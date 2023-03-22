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Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на Украине - РИА Новости Крым, 22.03.2023
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Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на Украине
Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на Украине - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на Украине
В случае использования снарядов с обедненным ураном в зоне специальной военной операции радиоактивная пыль заразит не только территории Украины, но и страны... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T19:52
2023-03-22T19:52
украина
снаряды с обедненным ураном
поставки западного оружия украине
великобритания
безопасность
сво
игорь никулин
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В случае использования снарядов с обедненным ураном в зоне специальной военной операции радиоактивная пыль заразит не только территории Украины, но и страны Восточной и Западной Европы. Об этом рассказал микробиолог, экс-советник генерального секретаря комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.Достанется Польше и Германии"В момент взрыва таких снарядов урановый сердечник превращается в радиоактивную пыль, которая разлетается по всей окрестности, попадает в воду, и, соответственно, в организм человека и животных. Пыль будет разлетаться на дальние расстояния, в зависимости от ветра, при сильном ветре – до одной тысячи километров. То есть запросто может долететь и до Польши, и до Германии, Румынии и Турции", - сказал эксперт в интервью каналу "Sputnik на русском".Никулин отметил, что в результате применения таких боеприпасов натовцами в Югославии в 1999 году различными онкологическими недугами заболели более 30 тысяч человек, из которых 15 тысяч уже умерли.Снаряды с ураном – "грязная" бомбаПо словам специалиста, использование снарядов с обедненным ураном имеет "отложенный эффект", а так как период полураспада урана составляет несколько миллиардов лет, то можно сказать, что территории, на которых их используют, будут загрязнены навсегда."Появится такой "онкокластер", где люди будут заболевать различными онкологическими заболеваниями, будут иметь генетические расстройства и так далее. Эта урановая пыль – чрезвычайно опасный радиоактивный загрязнитель природы. Эти снаряды вполне можно считать "грязной бомбой", – констатировал Никулин.Кроме того, онкологические заболевания, вплоть до лучевой болезни и появления потомства с генетическими уродствами, грозят и самим военнослужащим, которые будут применять эти боеприпасы, добавил ученый. Так, на сегодняшний день власти США продолжают выплачивать компенсации своим солдатам, участвовавшим в соответствующих военных операциях и в результате заболевшим онкологией.Уничтожать танки на границе"Не жалко ли Западу в этом случае украинцев? Если они не жалели ни американских индейцев, ни индусов, ни африканцев, которых столетиями грабили и убивали, почему они должны пожалеть украинцев? Это совершенно исключено", – сказал он.Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2. По ее словам, такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, похоже, действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Он также отметил, что если такие поставки будут осуществлены, то Москва отреагирует соответствующим образом.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для англосаксов подобная инициатива "плохо кончится", а официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что решение властей Британии свидетельствуют о намерении Запада вывести конфликт на новый уровень и окончательно уничтожить Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится ЗападБритания может начать "войну до последнего европейца" – ВолодинШаг к эскалации - посольство РФ о поставках снарядов с ураном Киеву
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https://crimea.ria.ru/20230322/oruzhie-s-uranom-dlya-ukrainy-v-krymu-raskryli-tsel-zapada-1127704199.html
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украина, снаряды с обедненным ураном, поставки западного оружия украине, великобритания, безопасность, сво, игорь никулин, мнения
Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на Украине

Микробиолог Никулин: радиоактивная пыль от снарядов с ураном дойдет до Польши и Германии

19:52 22.03.2023
 
© РИА Новости КрымУран 238
Уран 238 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В случае использования снарядов с обедненным ураном в зоне специальной военной операции радиоактивная пыль заразит не только территории Украины, но и страны Восточной и Западной Европы. Об этом рассказал микробиолог, экс-советник генерального секретаря комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

Достанется Польше и Германии

"В момент взрыва таких снарядов урановый сердечник превращается в радиоактивную пыль, которая разлетается по всей окрестности, попадает в воду, и, соответственно, в организм человека и животных. Пыль будет разлетаться на дальние расстояния, в зависимости от ветра, при сильном ветре – до одной тысячи километров. То есть запросто может долететь и до Польши, и до Германии, Румынии и Турции", - сказал эксперт в интервью каналу "Sputnik на русском".
Никулин отметил, что в результате применения таких боеприпасов натовцами в Югославии в 1999 году различными онкологическими недугами заболели более 30 тысяч человек, из которых 15 тысяч уже умерли.
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Снаряды с ураном – "грязная" бомба

По словам специалиста, использование снарядов с обедненным ураном имеет "отложенный эффект", а так как период полураспада урана составляет несколько миллиардов лет, то можно сказать, что территории, на которых их используют, будут загрязнены навсегда.
"Появится такой "онкокластер", где люди будут заболевать различными онкологическими заболеваниями, будут иметь генетические расстройства и так далее. Эта урановая пыль – чрезвычайно опасный радиоактивный загрязнитель природы. Эти снаряды вполне можно считать "грязной бомбой", – констатировал Никулин.
Кроме того, онкологические заболевания, вплоть до лучевой болезни и появления потомства с генетическими уродствами, грозят и самим военнослужащим, которые будут применять эти боеприпасы, добавил ученый. Так, на сегодняшний день власти США продолжают выплачивать компенсации своим солдатам, участвовавшим в соответствующих военных операциях и в результате заболевшим онкологией.

Уничтожать танки на границе

"Не жалко ли Западу в этом случае украинцев? Если они не жалели ни американских индейцев, ни индусов, ни африканцев, которых столетиями грабили и убивали, почему они должны пожалеть украинцев? Это совершенно исключено", – сказал он.
Никулин также добавил, что очистить зараженную радиоактивной пылью территорию после применения таких снарядов нереально. Поэтому единственный способ не допустить их использования в конфликте – уничтожать западные танки, способные стрелять такими снарядами, сразу после их пересечения украинской границы.
Владимир Константинов, председатель Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель Запада
Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2. По ее словам, такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, похоже, действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Он также отметил, что если такие поставки будут осуществлены, то Москва отреагирует соответствующим образом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для англосаксов подобная инициатива "плохо кончится", а официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что решение властей Британии свидетельствуют о намерении Запада вывести конфликт на новый уровень и окончательно уничтожить Украину.
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УкраинаСнаряды с обедненным ураномПоставки западного оружия УкраинеВеликобританияБезопасностьСВОИгорь НикулинМнения
 
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