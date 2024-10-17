https://crimea.ria.ru/20241017/massirovannuyu-ataku-na-khersonschinu-sovershili-vsu--zhiteley-evakuirovali-1141149801.html

Массированную атаку на Херсонщину совершили ВСУ – жителей эвакуировали

Массированную атаку на Херсонщину совершили ВСУ – жителей эвакуировали - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Массированную атаку на Херсонщину совершили ВСУ – жителей эвакуировали

Один человек погиб, часть мирных жителей пришлось эвакуировать из разрушенных домов и более 38 тысяч человек остались без света из-за массированной атаки ВСУ на РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T10:54

2024-10-17T10:54

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владимир сальдо

херсонская область

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб, часть мирных жителей пришлось эвакуировать из разрушенных домов и более 38 тысяч человек остались без света из-за массированной атаки ВСУ на мирные населенные пункты Херсонской области накануне вечером. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Кроме того, возле села Рубановка повреждена электроподстанция, без света остались более 38 тысяч человек в 62 населенных пунктах. Сейчас электроснабжение частично восстановлено.По данным губернатора, большинство ударов пришлось на Новую Каховку, по которой враг выпустил 30 снарядов. Мирные жители, дома которых стали непригодны для проживания, эвакуированы в пункты временного размещения. В Заводовке повреждено остекление в зданиях сельсовета, Дома культуры и почты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителяВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщинаКак защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу