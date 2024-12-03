Рейтинг@Mail.ru
Покаяние и пиар: зачем Шольц посетил Киев - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241203/pokayanie-i-piar-zachem-sholts-posetil-kiev-1142341858.html
Покаяние и пиар: зачем Шольц посетил Киев
Покаяние и пиар: зачем Шольц посетил Киев - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Покаяние и пиар: зачем Шольц посетил Киев
Первый за два с половиной года визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев стал игрой немецкого политика на всех фронтах, один из которых связан с подготовкой к... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T20:28
2024-12-03T20:30
радио "спутник в крыму"
вадим петров
олаф шольц
германия
украина
коллективный запад
выборы
мнения
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136765798_0:72:2216:1319_1920x0_80_0_0_195dac29a1788902800f457a9e4ee502.jpg
Олаф Шольц поездкой в Киев пытался подстелить себе соломку перед выборами – эксперт Петров
Олаф Шольц поездкой в Киев пытался подстелить себе соломку перед выборами – эксперт Петров
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Первый за два с половиной года визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев стал игрой немецкого политика на всех фронтах, один из которых связан с подготовкой к выборам в Германии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев 2 декабря. В своем аккаунте в соцсети X он опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что поддержка Украины не ослабнет и назвал это "посланием из Киева Путину".По мнению Петрова, визит Шольца стал с одной стороны неким покаянием за то, что ракеты дальнего радиуса действия пока не передаются Украине."Это попытка задобрить Киев, хотя непонятно, что он рассчитывает получить от Украины с учетом процессов, которые происходят как внутри еще оставшейся территории государства, так и ее военно-политической судьбы. Шольц явно преувеличивает возможности Украины для сбыта своего оружия в том числе", – отметил Петров.Но не менее важным для немецкого канцлера было продемонстрировать свою готовность помогать Украине и дальше, добавил политолог.Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель назвал это послание позорным и не не отвечающим национальным интересам Германии. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал его "сомнительным пассажем, лишенным смысловой нагрузки". В Кремле тему не комментировали.Ранее, ноябре, Шольц провел телефонный разговор с Путиным , в ходе которого одной из основных тем стало урегулирование украинского кризиса. Тогда же социал-демократическая партия Германии официально выдвинула действующего канцлера Олафа Шольца в качестве кандидата на пост главы правительства на следующих федеральных выборах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Германии приостановили выпуск ракет Taurus – госзаказ не поступилЗапад уже поделил Украину – СВРПесков рассказал о мемуарах Меркель
https://crimea.ria.ru/20241017/germaniya-poobeschala-kievu-upravlyaemye-rakety-aim-9l-1141174526.html
германия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136765798_127:0:2091:1473_1920x0_80_0_0_bd1b19e47fff8dcaba4b47e4bd850567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим петров, олаф шольц, германия, украина, коллективный запад, выборы, мнения, политика, новости
Покаяние и пиар: зачем Шольц посетил Киев

Шольц поездкой в Киев пытался подстелить себе соломку перед выборами – эксперт

20:28 03.12.2024 (обновлено: 20:30 03.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Первый за два с половиной года визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев стал игрой немецкого политика на всех фронтах, один из которых связан с подготовкой к выборам в Германии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
Олаф Шольц поездкой в Киев пытался подстелить себе соломку перед выборами – эксперт Петров
20:28
Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев 2 декабря. В своем аккаунте в соцсети X он опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что поддержка Украины не ослабнет и назвал это "посланием из Киева Путину".
По мнению Петрова, визит Шольца стал с одной стороны неким покаянием за то, что ракеты дальнего радиуса действия пока не передаются Украине.
"Это попытка задобрить Киев, хотя непонятно, что он рассчитывает получить от Украины с учетом процессов, которые происходят как внутри еще оставшейся территории государства, так и ее военно-политической судьбы. Шольц явно преувеличивает возможности Украины для сбыта своего оружия в том числе", – отметил Петров.
Но не менее важным для немецкого канцлера было продемонстрировать свою готовность помогать Украине и дальше, добавил политолог.
"Это важно для его партии и потенциальных союзников по будущей коалиции после предстоящих выборов. Неизвестно, правда, чем они закончатся. Но Шольц уже подстилает под себя некую соломку, чтобы войти в выборы с тем, что Германия не бросит Украину, и создать союз, который позволит ему стать его главой. То есть готовится к выборам", – заключил эксперт.
Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель назвал это послание позорным и не не отвечающим национальным интересам Германии. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал его "сомнительным пассажем, лишенным смысловой нагрузки". В Кремле тему не комментировали.
Ранее, ноябре, Шольц провел телефонный разговор с Путиным , в ходе которого одной из основных тем стало урегулирование украинского кризиса. Тогда же социал-демократическая партия Германии официально выдвинула действующего канцлера Олафа Шольца в качестве кандидата на пост главы правительства на следующих федеральных выборах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Германии приостановили выпуск ракет Taurus – госзаказ не поступил
Запад уже поделил Украину – СВР
Песков рассказал о мемуарах Меркель
Немецкий военный
17 октября, 22:59
Германия пообещала Киеву управляемые ракеты AIM-9L
 
Радио "Спутник в Крыму"Вадим ПетровОлаф ШольцГерманияУкраинаКоллективный ЗападВыборыМненияПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:22В Крыму не хватает учителей
22:08Два человека погибли и один ранен при взрыве мин и суббоеприпасов в ДНР
21:46Дело о теракте на Крымском мосту направлено в Южный окружной военный суд
21:20Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы
21:00В Крыму впервые покажут детский спектакль о блокадном Ленинграде
20:48Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии – главное
20:28Покаяние и пиар: зачем Шольц посетил Киев
20:13На западе Крыма ночью будет громко – причина
19:52Вспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероид
19:34Пища духовная и телесная: как крымские писатели помогают фронту
19:33Фура с мандаринами смяла пять машин в Сочи
19:22Военное положение в Южной Корее – что происходит сейчас
18:52Связанный с Крымом холдинг олигарха Черняка* признан экстремистским в РФ
18:35Ядерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО
18:20ПСБ запустил "Народный вклад" со ставкой 30% годовых
18:11Крымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд
17:52"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства поражения
17:47ВСУ ударили по многоэтажке на Херсонщине – тяжело ранена женщина
17:33Военное положение введено в Южной Корее
17:22Путин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВО
Лента новостейМолния