Покаяние и пиар: зачем Шольц посетил Киев
Шольц поездкой в Киев пытался подстелить себе соломку перед выборами – эксперт
20:28 03.12.2024 (обновлено: 20:30 03.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Первый за два с половиной года визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев стал игрой немецкого политика на всех фронтах, один из которых связан с подготовкой к выборам в Германии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев 2 декабря. В своем аккаунте в соцсети X он опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что поддержка Украины не ослабнет и назвал это "посланием из Киева Путину".
По мнению Петрова, визит Шольца стал с одной стороны неким покаянием за то, что ракеты дальнего радиуса действия пока не передаются Украине.
"Это попытка задобрить Киев, хотя непонятно, что он рассчитывает получить от Украины с учетом процессов, которые происходят как внутри еще оставшейся территории государства, так и ее военно-политической судьбы. Шольц явно преувеличивает возможности Украины для сбыта своего оружия в том числе", – отметил Петров.
Но не менее важным для немецкого канцлера было продемонстрировать свою готовность помогать Украине и дальше, добавил политолог.
"Это важно для его партии и потенциальных союзников по будущей коалиции после предстоящих выборов. Неизвестно, правда, чем они закончатся. Но Шольц уже подстилает под себя некую соломку, чтобы войти в выборы с тем, что Германия не бросит Украину, и создать союз, который позволит ему стать его главой. То есть готовится к выборам", – заключил эксперт.
Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель назвал это послание позорным и не не отвечающим национальным интересам Германии. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал его "сомнительным пассажем, лишенным смысловой нагрузки". В Кремле тему не комментировали.
Ранее, ноябре, Шольц провел телефонный разговор с Путиным , в ходе которого одной из основных тем стало урегулирование украинского кризиса. Тогда же социал-демократическая партия Германии официально выдвинула действующего канцлера Олафа Шольца в качестве кандидата на пост главы правительства на следующих федеральных выборах.
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