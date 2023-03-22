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Поставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится Запад - РИА Новости Крым, 22.03.2023
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Поставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится Запад
Поставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится Запад - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Поставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится Запад
Решение британских властей поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном говорит о том, что Запад готовит почву для применения на Украине тактического ядерного РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T13:24
2023-03-22T13:52
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
снаряды с обедненным ураном
мнения
поставки западного оружия украине
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Политолог Шатров: Запад готовится к применению на Украине тактического ядерного оружия
Политолог Шатров: Запад готовится к применению на Украине тактического ядерного оружия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Решение британских властей поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном говорит о том, что Запад готовит почву для применения на Украине тактического ядерного оружия, чтобы впоследствии сделать эту территорию безжизненной буферной зоной между собой и Россией. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".Все о передаче Украине ракет с обедненным ураном читайте тут&gt;&gt;&gt;Последний шаг"К этой ситуации нужно относиться очень серьезно. Я думаю, идет подготовка к локальному ядерному конфликту. На Западе есть такая теория, что локальный ядерный конфликт – это не большая ядерная война, а отдельный конфликт на ограниченном пространстве, который возможен и может привести к победе, в отличие от полномасштабной ядерной войны, в пламени которой сгорит вся планета. Запад считает, что ядерное оружие допустимо применить", – сказал аналитик.По его словам, обедненный уран опасен тем, что при его использовании происходит определенное заражение местности. По всей видимости, западные военные специалисты сильно желают проверить действенность этой угрозы и результативность использования подобных боеприпасов на украинском плацдарме.Зачем это нужно ЗападуПо мнению Шатрова, США и НАТО не нужна территория Украины как таковая, и они "с удовольствием превратят ее в безжизненную буферную зону между Западом и Россией".По его словам, такой сценарий не только исключит в среднесрочной перспективе шансы на восстановление экономических и гуманитарных связей между Россией и Европой, но и заставит тот же Китай отправлять товары на Запад в обход России, потому что между ней и Европой будет безжизненная земля.Сорвать договоренности Путина и СиШатров также считает неслучайным, что заявление замминистра обороны Великобритании по поставкам Киеву снарядов с обедненным ураном появилось именно в то время, когда в Кремле проходили переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина."Явно было большое желание, чтобы эта информация в момент переговоров и подписания соглашений, когда ручка уже фактически занесена над листом бумаги, поступила и к Путину, и к Си Цзниньпину. Мол, "смотрите, речь идет об угрозе ядерной войны, может быть, вы, Си Цзиньпин, все-таки не будете связываться с Россией, которую мы толкаем к ядерной катастрофе, а то ведь и у вас будут проблемы с Тайванем?". Думаю, расчет был именно на это, чтобы сорвать какие-то заранее согласованные договоренности. История знает подобные примеры", – сказал политолог.Однако судя по словам, произнесенным российским и китайским лидерами, и подписанным по итогам переговоров документам, Западу не удался этот маневр, и Москва и Пекин договорились о продолжении и углублении долгосрочного стратегического сотрудничества и партнерства.Заявление Лондона и реакция РоссииВо вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2. По ее словам, такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, похоже, действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Он также отметил, что если такие поставки будут осуществлены, то Москва отреагирует соответствующим образом.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для англосаксов подобная инициатива "плохо кончится", а официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что решение властей Британии свидетельствует о намерении Запада вывести конфликт на новый уровень и окончательно уничтожить Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозитБритания может начать "войну до последнего европейца" – ВолодинПутин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ
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игорь шатров, снаряды с обедненным ураном, мнения, поставки западного оружия украине, сво, украина, россия, новости, политика, великобритания
Поставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится Запад

Политолог Шатров: Запад готовится к применению на Украине тактического ядерного оружия

13:24 22.03.2023 (обновлено: 13:52 22.03.2023)
 
© РИА Новости КрымУран 238
Уран 238 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Решение британских властей поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном говорит о том, что Запад готовит почву для применения на Украине тактического ядерного оружия, чтобы впоследствии сделать эту территорию безжизненной буферной зоной между собой и Россией. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Политолог Шатров: Запад готовится к применению на Украине тактического ядерного оружия
13:24
Все о передаче Украине ракет с обедненным ураном читайте тут>>>

Последний шаг

"К этой ситуации нужно относиться очень серьезно. Я думаю, идет подготовка к локальному ядерному конфликту. На Западе есть такая теория, что локальный ядерный конфликт – это не большая ядерная война, а отдельный конфликт на ограниченном пространстве, который возможен и может привести к победе, в отличие от полномасштабной ядерной войны, в пламени которой сгорит вся планета. Запад считает, что ядерное оружие допустимо применить", – сказал аналитик.
По его словам, обедненный уран опасен тем, что при его использовании происходит определенное заражение местности. По всей видимости, западные военные специалисты сильно желают проверить действенность этой угрозы и результативность использования подобных боеприпасов на украинском плацдарме.
"Это последний шаг перед локальным ядерным конфликтом. Вполне возможно, что следующим шагом будет предоставление Украине или использование самостоятельно тактического ядерного оружия, то есть снарядов с ураном или каких-то других средство поражения", – предположил Шатров.
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Зачем это нужно Западу

По мнению Шатрова, США и НАТО не нужна территория Украины как таковая, и они "с удовольствием превратят ее в безжизненную буферную зону между Западом и Россией".
"То есть если вместо Украины будет безжизненная территория, она в итоге не достанется России или достанется ей в таком состоянии – это будет соответствовать планам НАТО и США. То есть будет зона, которая, по их мнению, защитит их от угрозы со стороны России, будет служить буфером и не позволять напрямую контактировать России с той же Европой", – пояснил эксперт.
По его словам, такой сценарий не только исключит в среднесрочной перспективе шансы на восстановление экономических и гуманитарных связей между Россией и Европой, но и заставит тот же Китай отправлять товары на Запад в обход России, потому что между ней и Европой будет безжизненная земля.

Сорвать договоренности Путина и Си

Шатров также считает неслучайным, что заявление замминистра обороны Великобритании по поставкам Киеву снарядов с обедненным ураном появилось именно в то время, когда в Кремле проходили переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Явно было большое желание, чтобы эта информация в момент переговоров и подписания соглашений, когда ручка уже фактически занесена над листом бумаги, поступила и к Путину, и к Си Цзниньпину. Мол, "смотрите, речь идет об угрозе ядерной войны, может быть, вы, Си Цзиньпин, все-таки не будете связываться с Россией, которую мы толкаем к ядерной катастрофе, а то ведь и у вас будут проблемы с Тайванем?". Думаю, расчет был именно на это, чтобы сорвать какие-то заранее согласованные договоренности. История знает подобные примеры", – сказал политолог.
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Однако судя по словам, произнесенным российским и китайским лидерами, и подписанным по итогам переговоров документам, Западу не удался этот маневр, и Москва и Пекин договорились о продолжении и углублении долгосрочного стратегического сотрудничества и партнерства.

Заявление Лондона и реакция России

Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2. По ее словам, такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, похоже, действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Он также отметил, что если такие поставки будут осуществлены, то Москва отреагирует соответствующим образом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для англосаксов подобная инициатива "плохо кончится", а официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что решение властей Британии свидетельствует о намерении Запада вывести конфликт на новый уровень и окончательно уничтожить Украину.
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Радио "Спутник в Крыму"Игорь ШатровСнаряды с обедненным ураномМненияПоставки западного оружия УкраинеСВОУкраинаРоссияНовостиПолитикаВеликобритания
 
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