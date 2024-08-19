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Курская область - новости от Минобороны

Курская область - новости от Минобороны - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Курская область - новости от Минобороны

За сутки боев в Курской области противник потерял еще 330 боевиков и 27 единиц техники, в том числе четыре танка. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T14:30

2024-08-19T14:30

2024-08-19T14:38

ситуация в курской области после нападения всу

обстрелы курской области

курская область

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. За сутки боев в Курской области противник потерял еще 330 боевиков и 27 единиц техники, в том числе четыре танка. Об этом сообщили в Минобороны России.Бойцы ВС РФ за минувшие сутки отразили атаки украинских боевиков в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное."В результате ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен", - говорится в сообщении.Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево.Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов противника в районах ряда населенных пунктов Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3800 военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 боевую бронированную машину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.Ситуация в Курской области после атак ВСУ6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал цели ВСУ в Курской областиМинобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭСБригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, курская область, министерство обороны рф, новости сво, потери всу