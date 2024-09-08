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Пора говорить о завершении конфликта на Украине – Шольц

Пора говорить о завершении конфликта на Украине – Шольц - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Пора говорить о завершении конфликта на Украине – Шольц

Пора начинать дискуссии о том, как поскорее завершить вооруженный конфликт на Украине, время для этого настало. Такое заявление интервью телеканалу ZDF сделал... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T17:51

2024-09-08T17:51

2024-09-08T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Пора начинать дискуссии о том, как поскорее завершить вооруженный конфликт на Украине, время для этого настало. Такое заявление интервью телеканалу ZDF сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума возможность переговоров с Украиной, сделал заявление, что необходимо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают. Выступая на классном часу "Разговор о важном" в Тыве Владимир Путин заявил, что Киев не заинтересован в прекращении боевых действий из-за нелегитимности действующей власти.Ранее Владимир Путин исключил переговоры с киевскими властями, заявив, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Президент отметил также, что действиями в Курской области противник стремится улучшить свои переговорные позиции.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".Читайте также на РИА Новости Крым:Действиями в Курской области Киев хотел остановить наступление в ДонбассеПереговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены – ЛавровНовый план беды: Захарова об опасных действиях Киева в Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, политика, в мире, олаф шольц, россия, украина