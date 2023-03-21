https://crimea.ria.ru/20230321/postavka-ukraine-snaryadov-s-obednennym-uranom-chem-eto-grozit-1127681057.html
Поставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозит
Поставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозит - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Поставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозит
Передача Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине может быть воспринята российской стороной как применение тактического ядерного оружия, со всеми... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T18:02
2023-03-21T18:02
2023-03-21T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Передача Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине может быть воспринята российской стороной как применение тактического ядерного оружия, со всеми вытекающими из этого последствиями. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Ранее замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что минобороны Британии намерено поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2. По ее словам, такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.Как отметил Юрий Кнутов, сердечники в таких снарядах имеют более высокую прочность в сравнении с обычными боеприпасами, благодаря чему имеют высокую бронепробиваемость. В то же время при их столкновении с броней танка образуются мелкие частицы радиоактивной пыли.Он также напомнил, что в свое время МИД РФ официально заявил, что если Киев при использовании западных танков будет применять снаряды с урановым компонентом, российская сторона расценит это как применение "грязной" ядерной бомбы, со всеми соответствующими выводами.Рассуждая о мотивах этого решения Лондона, аналитик выразил мнение, что в Великобритании таким образом хотят повысить конкуренцию своих танков Challenger 2 как на поле боя, так и на рынках вооружений.Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что в мире нарастает угроза ядерной войны, однако Россия не намерена первой применять подобное оружие. По его словам, Москва рассматривает ЯО как средство сдерживания и защиты.Осенью прошлого года Минобороны РФ сообщило, что располагает данными о планах Киева применить "грязную" бомбу и обвинить в этом Москву. Как отметил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, создание Киевом "грязной" бомбы проходит не без участия западных кураторов. Украинские руководители не скрывали своих намерений обладать ядерным оружием еще до начала специальной военной операции. Так, в феврале 2022 года, незадолго до начала СВО, президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Киев готов пересмотреть свой отказ от обладания ЯО. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в последствие отмечал, что угрозы Украины заполучить ядерное оружие стали одной из причин проведения спецоперации. "Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВАрмия России получит больше вооружения для СВО - заявление МедведеваПутин провел тренировку стратегических сил сдерживания
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
новости крыма, мнения, юрий кнутов, великобритания, украина, политика, оружие, ядерное оружие
Поставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозит
Эксперт Кнутов: поставка Киеву снарядов с обедненным ураном грозит масштабной эскалацией
18:02 21.03.2023 (обновлено: 19:10 21.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Передача Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине может быть воспринята российской стороной как применение тактического ядерного оружия, со всеми вытекающими из этого последствиями. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Ранее замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что минобороны Британии намерено поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном
, помимо боевых танков Challenger 2. По ее словам, такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.
Как отметил Юрий Кнутов, сердечники в таких снарядах имеют более высокую прочность в сравнении с обычными боеприпасами, благодаря чему имеют высокую бронепробиваемость. В то же время при их столкновении с броней танка образуются мелкие частицы радиоактивной пыли.
"Вдыхание этих частиц, их попадание на кожу и последующее впитывание в организм ведет к онкологическим заболеваниям. Подобных ситуаций было очень много в Югославии в 1999 году. Применение натовцами боеприпасов с обедненным ураном привело к тому, что на сегодняшний день Сербия занимает первое место в Европе по онкологическим заболеваниям, в том числе среди детей. Это крайне опасное оружие", – констатировал эксперт.
Он также напомнил, что в свое время МИД РФ официально заявил, что если Киев при использовании западных танков будет применять снаряды с урановым компонентом, российская сторона расценит это как применение "грязной" ядерной бомбы, со всеми соответствующими выводами.
"На мой взгляд, это достаточно опасная авантюра, фактически ведущая к тому, что на Украину начинают завозиться компоненты тактического ядерного оружия", – отметил Кнутов.
Рассуждая о мотивах этого решения Лондона, аналитик выразил мнение, что в Великобритании таким образом хотят повысить конкуренцию своих танков Challenger 2 как на поле боя, так и на рынках вооружений.
"В Британии понимают, что танки Challenger 2 и Lеopard могут показать себя не с самой лучшей стороны, и наши танки Т-90 могут их обойти в бою, а значит – и в конкурентной борьбе за рынки в третьих странах. Поэтому они хотят перестраховаться, дав своим танкам определенное преимущество за счет снарядов с обедненным ураном", - пояснил Кнутов.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал
, что в мире нарастает угроза ядерной войны, однако Россия не намерена первой применять подобное оружие. По его словам, Москва рассматривает ЯО как средство сдерживания и защиты.
Осенью прошлого года Минобороны РФ сообщило, что располагает данными о планах Киева применить "грязную" бомбу и обвинить в этом Москву. Как отметил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, создание Киевом "грязной" бомбы проходит не без участия западных кураторов.
Украинские руководители не скрывали своих намерений обладать ядерным оружием еще до начала специальной военной операции. Так, в феврале 2022 года, незадолго до начала СВО, президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Киев готов пересмотреть свой отказ от обладания ЯО. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в последствие отмечал, что угрозы Украины заполучить ядерное оружие стали одной из причин проведения спецоперации.
"Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.
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