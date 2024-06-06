https://crimea.ria.ru/20240606/tolko-nachinaem-osoznavat-masshtaby-saldo-o-katastrofe-na-kakhovskoy-ges-1137896471.html

Только начинаем осознавать масштабы: Сальдо о катастрофе на Каховской ГЭС

Только начинаем осознавать масштабы: Сальдо о катастрофе на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Только начинаем осознавать масштабы: Сальдо о катастрофе на Каховской ГЭС

Разрушение украинскими боевиками Каховской ГЭС нанесло огромный ущерб региону, а также отразилось на экологии Черного моря. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T09:29

2024-06-06T09:29

2024-06-06T09:45

каховская гэс

разрушение каховской гэс

владимир сальдо

херсонская область

новые регионы россии

обстрелы всу

экология

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Разрушение украинскими боевиками Каховской ГЭС нанесло огромный ущерб региону, а также отразилось на экологии Черного моря. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Глава региона также обратил внимание, что в результате катастрофы нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству Херсонской области и ее экономике в целом."Главное — пострадали десятки тысяч людей, привычный социально-экономический уклад жизни которых был поломан, а удобная среда обитания — испорчена", - подчеркнул Сальдо.Губернатор напомнил, что разрушение Каховской ГЭС, вызванное целенаправленными украинскими бомбардировками, произошло ровно год назад. Между 2 и 3 часами ночи 6 июня 2023 года очередная ракета, выпущенная киевскими террористами, нанесла ключевой разрушительный удар по ослабленной многомесячными обстрелами плотине."Воды Каховского водохранилища хлынули через машинный зал, снося окружающие конструкции и расширяя русло. К утру основные строения плотины были разрушены. Началась одна из крупнейших в истории человечества техногенных гидрологических катастроф", - заявил Сальдо.Как и почему это произошло, как проходила операция по спасению людей из затопленных районов, а также о последствиях катастрофы и перспективах восстановления ГЭС – в материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭСЭто все равно случится: как Северо-Крымский канал готовят к большой водеСпециалисты из Крыма первыми пришли на помощь после взрыва Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230610/v-zone-osobogo-zatopleniya-chem-zhivy-lyudi-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1129301497.html

херсонская область

новые регионы россии

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры удара ВСУ по Каховской ГЭС В распоряжении РИА Новости оказались кадры удара ВСУ по Каховской ГЭС. Зафиксированный камерой удар был нанесен до подрыва электростанции и последовавшего за ним наводнения 6 июня 2023. 2024-06-06T09:29 true PT0M19S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каховская гэс, разрушение каховской гэс, владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, обстрелы всу, экология, черное море, днепр, новости