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Массированную атаку на Херсонщину совершили ВСУ – жителей эвакуировали - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Массированную атаку на Херсонщину совершили ВСУ – жителей эвакуировали
Массированную атаку на Херсонщину совершили ВСУ – жителей эвакуировали - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Массированную атаку на Херсонщину совершили ВСУ – жителей эвакуировали
Один человек погиб, часть мирных жителей пришлось эвакуировать из разрушенных домов и более 38 тысяч человек остались без света из-за массированной атаки ВСУ на РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T10:54
2024-10-17T11:12
владимир сальдо
херсонская область
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб, часть мирных жителей пришлось эвакуировать из разрушенных домов и более 38 тысяч человек остались без света из-за массированной атаки ВСУ на мирные населенные пункты Херсонской области накануне вечером. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Кроме того, возле села Рубановка повреждена электроподстанция, без света остались более 38 тысяч человек в 62 населенных пунктах. Сейчас электроснабжение частично восстановлено.По данным губернатора, большинство ударов пришлось на Новую Каховку, по которой враг выпустил 30 снарядов. Мирные жители, дома которых стали непригодны для проживания, эвакуированы в пункты временного размещения. В Заводовке повреждено остекление в зданиях сельсовета, Дома культуры и почты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителяВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщинаКак защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Массированную атаку на Херсонщину совершили ВСУ – жителей эвакуировали

Массированную атаку на Херсонское левобережье совершили ВСУ – жителей эвакуировали

10:54 17.10.2024 (обновлено: 11:12 17.10.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоАтака ВСУ на Херсонское левобережье
Атака ВСУ на Херсонское левобережье
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб, часть мирных жителей пришлось эвакуировать из разрушенных домов и более 38 тысяч человек остались без света из-за массированной атаки ВСУ на мирные населенные пункты Херсонской области накануне вечером. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

"Вчера вследствие варварского обстрела украинских террористов в селе Раденск Алешкинского МО погиб местный житель – мужчина 1979 года рождения", – сообщил Сальдо.

Кроме того, возле села Рубановка повреждена электроподстанция, без света остались более 38 тысяч человек в 62 населенных пунктах. Сейчас электроснабжение частично восстановлено.
По данным губернатора, большинство ударов пришлось на Новую Каховку, по которой враг выпустил 30 снарядов. Мирные жители, дома которых стали непригодны для проживания, эвакуированы в пункты временного размещения. В Заводовке повреждено остекление в зданиях сельсовета, Дома культуры и почты.

"Обстрелам и нападениям беспилотников противника также подверглись Алешки, Каховка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунка, Масловка, Обрывка, Песчаное, Пролетарка, Тополевка, Райское. Всего за сутки противник выпустил по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонщины 84 боеприпаса", – перечислил губернатор.

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