https://crimea.ria.ru/20241022/75-udarov-za-sutki-v-aleshkakh-ranena-i-kontuzhena-mirnaya-zhitelnitsa-1141259140.html
75 ударов за сутки: в Алешках ранена и контужена мирная жительница
75 ударов за сутки: в Алешках ранена и контужена мирная жительница - РИА Новости Крым, 22.10.2024
75 ударов за сутки: в Алешках ранена и контужена мирная жительница
Мирная жительница госпитализирована с ранениями после обстрела ВСУ города Алешки Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T12:13
2024-10-22T12:13
2024-10-22T12:13
алешки
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Мирная жительница госпитализирована с ранениями после обстрела ВСУ города Алешки Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.Кроме того, в результате вражеских ударов в Новой Каховке и Днепрянах оборваны провода ЛЭП и перебиты распределительные газопроводы. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Всего, по данным губернатора, за сутки противник выпустил 75 боеприпасов по Каховке, Таврийску, Горностаевке, Заводовке, Каирам, Корсунке, Масловке, Старой Збурьевке.19 октября при обстреле боевиками ВСУ города Алешки в Херсонской области погиб пожилой мужчина, ранены двое мирных жителей. 16 октября боевики ВСУ осуществили массированный обстрел населенных пунктов Херсонщины. В результате погиб местный житель 1979 года рождения. Часть мирных жителей пришлось эвакуировать из разрушенных домов и более 38 тысяч человек остались без света.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщинаВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены
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алешки, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), владимир сальдо
75 ударов за сутки: в Алешках ранена и контужена мирная жительница
Мирная жительница ранена при обстреле ВСУ города Алешки - Сальдо