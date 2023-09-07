https://crimea.ria.ru/20230907/postavka-kievu-snaryadov-s-obednennym-uranom--kak-otreagirovali-v-kremle-1131229482.html

Поставка Киеву снарядов с обедненным ураном – как отреагировали в Кремле

Поставка Киеву снарядов с обедненным ураном – как отреагировали в Кремле - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Поставка Киеву снарядов с обедненным ураном – как отреагировали в Кремле

Ответственность за все негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном на Украине будет целиком и полностью лежать на США. Так пресс-секретарь РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T13:30

2023-09-07T13:30

2023-09-07T13:30

снаряды с обедненным ураном

сша

дмитрий песков

кремль

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Ответственность за все негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном на Украине будет целиком и полностью лежать на США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение Пентагона поставить Киеву данные снаряды.По его словам, последствия применения этих боеприпасов ощущаются также и на последующих поколениях тех, кто находился в районах применения этого оружия."Это очень плохие новости. Поэтому, к сожалению, такая же ситуация неминуемо будет ожидать и те украинские территории, на которых они будут применяться. Конечно же, ответственность за это целиком и полностью будет лежать на США, которые приняли такое решение. Все должны отдавать себе в этом отчет", - заключил пресс-секретарь российского лидера.Накануне Пентагон объявил, что в рамках пакета военной помощи Украине на 175 млн долларов США направят Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.Последствия применения снарядов с обедненным ураномВ марте замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о планах поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном вместе с танками Challenger 2.Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.Глава МИД РФ Сергей Лавров также пообещал, что реакция России на поставки снарядов с ураном не заставит себя ждать.Применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей. В результате удара боеприпаса с обедненным ураном образовывается подвижное горячее облако микроскопических частиц урана-238. При воздействии на человека они могут спровоцировать развитие серьезных патологий. Осевшие в верхних и нижних дыхательных путях, легких и пищеводе частицы вызывают развитие злокачественных опухолей. Накапливаясь в почках, костной ткани и печени урановая пыль приводит к изменению внутренних органов. Основным видом онкологических заболеваний лиц, пострадавших в результате применения таких боеприпасов, является рак легких. Заболеваемость раком в Ираке и странах бывшей Югославии возросла именно в результате применения США боеприпасов с обедненным ураном.Химическая токсичность обедненного урана не менее опасна для человека, чем радиационная. Уран-238 – супертяжелый металл, который необратимо связывается с белками и способен подавлять активность ферментов и поражать фактически все внутренние органы.Кроме того, попадая в почву и оставаясь там, соединения урана надолго становятся угрозой для людей, животных и сельскохозяйственные культуры.США и Британии наплевать на украинцевПоставка Украине снарядов с обедненным ураном свидетельствует, что Вашингтону и Лондону наплевать на Украину и ее жителей, констатировал военный эксперт Юрий Кнутов. В то же время не понятно, почему украинцы сами к себе так относятся. По мнению аналитика, это связно с тем, что в этой стране "утратили субъектность и превратились в марионеток".По словам Кнутова, в случае применения киевским режимом "урановых" снарядов, России "есть чем ответить", но в последующем "будет стоять вопрос дезактивации территории Украины".14 мая в социальных сетях и Telegram-каналах появились видео мощнейших взрывов в районе областного центра Хмельницкий на Западной Украине. Там были уничтожены склады с боеприпасами и военной техникой для ВСУ.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ссылаясь на источники в Минобороны РФ, на складах в Хмельницком длительное время накапливалось большое количество боеприпасов для немецких танков Leopard 2 и американских БМП Bradley, и не исключено, что там хранились и снаряды с обедненным ураном.Некоторые украинские мониторинговые порталы зафиксировали после взрыва резкий рост радиационного фона в Хмельницкой области – практически в 1,5 раза. Многие пользователи также отмечали, что пожар на складах тушат с помощью дистанционно управляемых роботов-пожарных, похожих на те машины, которые в свое время использовали японцы на атомной электростанции "Фукусима". Также в самом городе активизировали деятельность дозиметрические патрули.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на одном из совещаний в мае заявил, что в сторону Западной Европы движется радиоактивное облако, которое образовалось после уничтожения склада снарядов с обедненным ураном на Украине.

https://crimea.ria.ru/20230328/ne-tolko-radiatsiya-chem-esche-opasny-uranovye-snaryady-1127802686.html

https://crimea.ria.ru/20230522/chem-ukraine-grozit-primenenie-snaryadov-s-uranom---eks-razvedchik-ssha-1128890555.html

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