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У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер
У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер - РИА Новости Крым, 01.02.2025
У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер
Черноморский флот отразил новую попытку атаковать Крымский полуостров с моря. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T07:18
2025-02-01T07:24
крым
министерство обороны рф
пво
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безэкипажные катера
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
брянская область
саратовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Черноморский флот отразил новую попытку атаковать Крымский полуостров с моря. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что в ночь на субботу был обнаружен безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма.Кроме того, в течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Семь из них – над территорией Брянской области и по одному – над Белгородской и Саратовской областями.В четверг дежурные средства ПВО отразили очередную попытку ВСУ ударить по приграничью и югу России. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА – над Белгородской, Воронежской областями и Крымом.Накануне над Крымом были уничтожены два украинских беспилотника. Также в среду вечером средства противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Крыма три дрона. В ночь на среду средства российской ПВО сбили над регионами РФ 104 беспилотника, в том числе 47 – над Курской областью и 27 – над Брянской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250126/dva-bezekipazhnykh-katera-unichtozheny-u-beregov-kryma-1143664746.html
крым
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крым, министерство обороны рф, пво, чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, брянская область, саратовская область, белгородская область, безопасность, новости
У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер

В Черном море у берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер

07:18 01.02.2025 (обновлено: 07:24 01.02.2025)
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Черноморский флот отразил новую попытку атаковать Крымский полуостров с моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в ночь на субботу был обнаружен безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма.
"Дежурными огневыми средствами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожен один безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова", - сказано в сообщении.
Кроме того, в течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Семь из них – над территорией Брянской области и по одному – над Белгородской и Саратовской областями.
В четверг дежурные средства ПВО отразили очередную попытку ВСУ ударить по приграничью и югу России. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА – над Белгородской, Воронежской областями и Крымом.
Накануне над Крымом были уничтожены два украинских беспилотника. Также в среду вечером средства противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Крыма три дрона. В ночь на среду средства российской ПВО сбили над регионами РФ 104 беспилотника, в том числе 47 – над Курской областью и 27 – над Брянской областью.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымМинистерство обороны РФПВОЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безэкипажные катераБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБрянская областьСаратовская областьБелгородская областьБезопасностьНовости
 
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