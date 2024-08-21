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Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – Захарова - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – Захарова
Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – Захарова - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – Захарова
Вторжение украинских войск в Курскую область было санкционировано Западом и проходит при его полной поддержке, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T14:42
2024-08-21T14:42
марина захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Вторжение украинских войск в Курскую область было санкционировано Западом и проходит при его полной поддержке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она отметила, что звучащие из уст высоких должностных лиц западных стран публичные поощрения действий террористов, в частности, в Курской области, иностранная военная техника и наемники на российской земле "красноречиво свидетельствуют о прямом вовлечении западных союзников киевского режима в преступления неонацистов"."Запад фактически одобрил кровавые преступления и террористические акты, которые совершает киевский режим в отношении мирных жителей. Более того, кураторы киевского режима не останавливаются в своем маниакальном желании нанести России "стратегическое поражение", – добавила Захарова.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск"Провокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИКиев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия
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марина захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, курская область, ситуация в курской области после нападения всу
Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – Захарова

Атака ВСУ в Курскую область санкционирована Западом и проходит при его поддержке – МИД

14:42 21.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Вторжение украинских войск в Курскую область было санкционировано Западом и проходит при его полной поддержке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вторжение на территорию Курской области происходит при всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано", - сказала дипломат на брифинге в среду.
Она отметила, что звучащие из уст высоких должностных лиц западных стран публичные поощрения действий террористов, в частности, в Курской области, иностранная военная техника и наемники на российской земле "красноречиво свидетельствуют о прямом вовлечении западных союзников киевского режима в преступления неонацистов".
"Запад фактически одобрил кровавые преступления и террористические акты, которые совершает киевский режим в отношении мирных жителей. Более того, кураторы киевского режима не останавливаются в своем маниакальном желании нанести России "стратегическое поражение", – добавила Захарова.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.
В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.
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Марина ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)УкраинаКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУ
 
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