https://crimea.ria.ru/20240928/lavrov-voevat-s-rossiey-do-pobedy-bessmyslenno-i-opasno-1140710544.html

Лавров: воевать с Россией до победы бессмысленно и опасно

Лавров: воевать с Россией до победы бессмысленно и опасно - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Лавров: воевать с Россией до победы бессмысленно и опасно

Война до победы с ядерной державой, которой является Россия, бессмысленна и опасна, хотя США уже готовят Европу к этой самоубийственной авантюре. Об этом заявил РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T19:37

2024-09-28T19:37

2024-09-28T20:15

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Война до победы с ядерной державой, которой является Россия, бессмысленна и опасна, хотя США уже готовят Европу к этой самоубийственной авантюре. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН. "В отношении России объявлена цель нанесения ей стратегического поражения <…>. Пока англосаксонские стратеги рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи пытаться воевать до победы с ядерной державой, которой является Россия", - сказал глава МИД РФ. Лавров отметил, что "беспрецедентный уровень высокомерия и агрессивности западной политики в отношении России не просто сводит на нет саму продвигаемую генсеком ООН идею глобального сотрудничества, но и все больше блокирует функционирование всей системы глобального управления, включая Совет Безопасности ООН. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сергей лавров, оон, генассамблея оон, новости, политика, россия, в мире