https://crimea.ria.ru/20250201/u--beregov-kryma-unichtozhen-bezekipazhnyy-kater--1143837768.html

У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер

У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер - РИА Новости Крым, 01.02.2025

У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер

Черноморский флот отразил новую попытку атаковать Крымский полуостров с моря. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T07:18

2025-02-01T07:18

2025-02-01T07:24

крым

министерство обороны рф

пво

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безэкипажные катера

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

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саратовская область

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Черноморский флот отразил новую попытку атаковать Крымский полуостров с моря. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что в ночь на субботу был обнаружен безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма.Кроме того, в течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Семь из них – над территорией Брянской области и по одному – над Белгородской и Саратовской областями.В четверг дежурные средства ПВО отразили очередную попытку ВСУ ударить по приграничью и югу России. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА – над Белгородской, Воронежской областями и Крымом.Накануне над Крымом были уничтожены два украинских беспилотника. Также в среду вечером средства противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Крыма три дрона. В ночь на среду средства российской ПВО сбили над регионами РФ 104 беспилотника, в том числе 47 – над Курской областью и 27 – над Брянской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250126/dva-bezekipazhnykh-katera-unichtozheny-u-beregov-kryma-1143664746.html

крым

брянская область

саратовская область

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, министерство обороны рф, пво, чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, брянская область, саратовская область, белгородская область, безопасность, новости