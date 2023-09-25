https://crimea.ria.ru/20230925/goryaschie-abrams-v-stepyakh-ukrainy-ekspert-predskazal-sudbu-tankov-iz-ssha-1131654192.html
Горящие Abrams в степях Украины: эксперт предсказал судьбу танков из США
Горящие Abrams в степях Украины: эксперт предсказал судьбу танков из США - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Горящие Abrams в степях Украины: эксперт предсказал судьбу танков из США
Переданные Украине американские танки Abrams постигнет та же участь, что немецкие Leopard 2 и британские Challenger – они сгорят в украинских степях. Такое... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T19:21
2023-09-25T19:21
2023-09-25T19:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Переданные Украине американские танки Abrams постигнет та же участь, что немецкие Leopard 2 и британские Challenger – они сгорят в украинских степях. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов."Количественно передается 31 машина, о чем заявляли официально. То есть, это батальон танков Abrams. На основании этого батальона можно сформировать механизированную бригаду прорыва, дополнив его какой-то иной бронетехникой, например БТР Stryker и БМП Bradley. Для понимания ситуации: за время летнего наступления Украина потратила порядка 10 таких бригад, полностью "сточив" их в ноль", - сказал аналитик.В качественном отношении использование этих американских танков также будет для ВСУ бесполезным, считает Анпилогов. Он напомнил, что Пентагон поставил киевскому режиму танки модификации М1А1, которую американцы использовали еще в ходе войны в Персидском заливе в 1991 году.Тогда они сталкивались с танками Т-55, Т-62 армии Ирака и хорошо показали себя. Но с тех прошло уже больше 30 лет, за это время танкостроение ушло вперед, притом, что Abrams М1А1 по своим возможностям уступает уже поставленным Украине и сгоревшим в запорожских и донецких степях танкам Leopard 2 и Challenger 2, отметил эксперт. В частности, переданные ВСУ модификации американских танков лишены урановой брони и электроники, уточнил аналитик.Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил о доставке первой партии американских танков Abrams. Уточнять, сколько именно американских танков доставлено в страну, он не стал. По словам Зеленского, машины "готовятся усилить украинские бригады".Ранее США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Безопасность" урановых снарядов – Онищенко назвал Гросси преступникомКак ртуть и свинец: чем особенно опасны урановые снарядыНазван срок поставки первых 10 танков Abrams на Украину
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
новости, мнения, алексей анпилогов, танки abrams, всу (вооруженные силы украины), украина, поставки западного оружия украине
Горящие Abrams в степях Украины: эксперт предсказал судьбу танков из США
Военный эксперт Анпилогов: судьба танков Abrams на Украине будет яркой и короткой
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Переданные Украине американские танки Abrams постигнет та же участь, что немецкие Leopard 2 и британские Challenger – они сгорят в украинских степях. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
"Количественно передается 31 машина, о чем заявляли официально. То есть, это батальон танков Abrams. На основании этого батальона можно сформировать механизированную бригаду прорыва, дополнив его какой-то иной бронетехникой, например БТР Stryker и БМП Bradley. Для понимания ситуации: за время летнего наступления Украина потратила порядка 10 таких бригад, полностью "сточив" их в ноль", - сказал аналитик.
В качественном отношении использование этих американских танков также будет для ВСУ бесполезным, считает Анпилогов. Он напомнил, что Пентагон поставил киевскому режиму танки модификации М1А1, которую американцы использовали еще в ходе войны в Персидском заливе в 1991 году.
Тогда они сталкивались с танками Т-55, Т-62 армии Ирака и хорошо показали себя. Но с тех прошло уже больше 30 лет, за это время танкостроение ушло вперед, притом, что Abrams М1А1 по своим возможностям уступает уже поставленным Украине и сгоревшим в запорожских и донецких степях танкам Leopard 2 и Challenger 2, отметил эксперт. В частности, переданные ВСУ модификации американских танков лишены урановой брони и электроники, уточнил аналитик.
"Единственное, что поставили более-менее нового – бронебойные снаряды с обедненным ураном. Но сейчас классические танковые сражения "танк на танк" очень маловероятны на украинском театре боевых действий, а защита против наших ПТУРов, таких как "Корнет" и "Конкурс", и барражирующих боеприпасов "Ланцет" у этих Abrams крайне низкая. Их судьба будет столь же яркой и короткой, как у Leopard и Challenger: сначала мы увидим их где-то вблизи линии фронта, а потом – горящими в степях Украины", – заключил Анпилогов.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил о доставке первой партии американских танков Abrams. Уточнять, сколько именно американских танков доставлено в страну, он не стал. По словам Зеленского, машины "готовятся усилить украинские бригады".
Ранее США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.
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