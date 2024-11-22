https://crimea.ria.ru/20241122/pravitelstvo-kompensiruet-agrariyam-uscherb-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1142055234.html
Правительство компенсирует аграриям ущерб после подрыва Каховской ГЭС
Правительство компенсирует аграриям ущерб после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Правительство компенсирует аграриям ущерб после подрыва Каховской ГЭС
Аграрии Херсонской области получат компенсацию ущерба после подрыва плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщает правительство России в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T11:17
2024-11-22T11:17
2024-11-22T11:18
херсонская область
разрушение каховской гэс
поддержка аграриев
правительство россии
компенсация ущерба
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Аграрии Херсонской области получат компенсацию ущерба после подрыва плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщает правительство России в Telegram-канале.По информации кабмина, выплаты получат 596 пострадавших частных предпринимателей, сельхозпредприятий, а также граждане, которые вели личное подсобное хозяйство.Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена в июне 2023 года. В результате, уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств.Воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейдерство и рэкет: как Украина уничтожала сельское хозяйство ХерсонщиныАграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом годуТолько начинаем осознавать масштабы: Сальдо о катастрофе на Каховской ГЭС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, разрушение каховской гэс, поддержка аграриев , правительство россии, компенсация ущерба, новости
Правительство компенсирует аграриям ущерб после подрыва Каховской ГЭС
В Херсонской области аграрии получат компенсацию после подрыва Каховской ГЭС
11:17 22.11.2024 (обновлено: 11:18 22.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Аграрии Херсонской области получат компенсацию ущерба после подрыва плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщает правительство России в Telegram-канале.
"До конца 2024 года сельхозтоваропроизводители из Херсонской области получат компенсацию за ущерб от крупномасштабного наводнения, вызванного диверсией на Каховской ГЭС. Средства поступят из резервного фонда правительства", - говорится в сообщении.
По информации кабмина, выплаты получат 596 пострадавших частных предпринимателей, сельхозпредприятий, а также граждане, которые вели личное подсобное хозяйство.
Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена
в июне 2023 года. В результате, уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств.
Воды Каховского водохранилища затопили
23 населенных пункта на левобережье Днепра.
При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.
Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.
Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года.
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