https://crimea.ria.ru/20241115/chto-putin-skazal-sholtsu-glavy-gosudarstv-proveli-otkrovennyy-razgovor-1141890988.html

Что Путин сказал Шольцу: главы государств провели откровенный разговор

Что Путин сказал Шольцу: главы государств провели откровенный разговор - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Что Путин сказал Шольцу: главы государств провели откровенный разговор

Возможные договоренности по урегулированию украинского кризиса должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий и РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T18:17

2024-11-15T18:17

2024-11-15T18:27

владимир путин (политик)

олаф шольц

политика

россия

германия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Возможные договоренности по урегулированию украинского кризиса должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта. Об этом президент России Владимир Путин заявил немецкому канцлеру Олафу Шольцу в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора лидеров двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.15 ноября по инициативе германской стороны Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры государств обменялись мнениями по ситуации на Украине. Что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта, президент РФ отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом.Также в ходе разговора лидеры стран обсудили положение дел в российско-германских отношениях. Президент РФ констатировал их "беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ". Он также подчеркнул, что Москва всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны.Ранее о состоявшемся между Путиным и Шольцем телефонном разговоре проинформировала канцелярия немецкого лидера. В частности, Шольц "призвал Россию вести переговоры с Украиной для справедливого и прочного мира" и пообещал, что Германия "продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как распад коалиции в Германии повлияет на поддержку УкраиныНовый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели ЗападаПора говорить о завершении конфликта на Украине – Шольц

россия

германия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), олаф шольц, политика, россия, германия, украина