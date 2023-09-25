https://crimea.ria.ru/20230925/bezopasnost-uranovykh-snaryadov--onischenko-nazval-grossi-prestupnikom-1131646351.html

"Безопасность" урановых снарядов – Онищенко назвал Гросси преступником

"Безопасность" урановых снарядов – Онищенко назвал Гросси преступником - РИА Новости Крым, 25.09.2023

"Безопасность" урановых снарядов – Онищенко назвал Гросси преступником

Последствия применения боеприпасов с урановыми сердечниками опасны для человека и окружающей среды, они могут проявиться даже через поколения, при этом в МАГАТЭ РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T13:50

2023-09-25T13:50

2023-09-25T14:03

снаряды с обедненным ураном

новости сво

рафаэль гросси

магатэ

украина

геннадий онищенко

мнения

безопасность

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Последствия применения боеприпасов с урановыми сердечниками опасны для человека и окружающей среды, они могут проявиться даже через поколения, при этом в МАГАТЭ намерено приуменьшают опасность таких снарядов, что является политическим преступлением. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в рамках видеомоста Москва - Астана - Бишкек - Ереван - Минск на тему биобезопасности стран ЕАЭС" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".США планируют передать Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Спустя несколько дней гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об отсутствии последствий от таких боеприпасов.Он напомнил о печальном опыте применения снарядов с урановыми сердечниками на Балканах и в Ираке, в частности, во время американской операции "Буря в пустыне". При этом негативные последствия проявились не только у жителей на конкретных территориях, но касались и тех, кто применял такие боеприпасы."Я бы посоветовал господину Гросси посмотреть материалы, когда у американских солдат, воевавших в Ираке, обнаруживались лейкозы, рождались дети с врожденными уродствами. Они подавали в суд, но американский "справедливый" суд ничего не признал. Зато объективные медики из США это все фиксировали", - напомнил академик.Онищенко также напомнил о существовании наднациональных решений об опасности урановых снарядов, среди которых и решение подкомиссии ООН по правам человека, которая в 1996 и 1997 году (после операции "Буря в пустыне" - ред.) включила такие боеприпасы в перечень видов оружия массового поражения или оружия с неизбирательным действием, вызывающем чрезмерное поражение.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение Пентагона поставить Киеву урановые снаряды, заявив, что ответственность за все негативные последствия применения таких боеприпасов целиком и полностью ляжет на США. Читайте также на РИА Новости Крым:Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик СШАЗакон бумеранга: Европа рискует "накрыться" собственным ураномРадиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на Украине

https://crimea.ria.ru/20230915/kak-rtut-i-svinets-chem-osobenno-opasny-uranovye-snaryady-1131362091.html

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снаряды с обедненным ураном, новости сво, рафаэль гросси, магатэ, украина, геннадий онищенко, мнения, безопасность, общество, новости