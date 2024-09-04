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Новый план беды: Захарова об опасных действиях Киева в Курской области
Новый план беды: Захарова об опасных действиях Киева в Курской области - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Новый план беды: Захарова об опасных действиях Киева в Курской области
Террористические действия Киева в приграничных районах РФ ставят мир на грань опасной эскалации, а их одобрение Западом говорит о полной вовлеченности в... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T11:00
2024-09-04T11:00
2024-09-04T12:17
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Террористические действия Киева в приграничных районах РФ ставят мир на грань опасной эскалации, а их одобрение Западом говорит о полной вовлеченности в украинский конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду. Она уточнила, что речь идет о вторжении ВСУ в приграничные регионы России и о постоянных запросах Киева на снятие ограничений на удары по российским территориям дальнобойным вооружением."Они делают все, чтобы подвести дело к дальнейшей опасной для всего мира эскалации, и мы видим уже прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине - коллективный Запад является заказчиком, главным подстрекателем военной агрессии киевского режима, и все более откровенно и нагло демонстрирует свое прямое участие в качестве заинтересованной стороны", - констатировала она.Она подчеркнула, что степень агрессии западных призывов достигла того уровня, когда они сами по себе являются угрозой. При этом из этой риторики исчез человеческий фактор и даже видимость заботы о "защите демократии" на Украине. По ее словам, сейчас остался только один западный нарратив, сформулированный в виде нанесения стратегического поражения России.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - ЛавровВторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – ЗахароваПровокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИ
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, коллективный запад, нато, европейский союз (ес), сша, новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, безопасность, новости
Новый план беды: Захарова об опасных действиях Киева в Курской области
Террор Киева в приграничье России ставит мир на грань опасной эскалации - Захарова
11:00 04.09.2024 (обновлено: 12:17 04.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Террористические действия Киева в приграничных районах РФ ставят мир на грань опасной эскалации, а их одобрение Западом говорит о полной вовлеченности в украинский конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду.
"В условиях неуклонно ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте, киевский режим взялся за продвижение некоего, как они это сформулировали, нового "Плана победы". Я бы на их месте сформулировала это ближе к реальности: для них это новый "План беды", - заявила Захарова.
Она уточнила, что речь идет о вторжении ВСУ в приграничные регионы России и о постоянных запросах Киева на снятие ограничений на удары по российским территориям дальнобойным вооружением.
"Они делают все, чтобы подвести дело к дальнейшей опасной для всего мира эскалации, и мы видим уже прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине - коллективный Запад является заказчиком, главным подстрекателем военной агрессии киевского режима, и все более откровенно и нагло демонстрирует свое прямое участие в качестве заинтересованной стороны", - констатировала она.
Она подчеркнула, что степень агрессии западных призывов достигла того уровня, когда они сами по себе являются угрозой. При этом из этой риторики исчез человеческий фактор и даже видимость заботы о "защите демократии" на Украине. По ее словам, сейчас остался только один западный нарратив, сформулированный в виде нанесения стратегического поражения России.
"ЕСовские политики теряют чувство реальности, не задумываются о рисках опасной эскалации конфликта даже в контексте собственных интересов. Мы хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном: в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима, ответ России последует незамедлительно - думаю, многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни, и ответы будут крайне болезненными", - заверила официальный представитель МИД РФ.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы
с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.
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