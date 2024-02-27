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Первый американский танк Abrams уничтожен в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Первый американский танк Abrams уничтожен в зоне СВО
Первый американский танк Abrams уничтожен в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Первый американский танк Abrams уничтожен в зоне СВО
Минобороны подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams в зоне спецоперации на Украине на авдеевском направлении. Там же за сутки уничтожены три... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T15:43
2024-02-27T15:59
министерство обороны рф
новости сво
танки abrams
вооруженные силы россии
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Минобороны подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams в зоне спецоперации на Украине на авдеевском направлении. Там же за сутки уничтожены три БМП, в том числе Bradley, сказано в сводке российского оборонного ведомства во вторник.Также, по данным МО, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции, отразив девять вражеских контратак.Об освобождении Северного ранее во вторник сообщал министр обороны страны Сергей Шойгу. По его данным, российские войска с начала года освободили 327 квадратных километров территории в новых субъектах РФПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщил о доставке в страну первой партии американских танков Abrams в сентябре. До этого в США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams. Переданные Украине американские Abrams постигнет та же участь, что немецкие Leopard 2 и британские Challenger – они сгорят в украинских степях, заявлял ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили ЛасточкиноАвдеевку удалось освободить с минимальными потерями – ШойгуКогда Украина исчерпает возможности к сопротивлению
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министерство обороны рф, новости сво, танки abrams, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Первый американский танк Abrams уничтожен в зоне СВО

Об уничтожении танка Abrams официально сообщило Минобороны

15:43 27.02.2024 (обновлено: 15:59 27.02.2024)
 
© AP Photo Mindaugas KulbisБоевой танк Abrams
Боевой танк Abrams - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo Mindaugas Kulbis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Минобороны подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams в зоне спецоперации на Украине на авдеевском направлении. Там же за сутки уничтожены три БМП, в том числе Bradley, сказано в сводке российского оборонного ведомства во вторник.

"На Авдеевском направлении противник потерял до 485-ти военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30", – сказано в сообщении.

Также, по данным МО, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции, отразив девять вражеских контратак.
Об освобождении Северного ранее во вторник сообщал министр обороны страны Сергей Шойгу. По его данным, российские войска с начала года освободили 327 квадратных километров территории в новых субъектах РФ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о доставке в страну первой партии американских танков Abrams в сентябре. До этого в США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams. Переданные Украине американские Abrams постигнет та же участь, что немецкие Leopard 2 и британские Challenger – они сгорят в украинских степях, заявлял ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
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Министерство обороны РФНовости СВОТанки AbramsВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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