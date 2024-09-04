https://crimea.ria.ru/20240904/novyy-plan-bedy-zakharova-ob-opasnykh-deystviyakh-kieva-v-kurskoy-oblasti-1140105381.html

Новый план беды: Захарова об опасных действиях Киева в Курской области

Новый план беды: Захарова об опасных действиях Киева в Курской области - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Новый план беды: Захарова об опасных действиях Киева в Курской области

Террористические действия Киева в приграничных районах РФ ставят мир на грань опасной эскалации, а их одобрение Западом говорит о полной вовлеченности в... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T11:00

2024-09-04T11:00

2024-09-04T12:17

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

политика

коллективный запад

нато

европейский союз (ес)

сша

новости сво

ситуация в курской области после нападения всу

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137121120_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_72277ac5bedbc2d2dca9b6c08f8caa75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Террористические действия Киева в приграничных районах РФ ставят мир на грань опасной эскалации, а их одобрение Западом говорит о полной вовлеченности в украинский конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду. Она уточнила, что речь идет о вторжении ВСУ в приграничные регионы России и о постоянных запросах Киева на снятие ограничений на удары по российским территориям дальнобойным вооружением."Они делают все, чтобы подвести дело к дальнейшей опасной для всего мира эскалации, и мы видим уже прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине - коллективный Запад является заказчиком, главным подстрекателем военной агрессии киевского режима, и все более откровенно и нагло демонстрирует свое прямое участие в качестве заинтересованной стороны", - констатировала она.Она подчеркнула, что степень агрессии западных призывов достигла того уровня, когда они сами по себе являются угрозой. При этом из этой риторики исчез человеческий фактор и даже видимость заботы о "защите демократии" на Украине. По ее словам, сейчас остался только один западный нарратив, сформулированный в виде нанесения стратегического поражения России.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - ЛавровВторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – ЗахароваПровокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИ

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, коллективный запад, нато, европейский союз (ес), сша, новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, безопасность, новости