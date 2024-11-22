https://crimea.ria.ru/20241122/pravitelstvo-kompensiruet-agrariyam-uscherb-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1142055234.html

Правительство компенсирует аграриям ущерб после подрыва Каховской ГЭС

Правительство компенсирует аграриям ущерб после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Правительство компенсирует аграриям ущерб после подрыва Каховской ГЭС

Аграрии Херсонской области получат компенсацию ущерба после подрыва плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщает правительство России в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T11:17

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херсонская область

разрушение каховской гэс

поддержка аграриев

правительство россии

компенсация ущерба

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Аграрии Херсонской области получат компенсацию ущерба после подрыва плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщает правительство России в Telegram-канале.По информации кабмина, выплаты получат 596 пострадавших частных предпринимателей, сельхозпредприятий, а также граждане, которые вели личное подсобное хозяйство.Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена в июне 2023 года. В результате, уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств.Воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейдерство и рэкет: как Украина уничтожала сельское хозяйство ХерсонщиныАграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом годуТолько начинаем осознавать масштабы: Сальдо о катастрофе на Каховской ГЭС

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, разрушение каховской гэс, поддержка аграриев , правительство россии, компенсация ущерба, новости