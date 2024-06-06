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Только начинаем осознавать масштабы: Сальдо о катастрофе на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Только начинаем осознавать масштабы: Сальдо о катастрофе на Каховской ГЭС
Только начинаем осознавать масштабы: Сальдо о катастрофе на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Только начинаем осознавать масштабы: Сальдо о катастрофе на Каховской ГЭС
Разрушение украинскими боевиками Каховской ГЭС нанесло огромный ущерб региону, а также отразилось на экологии Черного моря. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T09:29
2024-06-06T09:45
каховская гэс
разрушение каховской гэс
владимир сальдо
херсонская область
новые регионы россии
обстрелы всу
экология
черное море
днепр
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Разрушение украинскими боевиками Каховской ГЭС нанесло огромный ущерб региону, а также отразилось на экологии Черного моря. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Глава региона также обратил внимание, что в результате катастрофы нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству Херсонской области и ее экономике в целом."Главное — пострадали десятки тысяч людей, привычный социально-экономический уклад жизни которых был поломан, а удобная среда обитания — испорчена", - подчеркнул Сальдо.Губернатор напомнил, что разрушение Каховской ГЭС, вызванное целенаправленными украинскими бомбардировками, произошло ровно год назад. Между 2 и 3 часами ночи 6 июня 2023 года очередная ракета, выпущенная киевскими террористами, нанесла ключевой разрушительный удар по ослабленной многомесячными обстрелами плотине."Воды Каховского водохранилища хлынули через машинный зал, снося окружающие конструкции и расширяя русло. К утру основные строения плотины были разрушены. Началась одна из крупнейших в истории человечества техногенных гидрологических катастроф", - заявил Сальдо.Как и почему это произошло, как проходила операция по спасению людей из затопленных районов, а также о последствиях катастрофы и перспективах восстановления ГЭС – в материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭСЭто все равно случится: как Северо-Крымский канал готовят к большой водеСпециалисты из Крыма первыми пришли на помощь после взрыва Каховской ГЭС
https://crimea.ria.ru/20230610/v-zone-osobogo-zatopleniya-chem-zhivy-lyudi-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1129301497.html
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новые регионы россии
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каховская гэс, разрушение каховской гэс, владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, обстрелы всу, экология, черное море, днепр, новости
Только начинаем осознавать масштабы: Сальдо о катастрофе на Каховской ГЭС

Катастрофа на Каховской ГЭС нанесла огромный ущерб экономике Херсонской области - Сальдо

09:29 06.06.2024 (обновлено: 09:45 06.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Разрушение украинскими боевиками Каховской ГЭС нанесло огромный ущерб региону, а также отразилось на экологии Черного моря. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сейчас мы только начинаем осознавать огромные масштабы произошедшей трагедии. Она самым серьезным образом нарушила природно-экологический баланс не только нижнего Поднепровья, но и всего южного Причерноморья, а также самого Черного моря", - написал он в Telegram-канале.
Глава региона также обратил внимание, что в результате катастрофы нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству Херсонской области и ее экономике в целом.
"Главное — пострадали десятки тысяч людей, привычный социально-экономический уклад жизни которых был поломан, а удобная среда обитания — испорчена", - подчеркнул Сальдо.
Губернатор напомнил, что разрушение Каховской ГЭС, вызванное целенаправленными украинскими бомбардировками, произошло ровно год назад. Между 2 и 3 часами ночи 6 июня 2023 года очередная ракета, выпущенная киевскими террористами, нанесла ключевой разрушительный удар по ослабленной многомесячными обстрелами плотине.
"Воды Каховского водохранилища хлынули через машинный зал, снося окружающие конструкции и расширяя русло. К утру основные строения плотины были разрушены. Началась одна из крупнейших в истории человечества техногенных гидрологических катастроф", - заявил Сальдо.
Как и почему это произошло, как проходила операция по спасению людей из затопленных районов, а также о последствиях катастрофы и перспективах восстановления ГЭС – в материале РИА Новости Крым.
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Каховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСВладимир СальдоХерсонская областьНовые регионы РоссииОбстрелы ВСУЭкологияЧерное мореДнепрНовости
 
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