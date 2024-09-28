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Лавров: воевать с Россией до победы бессмысленно и опасно
Лавров: воевать с Россией до победы бессмысленно и опасно - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Лавров: воевать с Россией до победы бессмысленно и опасно
Война до победы с ядерной державой, которой является Россия, бессмысленна и опасна, хотя США уже готовят Европу к этой самоубийственной авантюре. Об этом заявил РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T19:37
2024-09-28T19:37
2024-09-28T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Война до победы с ядерной державой, которой является Россия, бессмысленна и опасна, хотя США уже готовят Европу к этой самоубийственной авантюре. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН. "В отношении России объявлена цель нанесения ей стратегического поражения <…>. Пока англосаксонские стратеги рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи пытаться воевать до победы с ядерной державой, которой является Россия", - сказал глава МИД РФ. Лавров отметил, что "беспрецедентный уровень высокомерия и агрессивности западной политики в отношении России не просто сводит на нет саму продвигаемую генсеком ООН идею глобального сотрудничества, но и все больше блокирует функционирование всей системы глобального управления, включая Совет Безопасности ООН. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Лавров: воевать с Россией до победы бессмысленно и опасно
Лавров заявил о бессмысленности войны до победы с обладающей ядерным оружием Россией
19:37 28.09.2024 (обновлено: 20:15 28.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Война до победы с ядерной державой, которой является Россия, бессмысленна и опасна, хотя США уже готовят Европу к этой самоубийственной авантюре. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН.
"В отношении России объявлена цель нанесения ей стратегического поражения <…>. Пока англосаксонские стратеги рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи пытаться воевать до победы с ядерной державой, которой является Россия", - сказал глава МИД РФ.
Лавров отметил, что "беспрецедентный уровень высокомерия и агрессивности западной политики в отношении России не просто сводит на нет саму продвигаемую генсеком ООН идею глобального сотрудничества, но и все больше блокирует функционирование всей системы глобального управления, включая Совет Безопасности ООН.
"Это не наш выбор и не нам нести ответственность за последствия столь опасного курса. Однако если Запад не остановится, тяжелые издержки почувствуют все", – подчеркнул он.
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