https://crimea.ria.ru/20230907/postavka-kievu-snaryadov-s-obednennym-uranom--kak-otreagirovali-v-kremle-1131229482.html
Поставка Киеву снарядов с обедненным ураном – как отреагировали в Кремле
Поставка Киеву снарядов с обедненным ураном – как отреагировали в Кремле - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Поставка Киеву снарядов с обедненным ураном – как отреагировали в Кремле
Ответственность за все негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном на Украине будет целиком и полностью лежать на США. Так пресс-секретарь РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T13:30
2023-09-07T13:30
2023-09-07T13:30
снаряды с обедненным ураном
сша
дмитрий песков
кремль
новости сво
новости
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
танки abrams
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Ответственность за все негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном на Украине будет целиком и полностью лежать на США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение Пентагона поставить Киеву данные снаряды.По его словам, последствия применения этих боеприпасов ощущаются также и на последующих поколениях тех, кто находился в районах применения этого оружия."Это очень плохие новости. Поэтому, к сожалению, такая же ситуация неминуемо будет ожидать и те украинские территории, на которых они будут применяться. Конечно же, ответственность за это целиком и полностью будет лежать на США, которые приняли такое решение. Все должны отдавать себе в этом отчет", - заключил пресс-секретарь российского лидера.Накануне Пентагон объявил, что в рамках пакета военной помощи Украине на 175 млн долларов США направят Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.Последствия применения снарядов с обедненным ураномВ марте замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о планах поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном вместе с танками Challenger 2.Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.Глава МИД РФ Сергей Лавров также пообещал, что реакция России на поставки снарядов с ураном не заставит себя ждать.Применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей. В результате удара боеприпаса с обедненным ураном образовывается подвижное горячее облако микроскопических частиц урана-238. При воздействии на человека они могут спровоцировать развитие серьезных патологий. Осевшие в верхних и нижних дыхательных путях, легких и пищеводе частицы вызывают развитие злокачественных опухолей. Накапливаясь в почках, костной ткани и печени урановая пыль приводит к изменению внутренних органов. Основным видом онкологических заболеваний лиц, пострадавших в результате применения таких боеприпасов, является рак легких. Заболеваемость раком в Ираке и странах бывшей Югославии возросла именно в результате применения США боеприпасов с обедненным ураном.Химическая токсичность обедненного урана не менее опасна для человека, чем радиационная. Уран-238 – супертяжелый металл, который необратимо связывается с белками и способен подавлять активность ферментов и поражать фактически все внутренние органы.Кроме того, попадая в почву и оставаясь там, соединения урана надолго становятся угрозой для людей, животных и сельскохозяйственные культуры.США и Британии наплевать на украинцевПоставка Украине снарядов с обедненным ураном свидетельствует, что Вашингтону и Лондону наплевать на Украину и ее жителей, констатировал военный эксперт Юрий Кнутов. В то же время не понятно, почему украинцы сами к себе так относятся. По мнению аналитика, это связно с тем, что в этой стране "утратили субъектность и превратились в марионеток".По словам Кнутова, в случае применения киевским режимом "урановых" снарядов, России "есть чем ответить", но в последующем "будет стоять вопрос дезактивации территории Украины".14 мая в социальных сетях и Telegram-каналах появились видео мощнейших взрывов в районе областного центра Хмельницкий на Западной Украине. Там были уничтожены склады с боеприпасами и военной техникой для ВСУ.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ссылаясь на источники в Минобороны РФ, на складах в Хмельницком длительное время накапливалось большое количество боеприпасов для немецких танков Leopard 2 и американских БМП Bradley, и не исключено, что там хранились и снаряды с обедненным ураном.Некоторые украинские мониторинговые порталы зафиксировали после взрыва резкий рост радиационного фона в Хмельницкой области – практически в 1,5 раза. Многие пользователи также отмечали, что пожар на складах тушат с помощью дистанционно управляемых роботов-пожарных, похожих на те машины, которые в свое время использовали японцы на атомной электростанции "Фукусима". Также в самом городе активизировали деятельность дозиметрические патрули.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на одном из совещаний в мае заявил, что в сторону Западной Европы движется радиоактивное облако, которое образовалось после уничтожения склада снарядов с обедненным ураном на Украине.
https://crimea.ria.ru/20230328/ne-tolko-radiatsiya-chem-esche-opasny-uranovye-snaryady-1127802686.html
https://crimea.ria.ru/20230522/chem-ukraine-grozit-primenenie-snaryadov-s-uranom---eks-razvedchik-ssha-1128890555.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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снаряды с обедненным ураном, сша, дмитрий песков, кремль, новости сво, новости, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), танки abrams
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Ответственность за все негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном на Украине будет целиком и полностью лежать на США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение Пентагона поставить Киеву данные снаряды.
"Это плохо. Это было уже в истории, в новой истории Европы. Эти снаряды активно применялись в Югославии. Применение этих снарядов получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями. Применение этих снарядов вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
По его словам, последствия применения этих боеприпасов ощущаются также и на последующих поколениях тех, кто находился в районах применения этого оружия.
"Это очень плохие новости. Поэтому, к сожалению, такая же ситуация неминуемо будет ожидать и те украинские территории, на которых они будут применяться. Конечно же, ответственность за это целиком и полностью будет лежать на США, которые приняли такое решение. Все должны отдавать себе в этом отчет", - заключил пресс-секретарь российского лидера.
Накануне Пентагон объявил, что в рамках пакета военной помощи Украине на 175 млн долларов США направят Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.
Последствия применения снарядов с обедненным ураном
В марте замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила
о планах поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном вместе с танками Challenger 2.
Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.
Применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей. В результате удара боеприпаса с обедненным ураном образовывается подвижное горячее облако микроскопических частиц урана-238. При воздействии на человека они могут спровоцировать развитие серьезных патологий. Осевшие в верхних и нижних дыхательных путях, легких и пищеводе частицы вызывают развитие злокачественных опухолей. Накапливаясь в почках, костной ткани и печени урановая пыль приводит к изменению внутренних органов. Основным видом онкологических заболеваний лиц, пострадавших в результате применения таких боеприпасов, является рак легких. Заболеваемость раком в Ираке и странах бывшей Югославии возросла именно в результате применения США боеприпасов с обедненным ураном.
Химическая токсичность обедненного урана не менее опасна для человека, чем радиационная. Уран-238 – супертяжелый металл, который необратимо связывается с белками и способен подавлять активность ферментов и поражать фактически все внутренние органы.
Кроме того, попадая в почву и оставаясь там, соединения урана надолго становятся угрозой для людей, животных и сельскохозяйственные культуры.
США и Британии наплевать на украинцев
Поставка Украине снарядов с обедненным ураном свидетельствует, что Вашингтону и Лондону наплевать на Украину и ее жителей, констатировал военный эксперт Юрий Кнутов. В то же время не понятно, почему украинцы сами к себе так относятся. По мнению аналитика, это связно с тем, что в этой стране "утратили субъектность и превратились в марионеток".
По словам Кнутова, в случае применения киевским режимом "урановых" снарядов, России "есть чем ответить", но в последующем "будет стоять вопрос дезактивации территории Украины".
14 мая в социальных сетях и Telegram-каналах появились видео мощнейших взрывов в районе областного центра Хмельницкий на Западной Украине. Там были уничтожены склады с боеприпасами и военной техникой для ВСУ.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, ссылаясь на источники в Минобороны РФ, на складах в Хмельницком длительное время накапливалось большое количество боеприпасов для немецких танков Leopard 2 и американских БМП Bradley, и не исключено, что там хранились и снаряды с обедненным ураном.
Некоторые украинские мониторинговые порталы зафиксировали после взрыва резкий рост радиационного фона в Хмельницкой области – практически в 1,5 раза. Многие пользователи также отмечали, что пожар на складах тушат с помощью дистанционно управляемых роботов-пожарных, похожих на те машины, которые в свое время использовали японцы на атомной электростанции "Фукусима". Также в самом городе активизировали деятельность дозиметрические патрули.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на одном из совещаний в мае заявил, что в сторону Западной Европы движется радиоактивное облако, которое образовалось после уничтожения склада снарядов с обедненным ураном на Украине.