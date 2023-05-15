https://crimea.ria.ru/20230515/zakon-bumeranga-evropa-riskuet-nakrytsya-sobstvennym-uranom-1128734986.html

Закон бумеранга: Европа рискует "накрыться" собственным ураном

Закон бумеранга: Европа рискует "накрыться" собственным ураном - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Закон бумеранга: Европа рискует "накрыться" собственным ураном

РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T17:59

2023-05-15T17:59

2023-05-15T18:46

эксклюзивы риа новости крым

снаряды с обедненным ураном

украина

сво

хмельницкий

россия

всу (вооруженные силы украины)

поставки западного оружия украине

новости

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128735178_0:0:1241:698_1920x0_80_0_0_dc60f540bbb1bfc63ef2868bce926594.jpg

Накануне соцсети и Telegram-каналы облетели кадры мощнейших взрывов в районе Хмельницкого на Западной Украине, где российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ. По данным ряда источников, после ракетного удара в Хмельницкой области резко вырос радиационный фон. Возникла версия, что на складе хранились в том числе танковые снаряды с обедненным ураном, и в результате их детонации в атмосферу попали радиоактивные частицы.При этом мало кто обратил внимание на карту ветров в этом регионе. Она показывает, что ветер там всю неделю дует на запад. Это значит, что если версия с детонацией урановых снарядов и радиоактивным загрязнением местности соответствует действительности, то в зоне заражения оказываются не только западноукраинские области но и их европейские соседи, в частности, та же Польша. А ведь Москва неоднократно предупреждала, и киевский режим, и Европу, какими рисками чревато использование подобного оружия. Не прислушались… Теперь рискуют пожинать печальные плоды своих же агрессивных планов.Источник в МО: снаряды с ураном могли находиться в ХмельницкомВерсия о детонации и горении урановых снарядов ни одна из сторон пока официально не подтвердила. В то же время, по данным наших источников в Минобороны РФ ,на складах в Хмельницком длительное время накапливалось большое количество боеприпасов для немецких танков Leopard 2 и американских БМП Bradley, и не исключено, что там хранились и снаряды с обедненным ураном.Чем опасно применение такого оружия, неоднократно отмечали и руководители страны и Вооруженных сил РФ, и эксперты.В результате удара боеприпаса с обедненным ураном образовывается подвижное горячее облако микроскопических частиц урана-238. При воздействии на человека они могут спровоцировать развитие серьезных патологий. Осевшие в верхних и нижних дыхательных путях, легких и пищеводе частицы вызывают развитие злокачественных опухолей. Накапливаясь в почках, костной ткани и печени урановая пыль приводит к изменению внутренних органов. Основным видом онкологических заболеваний лиц, пострадавших в результате применения таких боеприпасов, является рак легких. Заболеваемость раком в Ираке и странах бывшей Югославии возросла именно в результате применения США боеприпасов с обедненным ураном.Химическая токсичность обедненного урана не менее опасна для человека, чем радиационная. Уран-238 – супертяжелый металл, который необратимо связывается с белками и способен подавлять активность ферментов и поражать фактически все внутренние органы.Кроме того, попадая в почву и оставаясь там, соединения урана надолго становятся угрозой для людей, животных и сельскохозяйственные культуры."Второй Чернобыль" на Западной УкраинеМасла в огонь подлил политик-националист, экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. В частности, он обратил внимание на то, как украинские власти методично замалчивают детали произошедшего. Мосийчук предположил, что урановые боеприпасы действительно могли храниться на уничтоженных складах, и если это действительно так, то Хмельницкая область станет "вторым Чернобылем". Также бывший парламентарий призвал срочно увезти детей подальше от эпицентра взрывов.Политолог Юрий Кот, ссылаясь на своих знакомых с Украины, сообщает, что жители западных областей страны экстренно собирают вещи и уезжают как можно дальше от Хмельницкого, да и от других крупных городов, где есть военные части и ремонтные цеха. Местные, по словам Кота, "шепчутся, что подорванный в городе склад был доверху набит снарядами с обедненным ураном".Радиация могла достичь Польши через 24 часаЕсли в Хмельницком действительно на воздух взлетели снаряды с обедненным ураном, в зоне риска заражения оказываются не только западноукраинские регионы, но и их ближайшие соседи, например, та же Польша. Потому что ветер в районе взрыва всю неделю дует на запад, о чем свидетельствует соответствующая карта.Ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец, который также является полковником запаса, в комментарии РИА Новости Крым отмечает: если на складах в Хмельницком были боеприпасы с обедненным ураном, то с учетом аэросиноптической ситуации радиоактивные частицы могли распространяться на Хмельницкую, Тернопольскую, Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области Украины. Кроме того, через 12-24 часов частицы радиации могли достичь территории Польши (Варшава, Замосць, Люблин, Козенице, Плоцк, Седльце, Остроленка, Млава, Торунь, Ольштан, Хойнице, Кошалин)."Напомню, в Сербии, которая подвергалась натовским бомбардировкам, до сих пор проявляются последствия применения таких боеприпасов. Там каждый год у сотен детей обнаруживаются онкологические заболевания, из 400 заболевающих каждый год не удается спасти 60 человек. Схожая ситуация и в Ираке, где дети также стали страдать до сих пор неизвестными и редкими заболеваниями", – добавил специалист.Не рой другому яму…Несмотря на серьезную панику в украинском сегменте Сети, киевские власти по поводу случившегося усиленно отмалчиваются. Хотя ответственность за возможную катастрофу полностью лежит на них, а также на тех, кто поставил им снаряды с обедненным ураном. С киевским режимом все предельно ясно: его лидеры готовы воевать "до последнего украинца", а с приближением окончательного поражения сбегут из страны со всем "заработанным" на тех же поставках оружия. Но как поведет себя в этой ситуации Европа, которая дала Украине опаснейшее высокотоксичное оружие якобы "для защиты", а теперь по закону бумеранга сама может стать жертвой собственной безответственности? Вопрос скорее риторический.Хотя, когда никто не будет покупать те же польские яблоки из-за осевшей на ней радиоактивной пыли, а в самой стране резко вырастет заболеваемость онкологией, возможно тогда "широкая общественность", наконец, поднимет вопрос об антироссийских действиях собственного правительства. А еще, вероятно, заставит поляков крепко задуматься о возможных последствиях строительства завода по производству боеприпасов с обедненным ураном для танков Abrams, которое недавно анонсировал премьер-министр Моравецкий.По большому счету, беспокоиться должна не одна Варшава. Наверное, только подобные происшествия и могут заставить европейские "зеленые" партии по-настоящему активизировать экологическую повестку и поставить ребром вопрос об опасности дальнейшего предоставления Украине урановых снарядов. Пока Европа, как и киевский режим, безмолвствует. Но вряд ли это надолго.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель ЗападаСнаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и УкраинеПоставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится Запад

https://crimea.ria.ru/20230322/radiatsiya-doydet-do-evropy-uchenyy-o-primenenii-oruzhiya-s-uranom-na-ukraine-1127708154.html

https://crimea.ria.ru/20230325/rossiya-otvetit-na-primenenie-boepripasov-s-obednennym-uranom---putin-1127772445.html

украина

хмельницкий

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

снаряды с обедненным ураном, украина, сво, хмельницкий, россия, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, новости, авторы, мнения, евгений тишковец, безопасность