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Первый американский танк Abrams уничтожен в зоне СВО

Первый американский танк Abrams уничтожен в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Первый американский танк Abrams уничтожен в зоне СВО

Минобороны подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams в зоне спецоперации на Украине на авдеевском направлении. Там же за сутки уничтожены три... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T15:43

2024-02-27T15:43

2024-02-27T15:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Минобороны подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams в зоне спецоперации на Украине на авдеевском направлении. Там же за сутки уничтожены три БМП, в том числе Bradley, сказано в сводке российского оборонного ведомства во вторник.Также, по данным МО, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции, отразив девять вражеских контратак.Об освобождении Северного ранее во вторник сообщал министр обороны страны Сергей Шойгу. По его данным, российские войска с начала года освободили 327 квадратных километров территории в новых субъектах РФПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщил о доставке в страну первой партии американских танков Abrams в сентябре. До этого в США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams. Переданные Украине американские Abrams постигнет та же участь, что немецкие Leopard 2 и британские Challenger – они сгорят в украинских степях, заявлял ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили ЛасточкиноАвдеевку удалось освободить с минимальными потерями – ШойгуКогда Украина исчерпает возможности к сопротивлению

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министерство обороны рф, новости сво, танки abrams, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу