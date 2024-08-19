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Курская область - новости от Минобороны - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Курская область - новости от Минобороны
Курская область - новости от Минобороны - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Курская область - новости от Минобороны
За сутки боев в Курской области противник потерял еще 330 боевиков и 27 единиц техники, в том числе четыре танка. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T14:30
2024-08-19T14:38
ситуация в курской области после нападения всу
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курская область
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. За сутки боев в Курской области противник потерял еще 330 боевиков и 27 единиц техники, в том числе четыре танка. Об этом сообщили в Минобороны России.Бойцы ВС РФ за минувшие сутки отразили атаки украинских боевиков в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное."В результате ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен", - говорится в сообщении.Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево.Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов противника в районах ряда населенных пунктов Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3800 военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 боевую бронированную машину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.Ситуация в Курской области после атак ВСУ6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал цели ВСУ в Курской областиМинобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭСБригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, курская область, министерство обороны рф, новости сво, потери всу
Курская область - новости от Минобороны

Курская область - новости от Минобороны на 19 августа

14:30 19.08.2024 (обновлено: 14:38 19.08.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрошенная техника ВСУ на позиции у одного из населенных пунктов в Курской области
Брошенная техника ВСУ на позиции у одного из населенных пунктов в Курской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. За сутки боев в Курской области противник потерял еще 330 боевиков и 27 единиц техники, в том числе четыре танка. Об этом сообщили в Минобороны России.
Бойцы ВС РФ за минувшие сутки отразили атаки украинских боевиков в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное.
"В результате ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии выявляют и уничтожают в лесных массивах диверсионные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка.
Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево.
Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов противника в районах ряда населенных пунктов Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 19 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномета", - проинформировали в МО.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3800 военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 боевую бронированную машину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Ситуация в Курской области после атак ВСУ

6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.
В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУОбстрелы Курской областиКурская областьМинистерство обороны РФНовости СВОПотери ВСУ
 
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