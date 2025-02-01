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У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер
У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер - РИА Новости Крым, 01.02.2025
У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер
Черноморский флот отразил новую попытку атаковать Крымский полуостров с моря. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T07:18
2025-02-01T07:18
2025-02-01T07:24
крым
министерство обороны рф
пво
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безэкипажные катера
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Черноморский флот отразил новую попытку атаковать Крымский полуостров с моря. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что в ночь на субботу был обнаружен безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма.Кроме того, в течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Семь из них – над территорией Брянской области и по одному – над Белгородской и Саратовской областями.В четверг дежурные средства ПВО отразили очередную попытку ВСУ ударить по приграничью и югу России. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА – над Белгородской, Воронежской областями и Крымом.Накануне над Крымом были уничтожены два украинских беспилотника. Также в среду вечером средства противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Крыма три дрона. В ночь на среду средства российской ПВО сбили над регионами РФ 104 беспилотника, в том числе 47 – над Курской областью и 27 – над Брянской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, министерство обороны рф, пво, чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, брянская область, саратовская область, белгородская область, безопасность, новости
У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер
В Черном море у берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер
07:18 01.02.2025 (обновлено: 07:24 01.02.2025)