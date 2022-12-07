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Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны
Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны
Угроза ядерной войны в мире нарастает, но Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания и защиты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T18:38
2022-12-07T18:38
владимир путин (политик)
россия
политика
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Угроза ядерной войны в мире нарастает, но Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания и защиты, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что американское тактическое ядерное оружие сейчас в большом количестве располагается в Европе. При этом Россия свое ядерное оружие "никому не передавала и не передает, но будет защищать своих союзников всеми имеющимися средствами, если это потребуется", заверил президент.Он подчеркнул, что находящееся у России ядерное оружие имеет "более продвинутый и современный вид", чем у какой-либо другой ядерной державы."Мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру, но исходим из того, что оно есть, это сдерживающий фактор и, надеюсь, это все понимают", - добавил российский лидер.
https://crimea.ria.ru/20221207/rossiya-budet-zaschischat-sebya-vsemi-imeyuschimisya-sredstvami--putin-1125736866.html
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владимир путин (политик), россия, политика, армия и флот
Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны

Путин: угроза ядерной войны нарастает, но РФ рассматривает свое ядерное оружие как защиту

18:38 07.12.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Угроза ядерной войны в мире нарастает, но Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания и защиты, заявил президент России Владимир Путин.
"По поводу угрозы ядерной войны… Такая угроза нарастает, чего здесь греха таить. Но наша стратегия применения средств защиты, а ядерное оружие мы рассматриваем именно как защиту, вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара, то есть когда по нам наносится удар – мы наносим в ответ", - сказал глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин отметил, что американское тактическое ядерное оружие сейчас в большом количестве располагается в Европе. При этом Россия свое ядерное оружие "никому не передавала и не передает, но будет защищать своих союзников всеми имеющимися средствами, если это потребуется", заверил президент.
Он подчеркнул, что находящееся у России ядерное оружие имеет "более продвинутый и современный вид", чем у какой-либо другой ядерной державы.
"Мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру, но исходим из того, что оно есть, это сдерживающий фактор и, надеюсь, это все понимают", - добавил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
17:26
Россия будет защищать себя всеми имеющимися средствами – Путин
Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаАрмия и флот
 
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