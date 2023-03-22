https://crimea.ria.ru/20230322/postavka-ukraine-snaryadov-s-uranom-k-chemu-gotovitsya-zapad-1127697012.html

Поставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится Запад

Поставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится Запад - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Поставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится Запад

Решение британских властей поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном говорит о том, что Запад готовит почву для применения на Украине тактического ядерного РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T13:24

2023-03-22T13:24

2023-03-22T13:52

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

снаряды с обедненным ураном

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Политолог Шатров: Запад готовится к применению на Украине тактического ядерного оружия Политолог Шатров: Запад готовится к применению на Украине тактического ядерного оружия audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Решение британских властей поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном говорит о том, что Запад готовит почву для применения на Украине тактического ядерного оружия, чтобы впоследствии сделать эту территорию безжизненной буферной зоной между собой и Россией. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".Все о передаче Украине ракет с обедненным ураном читайте тут>>>Последний шаг"К этой ситуации нужно относиться очень серьезно. Я думаю, идет подготовка к локальному ядерному конфликту. На Западе есть такая теория, что локальный ядерный конфликт – это не большая ядерная война, а отдельный конфликт на ограниченном пространстве, который возможен и может привести к победе, в отличие от полномасштабной ядерной войны, в пламени которой сгорит вся планета. Запад считает, что ядерное оружие допустимо применить", – сказал аналитик.По его словам, обедненный уран опасен тем, что при его использовании происходит определенное заражение местности. По всей видимости, западные военные специалисты сильно желают проверить действенность этой угрозы и результативность использования подобных боеприпасов на украинском плацдарме.Зачем это нужно ЗападуПо мнению Шатрова, США и НАТО не нужна территория Украины как таковая, и они "с удовольствием превратят ее в безжизненную буферную зону между Западом и Россией".По его словам, такой сценарий не только исключит в среднесрочной перспективе шансы на восстановление экономических и гуманитарных связей между Россией и Европой, но и заставит тот же Китай отправлять товары на Запад в обход России, потому что между ней и Европой будет безжизненная земля.Сорвать договоренности Путина и СиШатров также считает неслучайным, что заявление замминистра обороны Великобритании по поставкам Киеву снарядов с обедненным ураном появилось именно в то время, когда в Кремле проходили переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина."Явно было большое желание, чтобы эта информация в момент переговоров и подписания соглашений, когда ручка уже фактически занесена над листом бумаги, поступила и к Путину, и к Си Цзниньпину. Мол, "смотрите, речь идет об угрозе ядерной войны, может быть, вы, Си Цзиньпин, все-таки не будете связываться с Россией, которую мы толкаем к ядерной катастрофе, а то ведь и у вас будут проблемы с Тайванем?". Думаю, расчет был именно на это, чтобы сорвать какие-то заранее согласованные договоренности. История знает подобные примеры", – сказал политолог.Однако судя по словам, произнесенным российским и китайским лидерами, и подписанным по итогам переговоров документам, Западу не удался этот маневр, и Москва и Пекин договорились о продолжении и углублении долгосрочного стратегического сотрудничества и партнерства.Заявление Лондона и реакция РоссииВо вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2. По ее словам, такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, похоже, действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Он также отметил, что если такие поставки будут осуществлены, то Москва отреагирует соответствующим образом.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для англосаксов подобная инициатива "плохо кончится", а официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что решение властей Британии свидетельствует о намерении Запада вывести конфликт на новый уровень и окончательно уничтожить Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозитБритания может начать "войну до последнего европейца" – ВолодинПутин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ

https://crimea.ria.ru/20230322/eto-provokatsiya-zakharova-o-planakh-britanii-dat-kievu-snaryady-s-uranom--1127689176.html

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игорь шатров, снаряды с обедненным ураном, мнения, поставки западного оружия украине, сво, украина, россия, новости, политика, великобритания