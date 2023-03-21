https://crimea.ria.ru/20230321/postavka-ukraine-snaryadov-s-obednennym-uranom-chem-eto-grozit-1127681057.html

Поставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозит

Поставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозит - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Поставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозит

Передача Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине может быть воспринята российской стороной как применение тактического ядерного оружия, со всеми... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T18:02

2023-03-21T18:02

2023-03-21T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Передача Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине может быть воспринята российской стороной как применение тактического ядерного оружия, со всеми вытекающими из этого последствиями. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Ранее замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что минобороны Британии намерено поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2. По ее словам, такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.Как отметил Юрий Кнутов, сердечники в таких снарядах имеют более высокую прочность в сравнении с обычными боеприпасами, благодаря чему имеют высокую бронепробиваемость. В то же время при их столкновении с броней танка образуются мелкие частицы радиоактивной пыли.Он также напомнил, что в свое время МИД РФ официально заявил, что если Киев при использовании западных танков будет применять снаряды с урановым компонентом, российская сторона расценит это как применение "грязной" ядерной бомбы, со всеми соответствующими выводами.Рассуждая о мотивах этого решения Лондона, аналитик выразил мнение, что в Великобритании таким образом хотят повысить конкуренцию своих танков Challenger 2 как на поле боя, так и на рынках вооружений.Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что в мире нарастает угроза ядерной войны, однако Россия не намерена первой применять подобное оружие. По его словам, Москва рассматривает ЯО как средство сдерживания и защиты.Осенью прошлого года Минобороны РФ сообщило, что располагает данными о планах Киева применить "грязную" бомбу и обвинить в этом Москву. Как отметил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, создание Киевом "грязной" бомбы проходит не без участия западных кураторов. Украинские руководители не скрывали своих намерений обладать ядерным оружием еще до начала специальной военной операции. Так, в феврале 2022 года, незадолго до начала СВО, президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Киев готов пересмотреть свой отказ от обладания ЯО. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в последствие отмечал, что угрозы Украины заполучить ядерное оружие стали одной из причин проведения спецоперации. "Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВАрмия России получит больше вооружения для СВО - заявление МедведеваПутин провел тренировку стратегических сил сдерживания

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

новости крыма, мнения, юрий кнутов, великобритания, украина, политика, оружие, ядерное оружие