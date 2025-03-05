https://crimea.ria.ru/20250305/derzhim-ushki-na-makushke-voennyy-ekspert-ob-ostanovke-ssha-pomoschi-kievu-1144671639.html

"Держим ушки на макушке": военный эксперт об остановке США помощи Киеву

"Держим ушки на макушке": военный эксперт об остановке США помощи Киеву - РИА Новости Крым, 05.03.2025

"Держим ушки на макушке": военный эксперт об остановке США помощи Киеву

О том, была ли в действительности остановлена военная помощь США Украине, можно будет судить не раньше, чем через две недели. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T14:36

2025-03-05T14:36

2025-03-05T14:36

радио "спутник в крыму"

дональд трамп

сша

мнения

сергей горбачев

поставки западного оружия украине

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. О том, была ли в действительности остановлена военная помощь США Украине, можно будет судить не раньше, чем через две недели. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.По словам эксперта, посылы, которые идут из США по теме конфликта на Украине, "безусловно, позитивные и греют душу, но надо смотреть, что по факту".Так, например, информация о прекращении американских поставок оружия на Украину, в том числе через Польшу, опубликована пока только в газетах.При этом, по словам эксперта, 95% обещанной военной помощи Украине США "уже давно поставлено, а 5% касаются в основном объектов бронетанковой техники"."Это в частности "Абрамсы", которых было поставлено 31. Двадцать мы уже отправили на металл и исследование, остальное они отвели с линии боевого соприкосновения. А все прочее они доставили спокойно – и "Джавелины", и снаряды", – отметил Горбачев.По мнению спикера, США уже дали ВСУ столько, "что до лета они могут воевать, не напрягаясь".Кроме того, по деятельности портов и авиагаваней - логистических цепочек, которые связывали всегда заокеанских партнеров с Киевом и через которые идет помощь ВСУ также из Европы - пока не понятно, действительно ли поставки остановились, добавил он.Он подчеркнул, что не слова, а именно "практика должна быть критерием истины, и опыт подсказывает, что все это надо контролировать"."Только недели через две мы можем сказать, перестали они давать оружие или нет. Мы, безусловно, позитивно на это все реагируем, питаем надежды. Но надо держать ушки на макушке, чтобы нас опять никто не обманул", – делает вывод эксперт.Он также отметил, что "возобновить поставки можно быстро", если Трамп передумает. Накануне телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что в США приняли решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам.Комментируя это, профессора факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло предположил, что эти заявления направлены прежде всего на Киев, чтобы заставить подчиниться интересам США, но "игра американского президента направлена одновременно и на страны ЕС, и на Россию", считает эксперт.5 марта президент США Дональд Трамп, выступая в Конгрессе, заявил, что "получил важное письмо от Зеленского", согласно которому "Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков Abrams Люди не должны гадать: Зеленский требует ответа о военной помощи от США Киев подпишет сырьевой договор и сядет за стол переговоров – Медведев

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, мнения, сергей горбачев, поставки западного оружия украине, украина, политика