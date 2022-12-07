https://crimea.ria.ru/20221207/putin-zayavil-o-narastanii-ugrozy-yadernoy-voyny-1125742682.html

Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны

Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны

Угроза ядерной войны в мире нарастает, но Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания и защиты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T18:38

2022-12-07T18:38

2022-12-07T18:38

владимир путин (политик)

россия

политика

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/07/1125742566_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_7eb7f0f515a90ca9b5df6fa3d079c64e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Угроза ядерной войны в мире нарастает, но Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания и защиты, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что американское тактическое ядерное оружие сейчас в большом количестве располагается в Европе. При этом Россия свое ядерное оружие "никому не передавала и не передает, но будет защищать своих союзников всеми имеющимися средствами, если это потребуется", заверил президент.Он подчеркнул, что находящееся у России ядерное оружие имеет "более продвинутый и современный вид", чем у какой-либо другой ядерной державы."Мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру, но исходим из того, что оно есть, это сдерживающий фактор и, надеюсь, это все понимают", - добавил российский лидер.

https://crimea.ria.ru/20221207/rossiya-budet-zaschischat-sebya-vsemi-imeyuschimisya-sredstvami--putin-1125736866.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, армия и флот