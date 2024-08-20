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Провокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИ

Провокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИ - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Провокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИ

Присутствие иностранных журналистов в Курской области вместе с подразделениями ВСУ вскрыло истинные цели операции, о которых Владимир Зеленский умолчал. Так... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T06:57

2024-08-20T06:57

2024-08-20T06:57

ситуация в курской области после нападения всу

владимир зеленский

украина

россия

всу (вооруженные силы украины)

мнения

вадим колесниченко

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Присутствие иностранных журналистов в Курской области вместе с подразделениями ВСУ вскрыло истинные цели операции, о которых Владимир Зеленский умолчал. Так считает политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Колесниченко, тот факт, что на территорию Курской области вместе с военными ВСУ проникли иностранные журналисты – итальянские и американские –свидетельствует о том, что эта операция Киева не имеет никаких стратегических задач из области военного дела.Ее главная цель – исключительно информационное давление, уверен Колесниченко. На нее же работает и группа иностранных корреспондентов, прибывшая на территорию сумского госпиталя, добавил политолог."Они должны снимать постановочные материалы о том, как жители российских территории, которых захватили в плен, гражданское население, благодарно так называемым освободителям, и как они просят, чтобы российская сторона не обстреливала школы, больницы на территории Украины", – сказал Колесниченко.Эксперт отметил, что это подтверждается допросами взятых в плен в Курской области военнослужащих ВСУ, "задача которых была фотографироваться на фоне тех или иных географических названий" населенных пунктов, многие из которых развенчивались потом как фейки."ЦИПсО под руководством в первую очередь Великобритании работает очень эффективно", – заметил Колесниченко.Информационное давление ориентировано на трех адресатов, отмечает он. Это Запад, от которого пытаются добиться новых поставок вооружений; это Россия, внутреннюю ситуацию в которой изо всех сил стараются дестабилизировать; а также граждане Украины, которые, по словам политолога, вместо желания служить преступной власти с каждым днем все активнее "работают" на обрушение украинского фронта."Это не столько сдача позиций, сколько отсутствие в тылу желания поддерживать тех, кто на линии фронта. Тогда военнослужащим нечего защищать: в них не верят, их не поддерживают, у них за спиной "зрада". А сегодня официально числится в бегах более шести миллионов граждан Украины, которые отказались встать на воинский учет либо пройти перерегистрацию. И тот ежедневный объем людей, которые пытаются перебраться в Европу, говорит о многом", – прокомментировал Колесниченко.Он подчеркнул, что в пользу мнения о том, что "Курская операция"– пиар, играет и тот факт, что атака на российские регионы начинает затихать, а резервов для ВСУ как не было, так и нет."Любая атака планируется, рассчитываются материально-технические ресурсы и ресурсы живой силы, которые должны ее подпитывать, куда намерены зайти войска. Резервов не подтягивалось. Плюс наши ВКС очень эффективно работают по тылам и пресекают возможности пополнения живой силой, техникой, горючим и боеприпасами", – сказал Колесниченко."Поэтому сегодня украинские подразделения на территории Курской области ведут засадно-диверсионную борьбу, действуют мобильными группами. Сплошного наступления нет, к тому же, начато постепенное выдавливание ВСУ с нашей территории", – заключил эксперт.Ранее Зеленский признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область и назвал целью операции создание "буферной зоны". В эти же дни на территории российского региона вместе с украинскими военными были замечены не только иностранные наемники, но и журналисты.16 августа МИД РФ вызвало посла Италии в Москве Чечилию Пиччони, которой выразило решительный протест в связи с действиями съемочной группы государственного итальянского телеканала. Представители итальянской ТРК, по данным ведомства, проникли на территорию Курской области вместе с украинскими военными. Следовательно, речь идет о незаконном пересечении государственной границы страны и дело приобретает уголовный оборот. Совершенные итальянскими гражданами действия подпадают под действие Уголовного Кодекса Российской Федерации,заявили в МИД. Днем позже ФСБ возбудила уголовное дело. В МИД Северной Кореи, комментируя происходящее, заявили, что после того, что Украина позволила себе в Курской области, она будет разгромлена. 19 августа в Минобороны России рассказали, какова обстановка в приграничных российских регионах на сегодня. Читайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Юра, мы под обстрелами": история спасения сотен жителей под Суджей Киев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия МИД России выступил с заявлением о возможной провокации на Курской АЭС

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ситуация в курской области после нападения всу, владимир зеленский, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), мнения, вадим колесниченко, политика