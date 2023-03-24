https://crimea.ria.ru/20230324/snaryady-s-obednennym-uranom-nanesut-nepopravimyy-vred-vsu-i-ukraine-1127750687.html

Снаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и Украине

Снаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и Украине - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Снаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и Украине

Применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность от возникает в случае его попадания в... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T14:35

2023-03-24T14:35

2023-03-24T14:35

министерство обороны рф

снаряды с обедненным ураном

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность от возникает в случае его попадания в организм в виде пыли. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Все по теме снарядов с обедненным ураном для Украины читайте по ссылке >>По его словам, в результате удара боеприпаса с обедненным ураном образовывается подвижное горячее облако мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов. При воздействии на человека они могут спровоцировать развитие серьезных патологий. Основная радиационная опасность возникает при попадании в организм, органы и ткани, в виде урановой пыли."Потоки альфа-излучения от мелких частиц урана, осевших в верхних и нижних дыхательных путях, легких и пищеводе вызывают развитие злокачественных опухолей. Накапливаясь в почках, костной ткани и печени урановая пыль приводит к изменению внутренних органов", – сказал Кириллов.Кроме того, опасность для людей и всего живого представляют соединения обедненного урана, попавшие в почву. "Оставаясь в почве, соединения урана длительное время сохраняют опасность негативного воздействия на людей, животных и сельскохозяйственные культуры", – сказал Кириллов.В докладе королевского научного общества Великобритании 2001 года отмечается, что "основным видом онкологических заболеваний лиц, пострадавших в результате применения боеприпасов с обедненным ураном, является рак легких".Кириллов отметил, что заболеваемость раком в Ираке и странах бывшей Югославии возросла именно в результате применения США боеприпасов с обедненным ураном.В странах бывшей Югославии отмечается увеличение числа онкологических заболеваний на 25%, добавил генерал.Ранее замминистра обороны страны Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Великобритания намерена поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, какой будет реакция России на поставки снарядов с ураном Киеву. Читайте также на РИА Новости Крым:Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на Украине Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель Запада В Госдуме предложили выслать британских дипломатов из России

https://crimea.ria.ru/20230323/tsunami-v-temze-ekspert-o-vozmozhnom-otvete-na-oruzhie-s-uranom-dlya-kieva-1127717619.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, снаряды с обедненным ураном, поставки западного оружия украине, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, инцидент с беспилотником сша над черным морем, игорь кириллов, безопасность