https://crimea.ria.ru/20241203/pokayanie-i-piar-zachem-sholts-posetil-kiev-1142341858.html

Покаяние и пиар: зачем Шольц посетил Киев

Покаяние и пиар: зачем Шольц посетил Киев - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Покаяние и пиар: зачем Шольц посетил Киев

Первый за два с половиной года визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев стал игрой немецкого политика на всех фронтах, один из которых связан с подготовкой к... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T20:28

2024-12-03T20:28

2024-12-03T20:30

радио "спутник в крыму"

вадим петров

олаф шольц

германия

украина

коллективный запад

выборы

мнения

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136765798_0:72:2216:1319_1920x0_80_0_0_195dac29a1788902800f457a9e4ee502.jpg

Олаф Шольц поездкой в Киев пытался подстелить себе соломку перед выборами – эксперт Петров Олаф Шольц поездкой в Киев пытался подстелить себе соломку перед выборами – эксперт Петров audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Первый за два с половиной года визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев стал игрой немецкого политика на всех фронтах, один из которых связан с подготовкой к выборам в Германии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев 2 декабря. В своем аккаунте в соцсети X он опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что поддержка Украины не ослабнет и назвал это "посланием из Киева Путину".По мнению Петрова, визит Шольца стал с одной стороны неким покаянием за то, что ракеты дальнего радиуса действия пока не передаются Украине."Это попытка задобрить Киев, хотя непонятно, что он рассчитывает получить от Украины с учетом процессов, которые происходят как внутри еще оставшейся территории государства, так и ее военно-политической судьбы. Шольц явно преувеличивает возможности Украины для сбыта своего оружия в том числе", – отметил Петров.Но не менее важным для немецкого канцлера было продемонстрировать свою готовность помогать Украине и дальше, добавил политолог.Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель назвал это послание позорным и не не отвечающим национальным интересам Германии. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал его "сомнительным пассажем, лишенным смысловой нагрузки". В Кремле тему не комментировали.Ранее, ноябре, Шольц провел телефонный разговор с Путиным , в ходе которого одной из основных тем стало урегулирование украинского кризиса. Тогда же социал-демократическая партия Германии официально выдвинула действующего канцлера Олафа Шольца в качестве кандидата на пост главы правительства на следующих федеральных выборах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Германии приостановили выпуск ракет Taurus – госзаказ не поступилЗапад уже поделил Украину – СВРПесков рассказал о мемуарах Меркель

https://crimea.ria.ru/20241017/germaniya-poobeschala-kievu-upravlyaemye-rakety-aim-9l-1141174526.html

германия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим петров, олаф шольц, германия, украина, коллективный запад, выборы, мнения, политика, новости