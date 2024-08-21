https://crimea.ria.ru/20240821/vtorzhenie-vsu-v-kurskuyu-oblast-sanktsionirovano-zapadom--zakharova-1139776143.html

Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – Захарова

Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – Захарова - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – Захарова

Вторжение украинских войск в Курскую область было санкционировано Западом и проходит при его полной поддержке, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T14:42

2024-08-21T14:42

2024-08-21T14:42

марина захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Вторжение украинских войск в Курскую область было санкционировано Западом и проходит при его полной поддержке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она отметила, что звучащие из уст высоких должностных лиц западных стран публичные поощрения действий террористов, в частности, в Курской области, иностранная военная техника и наемники на российской земле "красноречиво свидетельствуют о прямом вовлечении западных союзников киевского режима в преступления неонацистов"."Запад фактически одобрил кровавые преступления и террористические акты, которые совершает киевский режим в отношении мирных жителей. Более того, кураторы киевского режима не останавливаются в своем маниакальном желании нанести России "стратегическое поражение", – добавила Захарова.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск"Провокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИКиев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, курская область, ситуация в курской области после нападения всу