная жительница госпитализирована с ранениями после обстрела ВСУ города Алешки Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.Кроме того, в результате вражеских ударов в Новой Каховке и Днепрянах оборваны провода ЛЭП и перебиты распределительные газопроводы. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Всего, по данным губернатора, за сутки противник выпустил 75 боеприпасов по Каховке, Таврийску, Горностаевке, Заводовке, Каирам, Корсунке, Масловке, Старой Збурьевке.19 октября при обстреле боевиками ВСУ города Алешки в Херсонской области погиб пожилой мужчина, ранены двое мирных жителей. 16 октября боевики ВСУ осуществили массированный обстрел населенных пунктов Херсонщины. В результате погиб местный житель 1979 года рождения. Часть мирных жителей пришлось эвакуировать из разрушенных домов и более 38 тысяч человек остались без света.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщинаВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены
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РИА Новости Крым
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алешки, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), владимир сальдо
75 ударов за сутки: в Алешках ранена и контужена мирная жительница

Мирная жительница ранена при обстреле ВСУ города Алешки - Сальдо

12:13 22.10.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел Алешек
Обстрел Алешек
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Мирная жительница госпитализирована с ранениями после обстрела ВСУ города Алешки Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"В Алешках в ходе террористического обстрела со стороны украинских боевиков в собственном доме была травмирована и контужена местная жительница 1972 года рождения. Пострадавшая доставлена в больницу", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате вражеских ударов в Новой Каховке и Днепрянах оборваны провода ЛЭП и перебиты распределительные газопроводы. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Всего, по данным губернатора, за сутки противник выпустил 75 боеприпасов по Каховке, Таврийску, Горностаевке, Заводовке, Каирам, Корсунке, Масловке, Старой Збурьевке.
19 октября при обстреле боевиками ВСУ города Алешки в Херсонской области погиб пожилой мужчина, ранены двое мирных жителей. 16 октября боевики ВСУ осуществили массированный обстрел населенных пунктов Херсонщины. В результате погиб местный житель 1979 года рождения. Часть мирных жителей пришлось эвакуировать из разрушенных домов и более 38 тысяч человек остались без света.
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АлешкиХерсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир Сальдо
 
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