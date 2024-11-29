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Запад уже поделил Украину - СВР
Запад уже поделил Украину - СВР - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Запад уже поделил Украину - СВР
Чтобы восстановить боеспособность Украины, Запад начнет фактическую оккупацию страны под видом развертывания в стране "миротворческого контингента". Об этом... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T09:55
2024-11-29T09:55
2024-11-29T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Чтобы восстановить боеспособность Украины, Запад начнет фактическую оккупацию страны под видом развертывания в стране "миротворческого контингента". Об этом заявили в Службе внешней разведки России."В штаб-квартире НАТО сознают, что без обеспечения ВСУ в достаточном объеме вооружениями и боеприпасами расчет на способность украинцев вести боевые действия высокой интенсивности в течение длительного времени нереалистичен. Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента", - говорится в сообщении. Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев. По данным СВР, уже определены территории, которые предполагается распределить между странами НАТО:В Службе внешней разведки РФ отметили, что немецкие военные будут использовать опыт установления оккупационного режима на Украине в годы Великой Отечественной войны. "При этом в бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов. Им придумают новое название, но по сути это будут те же бандеровские каратели", - подчеркнули в СВР.О том, какой сценарий развития событий ждет Западную Украину в контексте "украинского" конфликта между Россией и Западом еще в 2022 году говорил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотят ли мира жители Украины: эксперт оценил результаты соцопроса из СШАЧасть Западной Украины скоро станет Польшей – экспертСоюзники Киева приступили к разделу Украины – МИД России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, служба внешней разведки (свр), нато, германия, великобритания, румыния, польша, политика, новости
Запад уже поделил Украину - СВР
Запад начнет оккупацию Украины под видом миротворцев - СВР
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Чтобы восстановить боеспособность Украины, Запад начнет фактическую оккупацию страны под видом развертывания в стране "миротворческого контингента". Об этом заявили в Службе внешней разведки России.
"В штаб-квартире НАТО сознают, что без обеспечения ВСУ в достаточном объеме вооружениями и боеприпасами расчет на способность украинцев вести боевые действия высокой интенсивности в течение длительного времени нереалистичен. Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента", - говорится в сообщении.
Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев.
По данным СВР, уже определены территории, которые предполагается распределить между странами НАТО:
—Черноморское побережье – Румыния;
—западные области Украины - Польша;
—центр и восток страны - Германия;
—северные области, в том числе столичный регион, - Великобритания.
В Службе внешней разведки РФ отметили, что немецкие военные будут использовать опыт установления оккупационного режима на Украине в годы Великой Отечественной войны.
"При этом в бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов. Им придумают новое название, но по сути это будут те же бандеровские каратели", - подчеркнули в СВР.
О том, какой сценарий развития событий
ждет Западную Украину в контексте "украинского" конфликта между Россией и Западом еще в 2022 году говорил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
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