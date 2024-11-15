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Что Путин сказал Шольцу: главы государств провели откровенный разговор - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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Что Путин сказал Шольцу: главы государств провели откровенный разговор
Что Путин сказал Шольцу: главы государств провели откровенный разговор - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Что Путин сказал Шольцу: главы государств провели откровенный разговор
Возможные договоренности по урегулированию украинского кризиса должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий и РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T18:17
2024-11-15T18:27
владимир путин (политик)
олаф шольц
политика
россия
германия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Возможные договоренности по урегулированию украинского кризиса должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта. Об этом президент России Владимир Путин заявил немецкому канцлеру Олафу Шольцу в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора лидеров двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.15 ноября по инициативе германской стороны Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры государств обменялись мнениями по ситуации на Украине. Что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта, президент РФ отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом.Также в ходе разговора лидеры стран обсудили положение дел в российско-германских отношениях. Президент РФ констатировал их "беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ". Он также подчеркнул, что Москва всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны.Ранее о состоявшемся между Путиным и Шольцем телефонном разговоре проинформировала канцелярия немецкого лидера. В частности, Шольц "призвал Россию вести переговоры с Украиной для справедливого и прочного мира" и пообещал, что Германия "продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как распад коалиции в Германии повлияет на поддержку УкраиныНовый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели ЗападаПора говорить о завершении конфликта на Украине – Шольц
россия
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владимир путин (политик), олаф шольц, политика, россия, германия, украина
Что Путин сказал Шольцу: главы государств провели откровенный разговор

О чем говорили Путин и Шольц по телефону

18:17 15.11.2024 (обновлено: 18:27 15.11.2024)
 
© Павел Бедняков / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
© Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Возможные договоренности по урегулированию украинского кризиса должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта. Об этом президент России Владимир Путин заявил немецкому канцлеру Олафу Шольцу в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора лидеров двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
15 ноября по инициативе германской стороны Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры государств обменялись мнениями по ситуации на Украине.
"Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей", - говорится в сообщении.
Что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта, президент РФ отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом.
"Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе. Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта", - указал Путин.
Также в ходе разговора лидеры стран обсудили положение дел в российско-германских отношениях. Президент РФ констатировал их "беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ". Он также подчеркнул, что Москва всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны.
Ранее о состоявшемся между Путиным и Шольцем телефонном разговоре проинформировала канцелярия немецкого лидера.
В частности, Шольц "призвал Россию вести переговоры с Украиной для справедливого и прочного мира" и пообещал, что Германия "продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
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Владимир Путин (политик)Олаф ШольцПолитикаРоссияГерманияУкраина
 
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